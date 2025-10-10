Las sentidas palabras con las que Leandro Paredes se despidió de Miguel Russo: por qué no dejó la concentración de la Selección

La ausencia de Leandro Paredes en el velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera generó interrogantes entre los hinchas de Boca Juniors y el mundo del fútbol argentino. Desde Miami, donde se encuentra concentrado con la selección argentina para disputar un amistoso ante Venezuela, el mediocampista explicó que la decisión de no viajar a Buenos Aires fue tomada tras una recomendación directa del cuerpo técnico de Russo, quienes le transmitieron que el propio entrenador habría preferido que permaneciera con el equipo nacional y lo homenajeara en el campo de juego.

Durante la jornada del jueves, miles de personas se acercaron al estadio de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo, mientras que el plantel profesional y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, participaron en una ceremonia privada antes de la apertura al público. La ausencia de Paredes, capitán del equipo, fue notoria y motivó diversas especulaciones sobre los motivos de su inasistencia.

En diálogo con medios desde Miami, Leandro Paredes relató que, tras conocer la noticia del fallecimiento de Russo, se comunicó de inmediato con el cuerpo técnico y la familia del entrenador. “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”, expresó el futbolista.

El mediocampista profundizó sobre el momento en que recibió la noticia, describiendo el impacto emocional que le produjo enterarse durante un entrenamiento con la Selección. “A mí me lo comunicó el presidente, Chiqui Tapia, porque justo pasábamos por ahí. Se lo habían dicho uno o dos minutos antes. Fue en el medio de un entrenamiento. El dolor fue muy grande”, relató Paredes. El futbolista detalló que se mantuvo en contacto permanente con sus compañeros y con Riquelme durante toda la semana, atento a la evolución de la salud de Russo.

El futbolista también compartió su visión sobre el legado de Miguel Ángel Russo en el club y en el fútbol argentino. “Me quedo con todo. El legado que deja, la huella que el tiempo no borrará. Ganó lo más importante de este ambiente que es el respeto de todo el mundo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de respeto, de cómo nos hizo vivir el deporte, la pasión, lo que ha hecho por el fútbol argentino y el club. Me lo llevo conmigo”, afirmó Paredes.

En cuanto a la relación personal que mantuvo con el entrenador, el mediocampista recordó los momentos compartidos en el predio de Boca y la importancia que tenía para Russo permanecer cerca del club, incluso durante su enfermedad. “Me llevaré muchas cosas. En uno de esos jueves en los que me hacía hacer solo 20 minutos aprovechaba para hablar de todo y yo le preguntaba cómo estaba. Él casi siempre me respondía que mientras esté en la Bombonera iba a estar bien, contento. Con la pasión con la que vivió es algo grandioso”, señaló.

El propio jugador subrayó que, pese a las recomendaciones de su entorno para que Russo descansara en su casa, el ex entrenador prefería continuar vinculado al club y al fútbol, encontrando en esa actividad la fuerza para sobrellevar su situación. “La gente del entorno le recomendaba quedarse en casa pero se enojaba. Lo que le daba fuerza era quedarse en el club y seguir con el fútbol”, recordó Paredes.

Finalmente, el mediocampista expresó su intención de rendir homenaje a Miguel Ángel Russo en el partido ante Venezuela, convencido de que esa habría sido la voluntad del entrenador. “Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”, concluyó Leandro Paredes.