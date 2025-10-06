El insólito motivo por el que una figura europea no logró viajar para sumarse a su selección: “Es una situación de fuerza mayor”

Memphis Depay no pudo viajar a Europa porque no tenía su pasaporte. Foto: REUTERS/Kacper Pempel

El rumbo de los Países Bajos está encaminado hacia la próxima Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. Con 10 unidades, la Orange lidera el Grupo G de las Eliminatorias de la UEFA y su presencia en la cita internacional parece garantizada. Sin embargo, Polonia quiere arrebatarle el pasaje sin escalas al Mundial, dado que acecha al equipo que supo disputar las finales mundialistas de 1974, 1978 y 2010 con la misma cosecha de unidades, aunque haya disputado un partido más.

En ese contexto, Ronald Koeman sufrió un contratiempo a causa de un inesperado episodio que vivió una de sus principales figuras. Es que el goleador histórico Memphis Depay se unirá más tarde a la concentración neerlandesa debido a un problema con su documentación.

El delantero del Corinthians no pudo partir desde Brasil porque “su pasaporte estaba extraviado”, indicó el director técnico con pasado en el Barcelona en una conferencia de prensa protagonizada en su país. Y agregó: "Es una lástima, sobre todo para Memphis, pero también para nosotros. Por supuesto, debes prepararte para el parate internacional con todo el plantel disponible. Al mismo tiempo, esto es una situación de fuerza mayor".

El experimentado estratega mencionó que la estrella del Timao se unirá al equipo una vez que obtenga la documentación adecuada para reemplazar su pasaporte. Sin embargo, algunos informes de la prensa brasileña aseguraron que el pasaporte de Depay fue robado en Sudamérica y los tiempos que llevan a realizar el trámite para obtener uno nuevo podrían afectar su convocatoria.

Su ausencia inesperada ha alterado los planes de la selección neerlandesa en un momento decisivo de la fase de la competición continental.

El atacante, que debía viajar a su país tras la victoria de Corinthians sobre Mirassol, se vio imposibilitado de salir de Brasil al descubrir que no tenía en su poder el documento necesario para volar. “No pudo encontrar su pasaporte en Brasil. Fue al aeropuerto sin uno, pero no pudo volar”, explicó Ronald Koeman sobre el hecho que involucró al goleador, que llegó a los 52 gritos con la camiseta de la Naranja Mecánica.

La imposibilidad de contar con Depay desde el inicio de la concentración representa un contratiempo relevante para el equipo neerlandés, que afronta la obligación de vencer a Malta (en condición de visitante el próximo jueves en el Ta’Qali National Stadium) y a Finlandia (el domingo como local en el Johan Cruijff Arena) en los próximos compromisos internacionales para mantener el liderazgo y asegurar cuanto antes su clasificación para el Mundial del año que viene.

Las alternativas para conformar la ofensiva de Países Bajos podrían recalar en la titularidad de Noa Lang, Donyell Malen o Cody Gakpo. De todos modos, “Depay está haciendo todo lo posible para viajar lo antes posible”, informó en las últimas horas la federación neerlandesa en un comunicado oficial. El incidente no solo afecta la logística de la delegación, sino también la continuidad del delantero en su selección, quien recientemente rompió el récord como máximo goleador en su país y busca ampliar su registro en cada oportunidad que tenga a disposición.