Una nueva locura de Marcelo Bielsa en Uruguay: la dura consecuencia que sufrirá por su llamativa lista de convocados

Marcelo Bielsa volvió a dar de qué hablar en Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

Marcelo Bielsa decidió convocar solo a 17 futbolistas para los próximos amistosos de la Selección de Uruguay en Asia y generó un debate inusual en el entorno del fútbol sudamericano. La nómina, anunciada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), excluyó a varias de las figuras más reconocidas del plantel, lo que fue interpretado como una apuesta deliberada del entrenador argentino por dar rodaje a jugadores con escasa experiencia internacional.

La lista de convocados para los encuentros ante República Dominicana y Uzbekistán, que se disputarán el 10 y el 13 de octubre en Malasia, se caracteriza por la ausencia de nombres habituales en la Celeste. No figuran futbolistas como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez ni José María Giménez, todos ellos piezas clave durante las últimas Eliminatorias, en las que Uruguay finalizó en la cuarta posición y aseguró su clasificación al Mundial 2026.

La decisión de Bielsa de prescindir de los titulares habituales responde a la intención de evaluar a jugadores que han tenido poca participación en la selección mayor. El técnico rosarino busca aprovechar la doble fecha FIFA para observar el rendimiento de futbolistas que no suelen ser protagonistas en las convocatorias previas. En la nómina tampoco aparecen los arqueros Sergio Rochet y Santiago Mele, ni defensores como Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Nahitan Nández, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez. En el mediocampo, además de Valverde y Bentancur, se suman las ausencias de Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Manuel Ugarte. En la ofensiva, tampoco estarán Rodrigo Aguirre ni Facundo Pellistri.

La llamativa lista de convocados de Bielsa para los amistosos de Uruguay

La lista definitiva de 17 jugadores incluye a los arqueros Franco Israel y Cristopher Fiermarín; los defensores José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Saracchi; los mediocampistas Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar; y los delanteros Federico Viñas, Agustín Álvarez Martínez y Luciano Rodríguez. Este último, campeón del mundo Sub 20 con Uruguay y autor del gol decisivo en la final ante Italia en 2023, regresa a la selección tras un periodo de ausencia y lo hace por primera vez como jugador del Neom saudí.

Además de los convocados principales, Bielsa ha decidido viajar con 12 futbolistas juveniles que actuarán como sparrings durante los entrenamientos en Asia. Entre ellos se encuentran Paulo da Costa, Brian Barboza, Julio Daguer (Peñarol), Pablo Cardozo (Danubio), Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Atenas), Luciano González (Nacional), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Facundo Martínez, Benjamín García (Montevideo City Torque), Nicolás Azambuja (Danubio) y Mateo Alcoba (Albion). Este último fue incluido tras la baja de Agustín Dos Santos, quien no viajó para poder disputar el fin de semana un partido con el primer equipo de Nacional en el Torneo Clausura uruguayo.

El primer amistoso de la gira asiática se jugará el 10 de octubre a las 09:45 (hora local) frente a República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el segundo encuentro será el 13 de octubre a las 09:45 ante Uzbekistán en Malaca.

La estrategia de Bielsa sorprendió y al mismo tiempo, traerá una dura consecuencia económica. Según el usuario de X (antes Twitter) @BUYSAN, “la Selección Uruguaya será multada por 180.000 dólares por la ausencia de referentes”. En la cita al periodista Fabián Bertolini, advierten que parte del acuerdo para los amistosos marcaba que en caso de que no jugaran los referentes de la Selección, la AUF sería multada.

Uruguay será sancionado por la lista de Bielsa para los amistosos