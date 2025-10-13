Chiquito Romero llegó a un acuerdo para ser refuerzo de Argentinos: el detalle que falta para desvincularse de Boca

Sergio Romero jugaría únicamente la Copa Argentina con Argentinos Juniors (Crédito: Reuters/Ricardo Moraes)

Sergio Romero llegó a un acuerdo para ser nuevo jugador de Argentinos Juniors y resta la desvinculación de Boca Juniors (que no parece ser un problema) para calzarse un nuevo buzo. Chiquito había llegado al Xeneize a mediados de 2022 proveniente del Venezia de Italia y disputó 88 partidos, entre los que se destacó la final perdida contra Fluminense en la Copa Libertadores 2023, pero no juega un encuentro oficial desde el 23 de noviembre de 2024, cuando fue titular en una igualdad sin goles contra Huracán en Parque Patricios por la jornada 24 de la Liga Profesional.

El Bicho solicitó la posibilidad de incorporar un futbolista por la lesión del arquero Diego Ruso Rodríguez, quien padeció la ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha durante la derrota 1-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y estará fuera de las canchas al menos hasta mediados de 2026. La entidad de La Paternal aceleró por Chiquito tras recibir el visto bueno del Xeneize por un jugador que le quedan dos meses de contrato con el club. Ahora resta la confirmación desde Brandsen 805 para concluir la negociación. Desde el club habían dejado trascender que no pondrían trabas.

Esta noticia significa que el cuadro Azul y Oro se desprenderá de uno de los salarios más importantes del plantel, ya que el mismo asciende a USD 1,5 millones anuales. Su historial de lesiones y su inactividad prolongada generan dudas, pero su experiencia y eficacia en penales es un plus, ya que el plantel de Nicolás Diez está en semifinales de Copa Argentina (enfrentará a Belgrano) y podría clasificarse a la fase de grupos de la Libertadores 2026 si levanta el trofeo.

Justamente, la Copa Argentina sería el único certamen que podría disputar en lo que resta del calendario porque el reglamento de la Liga en su artículo 17 inciso 3 establece que el plazo para incorporar refuerzos por lesión vencía al cumplirse el 70% del Torneo Clausura, es decir, en la fecha 11 (el Ruso Rodríguez se lesionó en la fecha 12). Debido a este impedimento, Argentinos Juniors no podrá sumar un nuevo arquero para encarar las últimas jornadas.

No jugó ningún paritdo en 2025 (Crédito: Reuters/Marco Bello)

Sergio Romero había quedado relegado del plantel profesional de Boca Juniors a fines de octubre de 2024 por pelearse con sus hinchas tras la caída 1-0 contra River Plate en la Bombonera, pero la amnistía se produjo tras dos ausencias. Fue titular en el debut de Fernando Gago como entrenador con derrota 3-0 contra Tigre en Victoria y, de ahí en más, acumuló cinco suplencias seguidas en la Liga Profesional hasta volver al puesto en la igualdad sin goles ante el Globo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Ese fue su último antecedente en el arco Xeneize.

Para colmo, se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha en enero de 2025 y la dirigencia tuvo que ir a buscar un reemplazo con urgencia. Bajo ese escenario, surgió el nombre de Agustín Marchesín, quien llegó desde Gremio de Brasil para encarar la llave decisiva contra Alianza Lima por la Fase 2 del Repechaje a la Copa Libertadores. Lo que pasó es historia. El arquero había acumulado buenas presentaciones, pero gastó su crédito cuando pidió el cambio sobre el final de la revancha contra los peruanos. Ingresó Leandro Brey, no contuvo ningún penal en la tanda, Alan Velasco erró el suyo y selló la eliminación.

Mientras tanto, el nombre de Chiquito no apareció como alternativa en todo el año, incluso con la llegada de Miguel Ángel Russo. Se perdió todos los duelos del calendario, entre ellos los tres correspondientes al Mundial de Clubes contra Benfica (2-2), Bayern Múnich (1-2) y Auckland City (1-1).

Actualmente, Argentinos Juniors marcha en la novena colocación de la Zona A del Torneo Clausura con 15 puntos, a uno de Huracán (16), último clasificado a los playoff. Además, podría cruzarse con River Plate en la final de la Copa Argentina si el Millonario derrota a Independiente Rivadavia y el Bicho hace lo propio con el Pirata. De consagrarse en ese trofeo, se quitaría del camino en la Tabla Anual y Boca Juniors tendría un competidor menos por el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.