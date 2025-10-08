Deportes

El contrato récord de Cristiano Ronaldo que lo convirtió en el primer futbolista billonario: los detalles de su impactante fortuna

La estrella portuguesa alcanzó la categoría de multimillonario tras firmar la extensión de su contrato con Al-Nassr, un acuerdo que incluye ingresos récord y participación accionaria

Guardar
Cristiano Ronaldo se convirtió en
Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista billonario de la historia (REUTERS/Stringer)

El mundo del deporte ha presenciado un nuevo récord fuera de las canchas: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en alcanzar una fortuna valorada en más de 1.400 millones de dólares. De acuerdo con Bloomberg, la hazaña financiera del delantero portugués se consolidó tras la renovación de su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, posicionándolo en un selecto grupo de atletas cuyo patrimonio neto supera los mil millones.

Esta marca no solo define la dimensión de la carrera del portugués dentro del fútbol profesional, sino que también refleja una capacidad única para capitalizar su imagen global. El paso del portugués por clubes como Manchester United, Juventus o Real Madrid cimentó su proyección internacional, pero la cima de su fortuna llegó luego del acuerdo firmado en Arabia Saudita, donde su salario anual y bonificaciones ascienden a unos 200 millones de dólares libres de impuestos, de acuerdo al reporte de Bloomberg.

La decisión del astro portugués de sumarse al Al-Nassr, en una liga que hasta ahora tenía poca exposición internacional, generó debate en el mundo deportivo y empresarial. El contrato incluyó no solo uno de los salarios más altos de la historia, sino también beneficios como una participación en el club y acceso a un jet privado. Según el medio estadounidense, la extensión contractual rubricada en junio revalorizó su patrimonio neto e impulsó una diferencia notoria con otros referentes futbolísticos.

Mientras que figuras como Lionel Messi —con quien Ronaldo ha mantenido una histórica rivalidad deportiva— mantienen cifras millonarias, el salto a la liga saudí permitió que el portugués despegara en la clasificación de deportistas más ricos. El informe indica que el argentino percibe actualmente 20 millones de dólares anuales garantizados en el Inter Miami de la Major League Soccer, una décima parte de los ingresos recientes de Ronaldo.

El ascenso financiero de Cristiano Ronaldo cobra aún más relevancia en comparación con su origen. Nacido en la isla portuguesa de Madeira, en una familia de recursos limitados, abandonó la escuela con apenas 14 años para dedicarse de lleno al fútbol. Su primer salto a la élite fue con el Sporting de Lisboa, donde Aurélio Pereira, uno de sus descubridores, lo definió como un joven “tímido y delgado, pero con un talento fuera de serie”.

Hoy, Madeira honra a su ciudadano más ilustre con el Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo, el Museo CR7 y el Hotel Pestana CR7, símbolos de una marca personal que trasciende la cancha de juego.

Durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo supo mantener su posición en la élite futbolística. Entre 2002 y 2023, según Bloomberg, el portugués acumuló más de 550 millones de dólares en salarios, a lo que se suman ingresos derivados de contratos comerciales. Un acuerdo a largo plazo con Nike le ha reportado cerca de 18 millones anuales, mientras que marcas como Armani y Castrol han nutrido su patrimonio con montos que superan los 175 millones de dólares.

El propio salto a la liga saudí incluyó una bonificación por la firma del contrato de 30 millones de dólares. A estos ingresos se añaden variados beneficios fiscales, ya que los salarios deportivos en Arabia Saudita están exentos de impuestos.

Inversiones: bienes raíces y diversificación empresarial

La gestión patrimonial de Ronaldo tiene como epicentro a Portugal. El futbolista trabaja junto a Miguel Marques, de LMcapital Wealth Management, asesorando inversiones principalmente en su país natal. La firma administra unos 1.400 millones de euros en activos desde su fundación en 2018.

El capital de Cristiano Ronaldo se extiende hacia inmuebles de alto valor: posee una mansión en Madeira y una propiedad en Lisboa cuyo precio por metro cuadrado ha superado récords en Portugal. En el exclusivo complejo de Quinta da Marinha, cerca de la capital lusa, el delantero levanta una residencia cuyo presupuesto ronda los 20 millones de euros. Este proyecto ha despertado la atención de medios locales y turistas, consolidando la imagen del jugador como inversionista en el sector inmobiliario de lujo.

Asimismo, CR7 ha incursionado en negocios como la cadena hotelera que lleva su nombre, gimnasios, un grupo de medios y actividades vinculadas a deportes emergentes en Portugal, como el pádel. Algunos proyectos, en colaboración con amigos de confianza, incluyen la adquisición del Lisboa Racket Center y análisis para invertir en clubes deportivos locales.

La figura de Cristiano Ronaldo supera el ámbito deportivo. Es la persona con mayor cantidad de seguidores en Instagram, con más de 660 millones de usuarios, según Bloomberg. Este alcance potencia su valor publicitario y lo posiciona como un canal privilegiado para la difusión de nuevas marcas y productos.

En el terreno deportivo, su llegada al Al-Nassr provocó un boom de popularidad en la Saudi Pro League. Miles de aficionados acudieron a su debut y partidos sucesivos, que agotaron localidades, según relata el mencionado medio.

El papel del portugués no se limita al rendimiento futbolístico. Como parte de su nuevo contrato, recibiría un 15 % de participación en el Al-Nassr, lo que amplía su campo de acción hacia la administración y gestión deportiva, un objetivo declarado por el jugador para después de su retiro.

La fortuna de Cristiano Ronaldo
La fortuna de Cristiano Ronaldo pegó un salto considerable tras su renovación con Al Nassr (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Comparación con otros atletas billonarios

El patrimonio de Cristiano Ronaldo le permite alcanzar el exclusivo club de los atletas billonarios, junto a figuras como Roger Federer o Michael Jordan. Un distintivo relevante, informado por Bloomberg, radica en el origen de su riqueza: en el caso del portugués, la mayor parte proviene de salarios y premios deportivos, a diferencia de otros que han consolidado su patrimonio a través de participaciones accionarias o acuerdos de patrocinio post retiro.

Mientras atletas como Federer han construido fortunas con su nombre vinculado a marcas —como la gestión de la firma On Holdings AG— o Jordan ha multiplicado su riqueza con el patrocinio de Nike y acciones en la NBA, Ronaldo concentró la mayor parte de su fortuna en la cancha y en extensiones contractuales excepcionales.

A los 40 años, Cristiano Ronaldo se mantiene activo como profesional y no ha definido la fecha de su retiro, aunque expresó el deseo de finalizar su carrera en el Al-Nassr. Entre los proyectos a futuro, destaca la intención de convertirse en propietario de clubes deportivos, siguiendo el ejemplo de David Beckham en el Inter Miami. Parte de ese anhelo ya se materializó con la mencionada participación accionaria en la liga saudí.

Bloomberg subrayó que Ronaldo ha logrado “acceder a uno de los contratos más cuantiosos de la historia del fútbol y al salario anual promedio más alto para un deportista”, mientras administradores y agentes se reservan los balances oficiales.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoAl Nassr

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry regresa al circuito con la mira en Europa y la Copa Davis

El platense estuvo ausente por tres semanas por un desgarro y en estas horas vuelve al Viejo Continente, donde encarará el tramo final de la temporada

Tomás Etcheverry regresa al circuito

Con cinco argentinos en carrera, el Challenger de Cali inicia los octavos de final

Después de los tres triunfos del martes por parte de tenistas albicelestes, Andrea Collarini y Juan Pablo Ficovich buscan meterse entre los mejores ocho del certamen que forma parte de la Gira Sudamericana. Desde qué hora y por dónde ver los partidos

Con cinco argentinos en carrera,

La canción que eligió la selección argentina para que suene en cada gol que convierte en el Mundial Sub 20

Con un himno de la cumbia como bandera, la Albiceleste se mide ante Nigeria por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Chile

La canción que eligió la

A 25 años del primer título de Schumacher con Ferrari: cómo armó una “familia” para la era más gloriosa de la Scuderia en la F1

El Kaiser fue el líder de un dream team que dominó durante cinco temporadas. Llegó a un equipo sin éxitos y lo condujo hacia una gloria única e irrepetible en Maranello

A 25 años del primer

Se cambió la sede del amistoso de Argentina ante Puerto Rico: los motivos y por qué benefició a Lionel Messi

La AFA decidió reubicar el segundo encuentro a disputarse en la presente fecha FIFA, que originalmente iba a celebrarse en Chicago. Los detalles

Se cambió la sede del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: un motochorro arrastró a

Video: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert

Los cuadernos de las coimas a juicio: “la Camarita”, el oscuro chiste interno de la corrupción empresarial

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
La ciencia revela la inesperada

La ciencia revela la inesperada conexión entre las relaciones personales y el envejecimiento biológico

Denunciaron más de 200 acciones represivas contra la población cubana en septiembre: “Un mes negro para la libertad de expresión”

Hamas anunció que le envió a Israel una lista de presos que pretende liberar a cambio de entregar los rehenes en Gaza

El presidente más anciano del mundo busca un nuevo mandato: tiene 92 años

Mientras crece la presión para abolir la pena de muerte, Singapur realizó la duodécima ejecución de este año: un narco malasio

TELESHOW
Cuando el Indio Solari pidió

Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana

Coty Romero expresó su angustia por el cierre de su cuenta de Instagram y admitió su error: “No lo voy a hacer más”

Nicki Nicole brilló con un show sinfónico ante 250 mil personas en el aniversario de Rosario: “Orgullosa de haber nacido acá”

El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

La Voz Argentina definió quiénes son los semifinalistas de Soledad Pastorutti y Miranda!