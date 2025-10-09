Deportes

Conmoción por el asesinato de un ex luchador de UFC en plena calle

A Suman Mokhtarianle dispararon desde un auto en un suburbio de Sidney

El luchador se encontraba en Australia

El ex luchador de artes marciales mixtas Suman Mokhtarian fue asesinado a tiros en un suburbio de Sidney. De acuerdo con los informes, entre ellos de News.au, el ataque ocurrió cuando el deportista, de 33 años, caminaba por Riverstone, al oeste de la ciudad australiana, y fue abordado por desconocidos desde un automóvil rojo que abrió fuego. Según testigos presenciales citados por la policía, “se oyeron disparos realizados desde un Audi rojo, que se dio a la fuga tras el tiroteo”. Los servicios médicos llegaron al lugar, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.

El crimen ha generado una fuerte conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la comunidad local. La policía investiga el homicidio como un ataque selectivo y planificado. Según detallaron, el peleador estaba dando un paseo en el momento del ataque y recibió un disparo en la parte superior del cuerpo.

A lo largo de su trayectoria, Mokhtarian protagonizó episodios de riesgo similares. En 2024, sufrió un intento de asesinato del que salió ileso cuando un pistolero disfrazado de repartidor “le disparó varias veces a la salida del gimnasio Australian Top Team... y falló”, según la reconstrucción de los hechos publicada por el medio australiano. Tras este episodio, el atacante fue arrestado, pero obtuvo libertad bajo fianza.

El entorno del luchador se mantuvo en alerta, en especial después del incidente que puso en peligro la realización de un evento deportivo. En abril de 2025, “la policía se vio obligada a cancelar un evento de MMA por la sospecha de que Suman Mokhtarian, muy popular por su participación en el programa The Ultimate Fighter, podría ser víctima de un ataque por parte de pandilleros”.

Había competido dos veces en UFC

Nacido en Irán y criado en Australia, Mokhtarian se hizo conocido por su participación en la serie The Ultimate Fighter y poseía un registro profesional de dos combates en la Ultimate Fighting Championship (UFC), ambos con derrota. Su última aparición en el octágono fue en 2019 frente al surcoreano Seung Woo Choi, dentro de la división de peso pluma. Luego de su breve paso como peleador, se enfocó en la dirección y el entrenamiento en el gimnasio que fundó junto a su hermano Ashkan, también involucrado en el mundo de las artes marciales.

El caso ha puesto en foco los riesgos a los que se enfrentan algunos referentes del circuito de MMA en Australia.

En el contexto internacional, se recuerda otro hecho reciente en el que el campeón ruso Timur Khizriev sufrió un intento de asesinato similar en la localidad de Majachkalá, Daguestán. Según el Ministerio del Interior de ese país, los agresores actuaron por presuntas deudas, lo que abrió interrogantes sobre la vulnerabilidad de varias figuras del deporte de contacto en distintas latitudes.

La muerte de Mokhtarian ha provocado reacciones entre practicantes y especialistas del MMA, quienes han expresado su preocupación ante la escalada de violencia. Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con el ataque, y la investigación continúa centrada en identificar el móvil y a los responsables de un crimen que sacude, otra vez, el universo de las artes marciales mixtas.

