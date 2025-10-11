Deportes

Impacto en el fútbol argentino: José Sand volverá a jugar en un equipo del ascenso a casi dos años de su retiro

El Pepe, a los 45 años, se calzará los botines para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

Guardar
José Sand, a los 45
José Sand, a los 45 años, jugará para Argentino de Bell Ville el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

El fútbol argentino suma un nuevo capítulo inesperado con el regreso de José Sand a la actividad oficial. El histórico goleador de Lanús y máximo artillero del club en Primera División, a los 45 años, será la principal figura de Argentino de Bell Ville en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El anuncio marca un hito, ya que el club cordobés tendrá su primera participación en una competición oficial de la AFA, según informaron desde la propia institución.

La noticia de la vuelta del Pepe al fútbol federado reaviva la relación del delantero con la pelota, a casi dos años de su último partido profesional. El 11 de noviembre de 2023, cuando vistió por última vez la camiseta de Lanús frente a Racing, el correntino dijo adiós a la máxima categoría y anunció su retiro. Sin embargo, la pasión por el juego no se interrumpió y ahora será el emblema de un club identificado en el ascenso provincial como “el Indio”. El pase ya se presentó ante la Liga Bellvillense para asegurar su incorporación.

En este nuevo ciclo, Sand tiene un objetivo definido: buscar el ascenso al Federal A junto al equipo que acaba de consagrarse en el Clausura 2024 de la liga local. Será la edición debut de Argentino en un certamen de la AFA, un hecho histórico para la institución de Bell Ville, ubicada al sureste de Córdoba, ciudad que se movilizó ante la novedad de sumar a un delantero de renombre nacional. Además, la dirigencia del club encabezada por Gastón López considera que la incorporación refuerza el sueño de trascender regiones y dejar un nuevo legado deportivo.

Argentino de Bell Ville afronta este desafío tras una campaña que redobló el interés por el plantel. La estructura del Torneo Regional Federal Amateur prevé una primera etapa distribuida en 17 zonas: las de cuatro equipos tendrán dos clasificados por grupo y las restantes, de tres clubes, avanzarán los punteros más el mejor segundo. El debut de “el Indio” será en la Zona 9 de la Región Centro junto a Matienzo de Monte Buey, 9 de Julio de San Francisco y Cultural Recreativo de Pascanas.

El regreso del goleador no implica, sin embargo, una ruptura de su vínculo laboral en Lanús. Tras su retiro en 2023, Sand asumió como técnico de la Séptima División del Granate y coordinador de Juveniles. Estas actividades continuarán y limitan su presencia en Argentino para los encuentros de local que no interfieran con el receso de los torneos de inferiores, según indicó el propio club.

Con una extensa carrera, José Sand suma 173 goles en 324 partidos con la camiseta de Lanús, marca que lo posiciona como máximo goleador histórico de la institución. Su presencia en la Primera División argentina se destacó además por un récord: es el jugador de mayor edad en convertir un gol en ese torneo, con 42 años, 10 meses y 10 días, el 27 de mayo de 2023, en un partido ante Arsenal.

Sand, que supo convertirse en leyenda del Granate, se formó en las divisiones inferiores de River Plate y pasó por varios equipos del fútbol argentino: Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Banfield, Colón, Racing, Tigre, Argentinos Juniors, Boca Unidos de Corrientes y Aldosivi. Además, en el exterior defendió los colores del Vitoria de Brasil, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Deportivo La Coruña de España, Tijuana de México y Deportivo Cali de Colombia. A lo largo de su carrera disputó un total de 749 partidos, en los que se despachó con 313 goles.

El contexto de este regreso se potencia porque será la edición número 49 de un club de la Liga Bellvillense en torneos oficiales, pero la primera vez que Argentino ingresa a la órbita de la AFA. El torneo dará inicio el 19 de octubre, fecha en la que el Indio presentará una formación renovada y con la motivación extra de contar con Sand como símbolo dentro del campo de juego.

Vale recordar que el delantero participó durante 2024 de la Copa Potrero, organizada por Sergio Kun Agüero, una experiencia que contribuyó a mantener su estado físico competitivo antes de regresar a la competencia federada.

Temas Relacionados

José SandPepe SandLanúsClub Atlético Lanús

Últimas Noticias

La selección argentina buscará un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 ante México: hora, TV y formaciones

La Albiceleste intentará meterse entre las cuatro mejores de la competencia contra el Tri. Desde las 20, por Telefe y DSports

La selección argentina buscará un

El tierno gesto y el inesperado intercambio de camisetas que protagonizó el Dibu Martínez en la victoria contra Venezuela

El arquero de la selección argentina volvió a cosechar otra valla invicta y agigantó su leyenda con la Albiceleste

El tierno gesto y el

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentan en una final histórica por el ascenso a Primera: hora, TV y formaciones

Los chubutenses buscan subir por primera vez a la Liga Profesional, mientras que los de Cuyo quieren regresar a la máxima divisional tras más de cuatro décadas. Desde las 17 con transmisión de TyC Sports

Deportivo Madryn y Gimnasia de

Gimnasia-Talleres, Banfield-Racing, Belgrano-Estudiantes y Vélez-Rosario Central le darán continuidad a la fecha 12 del Clausura

La jornada del sábado del fútbol grande de la Argentina continúa con cuatro partidos

Gimnasia-Talleres, Banfield-Racing, Belgrano-Estudiantes y Vélez-Rosario

“Me levanto a las cuatro y media de la mañana para cumplir mi sueño”: la promesa de Boca que se convirtió en figura del Mundial Sub 20

El lateral derecho Dylan Gorosito viene teniendo una actuación sobresaliente con la selección argentina y ya captó la atención del mundo del fútbol

“Me levanto a las cuatro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una camioneta 4x4 se incrustó

Una camioneta 4x4 se incrustó en una farmacia tras un violento choque en el barrio porteño de Caballito

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los cuadernos de las coimas a juicio: Daniel Muñoz y los misteriosos vuelos con bolsos en el Tango 01

Gran Fondo Argentina: cortes de tránsito y desvíos por la carrera de ciclismo que recorrerá distintos puntos de CABA

Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

INFOBAE AMÉRICA
Brasil está en una carrera

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

Putin mantiene los feroces ataques contra Ucrania: al menos dos muertos tras casi 700 bombardeos en apenas 24 horas

El Vaticano expresó su satisfacción sobre el acuerdo en Gaza y manifestó su deseo de que lleve a la paz definitiva

“Desierto informativo” en Nicaragua: el dictador Ortega convirtió al país en el más peligroso para ejercer el periodismo en Centroamérica

El trágico final de Natalie Wood: décadas de dudas y versiones contradictorias

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación