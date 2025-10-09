La noble decisión de Nacho Russo, el hijo de Miguel, de cara al próximo partido de Tigre por el Torneo Clausura

La postura de Nacho Russo de cara al próximo partido de Tigre (@ignaciio_russo)

La muerte de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino y en La Bombonera se vivió una emocionante jornada en la que miles de aficionados y planteles profesionales se acercaron a despedirse del entrenador. Durante todo el día, luego de que se abrieran las puertas del hall principal, el entorno familiar del entrenador permaneció a su lado. Entre ellos estuvo Ignacio Russo, su hijo, que tomó una contundente decisión respecto al partido entre Tigre y Newell’s del sábado: viajará a Rosario para representar al Matador en un duelo vital del Torneo Clausura.

La noticia de la muerte de Miguel Russo movilizó a hinchas de numerosos clubes, quienes acudieron a La Bombonera para rendirle homenaje durante el velatorio. En ese contexto, Nacho Russo permaneció junto a su familia en el estadio de Boca Juniors durante toda la jornada, tras recibir autorización del club de Victoria para ausentarse de los entrenamientos. Incluso, la dirigencia de Tigre evaluó la posibilidad de que el futbolista no participara en el partido del fin de semana, pero finalmente el propio jugador optó por estar disponible para el cuerpo técnico.

Newell’s se puso a disposición del Matador. Incluso, el Ogro Fabbiani, DT de la Lepra, se comunicó con su par Diego Dabove para ver si estaban en condiciones de jugar el cotejo, en señal de respeto hacia la familia de Russo. No obstante, el club y el cuerpo técnico optaron por mantener el cronograma original. Y el punta estará con sus compañeros.

El itinerario de Nacho Russo para este compromiso es particular: permanecerá en Buenos Aires durante el día del velatorio y viajará a Rosario por su cuenta el mismo viernes, con el objetivo de representar y defender la camiseta de Tigre en un momento de profundo dolor personal.

El minuto de silencio que realizó el plantel de Tigre antes del entrenamiento

Durante el día, la institución subió un posteo a su cuenta oficial de X (antes Twitter) con el mensaje “Todo listo para viajar rumbo a Rosario”, algo que ratificó la postura del club. A su vez, antes del inicio de la práctica, el grupo le dedicó un minuto de silencio en honor al entrenador.

“Plantel, cuerpo técnico y staff del Club Atlético Tigre realizaron un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino”, detallaron en redes.

“El Club Atlético Tigre acompaña con profundo respeto y cariño a nuestro jugador Ignacio Russo ante el fallecimiento de su padre, Miguel Ángel Russo, una figura trascendental del fútbol argentino. Toda la Familia Matadora está junto a vos y tu familia en este difícil momento. Q.E.P.D. Miguel Ángel”, fue el mensaje del Matador minutos después de que se conoció la triste noticia de la muerte del entrenador.

El pésame de Tigre tras el fallecimiento de Russo

El encuentro entre Tigre y Newell’s, correspondiente a la 12ª fecha del Torneo Clausura, se disputará este viernes 10 de octubre a las 18.30 en el Estadio Marcelo Bielsa, conocido como el Coloso del Parque. Se prevé que durante el partido se realice un reconocimiento especial a Miguel Ángel Russo, más allá de su histórica identificación con Rosario Central.

Vale destacar que el cuadro dirigido por Diego Dabove, con 16 unidades, podría escalar a la cima de la zona A en caso de imponerse en el resultado. Además, Tigre podría acercarse a la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual: marcha sexto con 43 puntos. Por su parte, Newell’s llega después de una durísima caída por 5-0 contra Boca en La Bombonera, la cual profundizó su crisis deportiva e institucional.

A lo largo de su carrera profesional, Russo convirtió 34 goles en 153 partidos (@ignaciio_russo)

La trayectoria de Nacho Russo en el fútbol profesional comenzó en Gimnasia y Esgrima de Rosario, su primer club, y continuó en ADIUR, donde perfeccionó su técnica. En 2016, se incorporó a las divisiones inferiores de Rosario Central, institución en la que Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable como jugador y entrenador. El 4 de diciembre de 2020, Nacho Russo debutó oficialmente en la Primera División del Canalla durante un partido frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional, cumpliendo así el sueño de vestir la camiseta de su club de origen.

Tras sumar pocos minutos en el primer equipo, Russo fue cedido a préstamo a Chacarita Juniors en 2022, donde completó una temporada destacada en la Primera Nacional. Posteriormente, continuó su carrera en Patronato, equipo con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors el 1º de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, partido que finalizó con victoria xeneize por 3 a 0.

En 2024, el delantero fue nuevamente cedido, esta vez a Instituto de Córdoba, y en 2025 se sumó a Tigre, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes a lo largo del torneo. Pese a esto, es una pieza importante en el equipo de Diego Dabove, con el que marcó nueve goles en 32 partidos.