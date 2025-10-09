Deportes

El momento en el que Cristian Traverso se quebró al aire al recordar a Russo: “No sé por qué tengo este cariño con Miguel”

El ex futbolista de Boca Juniors se emocionó en la apertura del programa en honor al técnico que lo dirigió en la U de Chile

El ex futbolista se quebró al aire tras la muerte del entrenador que lo dirigió en la U de Chile

Cristian Traverso rompió en llanto en la apertura del programa en el que participa como panelista al recordar a Miguel Ángel Russo, quien fuera su entrenador durante su paso por la Universidad de Chile, en 1996. Al ser presentado, el ex futbolista se emocionó a punto tal que no pudo continuar hablando.

Luego, el conductor Ariel Rodríguez le dio la palabra y Traverso, con pasado en Boca Juniors, contó los motivos que lo llevaron a querer y respetar a Russo, no solamente como entrenador, sino como ser humano. “Primero, le mando un saludo a la familia... es bravo, eh...”, alcanzó a decir el ex jugador en el programa Dale al Medio, de TyC Sports. Tras unos instantes, pudo completar su introducción.

“Yo no sé por qué tengo este cariño por Miguel. Seguramente, ustedes querrán que uno no se emocione porque es un tipo fuerte. El otro día les contaba a ustedes lo difícil que es caminar el túnel, subir y bajar las escaleras y caminar la cancha, volver y hacer ese esfuerzo. Si eso no te conmueve o no te llega es no saber lo que es la vida”, dijo Traverso en relación a su emoción por Russo, quien falleció el miércoles 8 de octubre en su casa. El técnico de Boca, de 69 años, dirigió al equipo pese a estar luchando contra una enfermedad.

Cristian Traverso se emocionó al
Cristian Traverso se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo (captura de video)

Más adelante, contó cómo una anécdota con Miguel Russo en la U de Chile, club en el que tuvo su primera experiencia internacional y lo llevó a las semifinales de la Copa Libertadores del ’96, donde quedó eliminado ante River Plate. Allí, Traverso integraba el plantel del conjunto chileno y relató: “Me perdí una fase porque casi que tenía una fractura de tobillo y estuve 21 días con la pata arriba. Me dijo si quería jugar, yo sin entrenamiento, me entablillé la pierna y le dije: ‘si rompe, que se rompa’. Y jugué. Por qué cuento esto, porque hay cursos que no lo van a enseñar jamás y que la inteligencia artificial no lo va a encontrar que se llama conocer el vestuario. Si un entrenador te da la tranquilidad y seguridad en los momentos difíciles, es que algo te pasa. Por eso me pasa algo con Miguel”.

Traverso también narró que si bien no es amigo de Russo, pero lo respeta y admira, la fórmula de su éxito y carisma es que tenía como virtud manejar los vestuarios más calientes. “Por eso el mundo del fútbol lo quiere. Se va a equivocar en algún cambio, pero está en el día a día en el entrenamiento, el verte a los ojos, está en los pequeños detalles... en lo humano. Por eso vas a estar lleno de mensajes de acá hasta que se despida a Miguel en la cancha de Boca. Nosotros, los que estuvimos y vivimos con Miguel, sabemos lo que te da esta clase de entrenador. Tengo un cariño especial por él”, cerró.

