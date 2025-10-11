Impacto en el fútbol argentino: José Sand volverá a jugar en un equipo del ascenso a casi dos años de su retiro

José Sand, a los 45 años, jugará para Argentino de Bell Ville el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

El fútbol argentino suma un nuevo capítulo inesperado con el regreso de José Sand a la actividad oficial. El histórico goleador de Lanús y máximo artillero del club en Primera División, a los 45 años, será la principal figura de Argentino de Bell Ville en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El anuncio marca un hito, ya que el club cordobés tendrá su primera participación en una competición oficial de la AFA, según informaron desde la propia institución.

La noticia de la vuelta del Pepe al fútbol federado reaviva la relación del delantero con la pelota, a casi dos años de su último partido profesional. El 11 de noviembre de 2023, cuando vistió por última vez la camiseta de Lanús frente a Racing, el correntino dijo adiós a la máxima categoría y anunció su retiro. Sin embargo, la pasión por el juego no se interrumpió y ahora será el emblema de un club identificado en el ascenso provincial como “el Indio”. El pase ya se presentó ante la Liga Bellvillense para asegurar su incorporación.

En este nuevo ciclo, Sand tiene un objetivo definido: buscar el ascenso al Federal A junto al equipo que acaba de consagrarse en el Clausura 2024 de la liga local. Será la edición debut de Argentino en un certamen de la AFA, un hecho histórico para la institución de Bell Ville, ubicada al sureste de Córdoba, ciudad que se movilizó ante la novedad de sumar a un delantero de renombre nacional. Además, la dirigencia del club encabezada por Gastón López considera que la incorporación refuerza el sueño de trascender regiones y dejar un nuevo legado deportivo.

Argentino de Bell Ville afronta este desafío tras una campaña que redobló el interés por el plantel. La estructura del Torneo Regional Federal Amateur prevé una primera etapa distribuida en 17 zonas: las de cuatro equipos tendrán dos clasificados por grupo y las restantes, de tres clubes, avanzarán los punteros más el mejor segundo. El debut de “el Indio” será en la Zona 9 de la Región Centro junto a Matienzo de Monte Buey, 9 de Julio de San Francisco y Cultural Recreativo de Pascanas.

El regreso del goleador no implica, sin embargo, una ruptura de su vínculo laboral en Lanús. Tras su retiro en 2023, Sand asumió como técnico de la Séptima División del Granate y coordinador de Juveniles. Estas actividades continuarán y limitan su presencia en Argentino para los encuentros de local que no interfieran con el receso de los torneos de inferiores, según indicó el propio club.

Con una extensa carrera, José Sand suma 173 goles en 324 partidos con la camiseta de Lanús, marca que lo posiciona como máximo goleador histórico de la institución. Su presencia en la Primera División argentina se destacó además por un récord: es el jugador de mayor edad en convertir un gol en ese torneo, con 42 años, 10 meses y 10 días, el 27 de mayo de 2023, en un partido ante Arsenal.

Sand, que supo convertirse en leyenda del Granate, se formó en las divisiones inferiores de River Plate y pasó por varios equipos del fútbol argentino: Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Banfield, Colón, Racing, Tigre, Argentinos Juniors, Boca Unidos de Corrientes y Aldosivi. Además, en el exterior defendió los colores del Vitoria de Brasil, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Deportivo La Coruña de España, Tijuana de México y Deportivo Cali de Colombia. A lo largo de su carrera disputó un total de 749 partidos, en los que se despachó con 313 goles.

El contexto de este regreso se potencia porque será la edición número 49 de un club de la Liga Bellvillense en torneos oficiales, pero la primera vez que Argentino ingresa a la órbita de la AFA. El torneo dará inicio el 19 de octubre, fecha en la que el Indio presentará una formación renovada y con la motivación extra de contar con Sand como símbolo dentro del campo de juego.

Vale recordar que el delantero participó durante 2024 de la Copa Potrero, organizada por Sergio Kun Agüero, una experiencia que contribuyó a mantener su estado físico competitivo antes de regresar a la competencia federada.