La expulsión de Portillo y el gol anulado a Borja: la lupa sobre las polémicas de Central-River Plate

Yael Falcón Pérez le mostró la roja al volante millonario en el primer tiempo y no convalidó un tanto del atacante

Miguel Scime

Por Miguel Scime

El Gigante de Arroyito fue testigo de un primer tiempo intenso entre Rosario Central y River Plate, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. Y los 45 minutos iniciales no estuvieron exentos de polémicas.

El desarrollo del encuentro se vio condicionado desde el minuto 37, cuando Juan Portillo fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla en poco tiempo, luego de derribar a Ángel Di María en la puerta del área. Esta acción dejó a River con diez jugadores, lo que obligó al equipo dirigido por Marcelo Gallardo a replegarse y reorganizar su esquema táctico.

La expulsión del volante con pasado en Talleres se explica por dos decisiones acertadas del árbitro. Portillo fue amonestado unos minutos antes por agarrar del cuello a Di María. Luego, fue amonestado nuevamente por derribar de manera temeraria al Fideo.

Vale recordar que ese tipo de acción se da cuando un jugador realiza un falta que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, y se sanciona con una amonestación.

El marcador se abrió a los 10 minutos, cuando Miguel Borja aprovechó un pase preciso de Juan Fernando Quintero y definió al primer palo de Jorge Broun, estableciendo el 1-0 para el conjunto visitante. Esta jugada representó la primera situación clara de gol y fue resuelta con eficacia por el delantero colombiano.

Sin embargo, a los 27 minutos, el propio Borja volvió a convertir tras un rebote en el área, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Facundo Colidio, según la explicación del árbitro Falcón Pérez. Esto también fue correcto, puesto que solo había un jugador al momento que el colombiano definió y el balón dio en el delantero con pasado en Boca Juniors e Inter de Milán.

De todos modos, la jugada podría haber sido anulada en el origen. A simple vista, Borja parece estar habilitado, pero esto se da por un efecto óptico llamado “error de paralaje”, que es la desviación angular que se produce cuando un objeto es observado desde diferentes puntos de vista. Es decir, por una cuestión de perspectiva, debido a la posición de la cámara de la transmisión el delantero millonario parece estar habilitado, pero si se trazan las líneas con puntos de fuga se comprueba fácilmente que estaba en offside.

En cuanto a lo sucedido desde el juego, A los 21 minutos, Franco Ibarra igualó el marcador con un potente remate dentro del área, tras un rebote que dejó sin reacción a Franco Armani. Este gol significó el primer tanto de Ibarra en el fútbol argentino y devolvió la paridad al encuentro.

En el inicio del complemento, Gallardo solo realizó una modificación para hacerle frente a la inferioridad numérica: sacó a Marcos Acuña y en su lugar ingresó Milton Casco. Sin embargo, luego confirmaron en la transmisión que se trató de una cuestión física del lateral campeón del mundo con la selección argentina, a la que debe incorporarse en las próximas horas para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

