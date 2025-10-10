De las canchas al gimnasio: Zlatan Ibrahimović conquista el CrossFit y enciende las redes sociales

Zlatan Ibrahimovic haciendo crossfit a sus 44 años

Zlatan Ibrahimović continúa sorprendiendo fuera de las canchas. Retirado del fútbol profesional, el exfutbolista sueco de 44 años encontró en el CrossFit una nueva vía para mantener su impactante estado físico y dejar marca con cada paso que da, ya lejos de los estadios. Su transformación de ícono futbolístico a referente del entrenamiento funcional está captando la atención de miles de seguidores, tanto por sus rutinas como por la respuesta que genera cada uno de sus movimientos.

De ídolo futbolístico a referente fitness

El sueco, ídolo del fútbol internacional, se reinventa como referente fitness tras su retiro profesional (Crédito: Grosby)

La carrera de Zlatan Ibrahimović en el fútbol internacional es ampliamente reconocida: su talento goleador y su carácter personal le valieron un lugar destacado en equipos de primer nivel como Juventus, Inter de Milán, AC Milán, Paris Saint-Germain y Barcelona, entre otros. Más allá de su capacidad para romper redes, Zlatan se distinguió por una condición física sobresaliente, que fue desarrollando gracias a una disciplina que trascendía las sesiones convencionales de entrenamiento.

Convertido en uno de los delanteros más emblemáticos de su generación, Ibrahimović no era solo conocido por su potencia frente al arco, sino también por su imponente figura y fuerza muscular, atributos que cultivó durante toda su carrera.

El sueco complementó su formación futbolística con una dedicación especial a las artes marciales, llegando a obtener el cinturón negro en taekwondo, disciplina que influyó notablemente en su estilo de juego. Su agilidad, elasticidad y capacidad para resolver jugadas en el aire fueron en parte el resultado de esos entrenamientos específicos, brindándole cualidades poco habituales en un delantero convencional. Estos antecedentes deportivos marcan la base sobre la que Ibrahimović está construyendo su nueva faceta ligada al mundo del fitness y el CrossFit.

Nuevo rumbo: Zlatan y el CrossFit

Zlatan Ibrahimovic, exfutbolista de 44 años, sorprende en redes sociales con su nueva pasión por el CrossFit (Crédito: instagram)

Tras dejar el fútbol profesional, Zlatan no solo ha mantenido la intensidad de su preparación física, sino que la ha reconvertido adoptando entrenamientos de CrossFit y rutinas funcionales. Su paso por esta disciplina ha quedado documentado en sus redes sociales, donde muestra el proceso de adaptación y perfeccionamiento en este nuevo entorno. La exigencia del CrossFit, caracterizada por su alto rango de movimientos y ejercicios de fuerza y resistencia, parece haber encontrado en Ibrahimović un adepto de excepción.

En uno de sus videos más recientes publicados en Instagram, se lo puede ver realizando ejercicios variados que incluyen el peso muerto, actividad considerada fundamental dentro del cross training. En cada aparición, el exfutbolista aprovecha para exhibir la musculatura adquirida durante décadas de preparación, evidenciando bíceps y abdominales definidos. La forma en que ejecuta los movimientos, así como la actitud desafiante que marca cada sesión, refuerza la imagen de fortaleza y autodisciplina que ha cultivado a lo largo de su carrera.

El interés de Ibrahimović por el CrossFit no es anecdótico: se suma a la lista de deportistas de élite que, una vez alejados de la máxima competición, han decidido apostar por mantener una vida activa y compartir ese proceso con sus seguidores. Más allá del resultado estético, la dedicación a esta disciplina pone de manifiesto que el esfuerzo y la superación personal continúan siendo señas de identidad para el sueco.

El impacto de Zlatan en redes sociales: viralidad y debate

Ibrahimovic comparte en Instagram sus rutinas de CrossFit, generando admiración y debate entre sus seguidores (Crédito: instagram)

Su actividad en redes sociales al compartir entrenamientos no pasó desapercibida entre sus seguidores. Los clips en los que se le ve ejecutando ejercicios característicos del CrossFit acumularon miles de reproducciones y comentarios. En Instagram, los fans no tardaron en reaccionar con mensajes que van desde la admiración absoluta hasta el asombro total por su estado físico. Expresiones como “vaya bicho” han proliferado en las publicaciones, resaltando la percepción de que el exjugador mantiene un nivel físico envidiable incluso tras su retirada.

Sin embargo, la recepción no ha sido unánime. Mientras el grueso de los comentarios celebra el compromiso de Zlatan por seguir entrenando y compartir esos momentos con el público, también se sumaron voces críticas que hacen énfasis en la técnica mostrada durante los ejercicios. Algunos usuarios pusieron en duda la ejecución “poco ortodoxa” de ciertos movimientos, señalando detalles que, según ellos, podrían corregirse para evitar lesiones o potenciar resultados.

Esta polarización contribuyó a incrementar la interacción y el interés en torno a sus publicaciones, generando un debate entre admiradores y detractores acerca de la disciplina y la actitud con la que Ibrahimović se enfrenta a los retos fuera del campo.

El fenómeno de Zlatan Ibrahimović en el mundo digital ilustra la capacidad de los grandes ídolos deportivos para reinventarse, adaptarse a nuevas tendencias y seguir atrayendo miradas. A los 44 años, el sueco no solo da lecciones de longevidad, sino que alimenta el debate sobre la evolución del deportista retirado, sumando adeptos a cada entrenamiento compartido y dejando claro que su leyenda se escribe tanto dentro como fuera del terreno de juego.