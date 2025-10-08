El contrato récord de Cristiano Ronaldo que lo convirtió en el primer futbolista billonario: los detalles de su impactante fortuna

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista billonario de la historia (REUTERS/Stringer)

El mundo del deporte ha presenciado un nuevo récord fuera de las canchas: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en alcanzar una fortuna valorada en más de 1.400 millones de dólares. De acuerdo con Bloomberg, la hazaña financiera del delantero portugués se consolidó tras la renovación de su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, posicionándolo en un selecto grupo de atletas cuyo patrimonio neto supera los mil millones.

Esta marca no solo define la dimensión de la carrera del portugués dentro del fútbol profesional, sino que también refleja una capacidad única para capitalizar su imagen global. El paso del portugués por clubes como Manchester United, Juventus o Real Madrid cimentó su proyección internacional, pero la cima de su fortuna llegó luego del acuerdo firmado en Arabia Saudita, donde su salario anual y bonificaciones ascienden a unos 200 millones de dólares libres de impuestos, de acuerdo al reporte de Bloomberg.

La decisión del astro portugués de sumarse al Al-Nassr, en una liga que hasta ahora tenía poca exposición internacional, generó debate en el mundo deportivo y empresarial. El contrato incluyó no solo uno de los salarios más altos de la historia, sino también beneficios como una participación en el club y acceso a un jet privado. Según el medio estadounidense, la extensión contractual rubricada en junio revalorizó su patrimonio neto e impulsó una diferencia notoria con otros referentes futbolísticos.

Mientras que figuras como Lionel Messi —con quien Ronaldo ha mantenido una histórica rivalidad deportiva— mantienen cifras millonarias, el salto a la liga saudí permitió que el portugués despegara en la clasificación de deportistas más ricos. El informe indica que el argentino percibe actualmente 20 millones de dólares anuales garantizados en el Inter Miami de la Major League Soccer, una décima parte de los ingresos recientes de Ronaldo.

El ascenso financiero de Cristiano Ronaldo cobra aún más relevancia en comparación con su origen. Nacido en la isla portuguesa de Madeira, en una familia de recursos limitados, abandonó la escuela con apenas 14 años para dedicarse de lleno al fútbol. Su primer salto a la élite fue con el Sporting de Lisboa, donde Aurélio Pereira, uno de sus descubridores, lo definió como un joven “tímido y delgado, pero con un talento fuera de serie”.

Hoy, Madeira honra a su ciudadano más ilustre con el Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, el Museo CR7 y el Hotel Pestana CR7, símbolos de una marca personal que trasciende la cancha de juego.

Durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo supo mantener su posición en la élite futbolística. Entre 2002 y 2023, según Bloomberg, el portugués acumuló más de 550 millones de dólares en salarios, a lo que se suman ingresos derivados de contratos comerciales. Un acuerdo a largo plazo con Nike le ha reportado cerca de 18 millones anuales, mientras que marcas como Armani y Castrol han nutrido su patrimonio con montos que superan los 175 millones de dólares.

El propio salto a la liga saudí incluyó una bonificación por la firma del contrato de 30 millones de dólares. A estos ingresos se añaden variados beneficios fiscales, ya que los salarios deportivos en Arabia Saudita están exentos de impuestos.

Inversiones: bienes raíces y diversificación empresarial

La gestión patrimonial de Ronaldo tiene como epicentro a Portugal. El futbolista trabaja junto a Miguel Marques, de LMcapital Wealth Management, asesorando inversiones principalmente en su país natal. La firma administra unos 1.400 millones de euros en activos desde su fundación en 2018.

El capital de Cristiano Ronaldo se extiende hacia inmuebles de alto valor: posee una mansión en Madeira y una propiedad en Lisboa cuyo precio por metro cuadrado ha superado récords en Portugal. En el exclusivo complejo de Quinta da Marinha, cerca de la capital lusa, el delantero levanta una residencia cuyo presupuesto ronda los 20 millones de euros. Este proyecto ha despertado la atención de medios locales y turistas, consolidando la imagen del jugador como inversionista en el sector inmobiliario de lujo.

Asimismo, CR7 ha incursionado en negocios como la cadena hotelera que lleva su nombre, gimnasios, un grupo de medios y actividades vinculadas a deportes emergentes en Portugal, como el pádel. Algunos proyectos, en colaboración con amigos de confianza, incluyen la adquisición del Lisboa Racket Center y análisis para invertir en clubes deportivos locales.

La figura de Cristiano Ronaldo supera el ámbito deportivo. Es la persona con mayor cantidad de seguidores en Instagram, con más de 660 millones de usuarios, según Bloomberg. Este alcance potencia su valor publicitario y lo posiciona como un canal privilegiado para la difusión de nuevas marcas y productos.

En el terreno deportivo, su llegada al Al-Nassr provocó un boom de popularidad en la Saudi Pro League. Miles de aficionados acudieron a su debut y partidos sucesivos, que agotaron localidades, según relata el mencionado medio.

El papel del portugués no se limita al rendimiento futbolístico. Como parte de su nuevo contrato, recibiría un 15 % de participación en el Al-Nassr, lo que amplía su campo de acción hacia la administración y gestión deportiva, un objetivo declarado por el jugador para después de su retiro.

La fortuna de Cristiano Ronaldo pegó un salto considerable tras su renovación con Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Comparación con otros atletas billonarios

El patrimonio de Cristiano Ronaldo le permite alcanzar el exclusivo club de los atletas billonarios, junto a figuras como Roger Federer o Michael Jordan. Un distintivo relevante, informado por Bloomberg, radica en el origen de su riqueza: en el caso del portugués, la mayor parte proviene de salarios y premios deportivos, a diferencia de otros que han consolidado su patrimonio a través de participaciones accionarias o acuerdos de patrocinio post retiro.

Mientras atletas como Federer han construido fortunas con su nombre vinculado a marcas —como la gestión de la firma On Holdings AG— o Jordan ha multiplicado su riqueza con el patrocinio de Nike y acciones en la NBA, Ronaldo concentró la mayor parte de su fortuna en la cancha y en extensiones contractuales excepcionales.

A los 40 años, Cristiano Ronaldo se mantiene activo como profesional y no ha definido la fecha de su retiro, aunque expresó el deseo de finalizar su carrera en el Al-Nassr. Entre los proyectos a futuro, destaca la intención de convertirse en propietario de clubes deportivos, siguiendo el ejemplo de David Beckham en el Inter Miami. Parte de ese anhelo ya se materializó con la mencionada participación accionaria en la liga saudí.

Bloomberg subrayó que Ronaldo ha logrado “acceder a uno de los contratos más cuantiosos de la historia del fútbol y al salario anual promedio más alto para un deportista”, mientras administradores y agentes se reservan los balances oficiales.