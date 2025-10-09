Prohibieron el ingreso a las canchas a hinchas de Colón tras los disturbios que dejaron a un jugador herido

La manifestación de los hinchas de Colón en la sede del club

Este jueves, el Ministerio de Seguridad, mediante la publicación de la Resolución 1178/2025 en el Boletín Oficial, impuso una restricción de concurrencia administrativa por dos años para Ramiro Leonardo García, Maximiliano Gabriel Ortiz y Rubén Darío Balcaza, luego de un episodio de violencia registrado el 15 de septiembre en las inmediaciones del complejo “4 de Junio” del Club Atlético Colón, en la ciudad de Santa Fe.

El conflicto que motivó la medida se originó cuando un grupo de aproximadamente cien personas se presentó en el predio donde el plantel profesional de Colón realizaba su entrenamiento diario.

Según consta en las actas policiales remitidas por la Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los manifestantes colocaron banderas en el portón de ingreso y exigieron dialogar con los directivos del club.

La situación escaló rápidamente: comenzaron a arrojar bombas de estruendo, piedras y envases vacíos de cerveza hacia el interior de las instalaciones, e intentaron derribar el portón de acceso.

La intervención de la División Infantería de la Policía de la Provincia de Santa Fe no logró disuadir a los agresores, quienes continuaron lanzando objetos contra los efectivos y los móviles policiales que acudieron en apoyo, provocando daños materiales.

En el medio de la protesta, motivada por el mal momento deportivo e institucional que atraviesa el club en la Primera Nacional, Kevin Colli, futbolista de la Reserva que estaba entrenando con la Primera, recibió un piedrazo en la cabeza.

En ese contexto, el personal policial identificó y detuvo a García, Ortiz y Balcaza por la presunta comisión de los delitos de daño calificado y resistencia a la autoridad.

A partir de estos hechos, la Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad la aplicación de una medida restrictiva de ingreso a espectáculos deportivos para los tres individuos.

El pedido fue evaluado por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, que consideró pertinente la sanción, recomendando la aplicación de la restricción por el plazo de dos años.

Más restricciones de concurrencia administrativa

Este mismo jueves, la cartera dirigida por Patricia Bullrich resolvió aplicar una restricción de concurrencia administrativa a dos hinchas del Club Atlético Independiente por un incidente ocurrido el 13 de septiembre en el estadio “Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini”, mientras se disputaba el partido ante el Club Atlético Banfield por el Torneo Clausura.

Se trata de Facundo Marchesi y Florencia Paula Arrieta, a quienes le prohibieron el ingreso a cualquier evento deportivo en todo el país. La medida durará también dos años.

De acuerdo con lo alegado por el Gobierno, el expediente se inició a partir de una resolución de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso en forma preventiva la prohibición de concurrencia para ambos ciudadanos, “hasta tanto se expida en forma definitiva el organismo judicial interviniente”.

Marchesi y Arrieta fueron identificados por personal policial al finalizar el encuentro y, ubicados en el sector de ingreso a las tribunas Platea Erico Alta y Baja, “agredieron verbalmente a dirigentes y personal de seguridad privada del referido club local”.

A raíz de estos hechos, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Averiguación de Ilícito”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial de Avellaneda.

En ese sentido, el Ministerio señaló que el objetivo es “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”, en línea con el espíritu de la legislación que busca preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos.