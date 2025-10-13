A Francia le empataron con un gol sacando del medio y la cenicienta que sueña con el Mundial: lo mejor de las Eliminatorias UEFA

Las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 ingresan en su recta final. Este lunes continuó una nueva jornada con ocho duelos que empiezan a definir el camino de los seleccionados rumbo a las últimas dos presentaciones que se realizarán en la siguiente doble fecha FIFA, entre el 13 y el 18 de noviembre.

Uno de los resultados más sorpresivos de la jornada tuvo lugar en el Laugardalsvöllur de Reikiavik, donde el local Islandia le sacó un sorpresivo empate 2-2 a una Francia sin Kylian Mbappé, quien no viajó por lesión y retornó al Real Madrid. Victor Pálsson desniveló la historia para el anfitrión en el cierre del primer tiempo, pero la visita lo dio vuelta en cinco minutos por los goles de Christopher Nkunku y Jean-Philippe Mateta. A continuación, llegó lo impensado.

Los dirigidos por Arnar Gunnlaugsson sacaron del medio e hilaron una serie de 12 pases hasta dejar a Kristian Hlynsson frente a Mike Maignan y resolver con una certera definición para el 2-2 a falta de 20′ para el final. De esta manera, Les Bleus permanecen en la cima del Grupo D con 10 puntos, pero Ucrania le ganó 2-1 a Azerbaiyán, quedó como escolta con siete unidades y el próximo mes visitará a los conducidos por Didier Deschamps en un partido clave por el liderazgo de la zona, que entrega el boleto directo al Mundial, mientras que el segundo queda relegado al Repechaje.

“Lo que me enfurece es cómo encajamos el segundo gol. Estábamos muy arriba, mal posicionados. Y muy pronto, tras ponernos en ventaja, nos relajamos, y eso no debe pasarnos”, lanzó Deschamps en charla con TF1. Además, el diario L’Equipe tuvo duras palabras para definir la jugada que derivó en la igualdad: “Dejaron que los islandeses remontaran tras una catastrófica acción defensiva”.

En distinta sintonía, Alemania logró una victoria clave 1-0 ante Irlanda del Norte y se despegó de su rival, aunque la victoria de Eslovaquia ante Luxemburgo los dejó a ambos como líderes con nueve puntos, con mejor diferencia de gol para los teutones, que deberán jugar contra los eslovacos en la última fecha después de emparejarse con los luxemburgueses. El gol de Nick Woltemade le dio la victoria a Die Mannschaft en un duelo marcado por la particular situación registrada con el árbitro, Jesús Gil Manzano, quien estaba siguiendo una jugada de ataque alemán y se vio interrumpido cuando se chocó de manera involuntaria con el norirlandés Shea Charles.

*¡Falta, juez! El árbitro que chocó a un jugador en el partido de Irlanda del Norte-Alemania

Fuera del plano de las potencias, Kosovo dio la sorpresa en Suecia tras bajar al local por 1-0 con el único tanto de Fisnik Asllani, delantero del Hoffenheim de Alemania, en un resultado que dejó a los nórdicos en la última posición del Grupo B con un punto y muy comprometidos a falta de seis unidades por disputar, porque los kosovares quedaron segundos con siete puntos, en zona de Repechaje y con ilusión de dar la sorpresa, luego de que Suiza (10) empatara con Eslovenia (3).

En la recta final, Kosovo debe enfrentar a esos dos rivales y tiene la contra de tener una mala diferencia de gol (-1 a 9 de los helvéticos), principal criterio de desempate, pero nadie le quita la esperanza al 91° del ranking FIFA que nunca participó de una Copa Mundial o Eurocopa como nación independiente. Mucho más aún después de la clasificación lograda en África por Cabo Verde, que jugará su primer Mundial junto a Jordania y Uzbekistán, provenientes de Asia.

En otros resultados del día, Bélgica le ganó 4-2 a Gales como visitante y es el nuevo líder del Grupo J gracias al empate 1-1 de Macedonia del Norte ante Kazajistán como local. El equipo comandado por Kevin De Bruyne, autor de un doblete en Cardiff, tiene un partido menos que los macedonios, a quienes aventajan por un punto.

La presente fecha culminará este martes con otros ocho duelos, entre los que resaltan las presencias de Portugal y España ante Hungría y Bulgaria, respectivamente, con el agregado de que Cristiano Ronaldo podría clasificar a la Copa del Mundo con dos jornadas de antelación si su equipo gana en Lisboa y Armenia no le gana a Irlanda. A esto se suma que Italia chocará con Israel en un duelo clave para acortar distancias con el líder de su zona, Noruega, que tiene jornada libre. También jugarán Estonia-Moldavia, Andorra-Serbia, Turquía-Georgia y Letonia-Inglaterra.

TODOS LOS GOLES DE LA JORNADA EN LAS ELIMINATORIAS EUROPEAS

Irlanda del Norte 0-1 Alemania

Islandia 2-2 Francia

Suecia 0-1 Kosovo

Ucrania 2-1 Azerbaiyán

Gales 2-4 Bélgica

Eslovenia 0-0 Suiza

Macedonia del Norte 1-1 Kazajistán

Eslovaquia 2-0 Luxemburgo