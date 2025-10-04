Deportes

“Me voy caliente”: el fastidio de Franco Colapinto tras quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur

El argentino largará 18° en la carrera de mañana. Algunos problemas de tráfico lo complicaron en la clasificación

Guardar

Luego de la tercera práctica libre, Franco Colapinto afrontó la clasificación de cara al Gran Premio de Singapur de mañana y terminó 18°. Tras la actividad, el piloto argentino declaró: “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo... por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca, pero bueno, hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando".

La cuestión que planteó Colapinto ante los micrófonos fue la cantidad de autos que se le cruzaron y lo perjudicó en la que podía ser su mejor vuelta: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.

Cuando al argentino le mencionaron si los pilotos no habían probado ritmo de carrera, respondió: “Mañana tenemos unas cuantas vueltas para probar, así que ya sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. A intentar hacer lo mejor posible mañana, intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá sea un mejor día que hoy”.

Colapinto solamente pudo superar a Esteban Ocon de Haas (1:30.989) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261 que lo dejó 0.279 por detrás del argentino. El argentino se ubicó a 0.207 del registro de Alex Albon, que fue el último clasificado a la Q2. Los otros que sufrieron el primer corte en la clasificación fueron Gabriel Bortoleto de Sauber (16°) y Lance Stroll de Aston Martin (17°).

Finalmente, realizó una apreciación más: “Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice en lo personal. Nos falta trabajar y, como equipo, mejorar el auto porque estamos lejos”.

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco quedó por delante en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto”, había mencionado Franco ayer, después de finalizar en el puesto 19° en las dos primeras prácticas de ayer. Durante una de las vueltas de hoy en el desarrollo de la FP3, Colapinto rozó una rueda con el muro, afortunadamente sin problemas graves. Consiguió mejorar sus tiempos y acabó 16° en el tercer entrenamiento libre.

El Gran Premio de Qatar 2023 marcó un precedente en la Fórmula 1. Las inquietantes escenas de pilotos que no tenían las fuerzas necesarias para salir de sus monoplazas después de estar más de una hora y media dentro del cockpit a más de 50° no pasaron desapercibidas. Desde aquel día, donde múltiples competidores fueron trasladados inmediatamente al centro médico y otros ni siquiera completaron las 57 vueltas por mareas o vómitos, la FIA implementó un sistema de refrigeración vital para los corredores. La organización elevó un “riesgo de calor extremo” de cara al Gran Premio de Singapur, en una de las carreras más exigentes del calendario actual de la Máxima. Franco Colapinto, que tiene grandes recuerdos en las calles de Marina Baycon Williams, tendrá la posibilidad de utilizar el traje especial para repeler la amenaza.

El Gran Premio de Singapur se realizará este domingo a partir de las 9 (hora argentina), y contará con un total de 62 vueltas.

LA GRILLA DE PARTIDA EN SINGAPUR

Los registros finales de la
Los registros finales de la Q3 de la clasificación en el GP de Singapur (Foto: @F1)

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1Gran Premio de Singapur

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 18° en el exigente circuito callejero del Gran Premio de Singapur

El piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly (comenzará 20°), pero no logró avanzar más allá de la Q1

Franco Colapinto largará 18° en

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz Acosta va en búsqueda de su primera final tras 19 meses

El argentino recupera su nivel después de un inicio de 2024 en el que logró meterse entre los mejores 50 del mundo. Su rival en las semis del certamen trasandino será Joao Reis da Silva. ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Challenger de Antofagasta: Facundo Díaz

Los Pumas buscan cerrar el Rugby Championship con un golpe ante los poderosos Springboks

Los dirigidos por Felipe Contepomi enfrentan en la última jornada a los sudafricanos en Londres

Los Pumas buscan cerrar el

“No son sandías, no me molestan para jugar”: una tenista se operó los senos y explicó los motivos

La francesa Océane Dodin, que volvió al circuito tras una prolongada lesión, ahondó en la cirugía estética que se realizó

“No son sandías, no me

Ricardo Juncos, a fondo: la chance de que Canapino corra las 500 de Indianápolis, su charla con Varrone y ¿la IndyCar llega a la Argentina?

El argentino que es dueño de equipo analizó la temporada 2025 de la categoría norteamericana. A un año de su salida, qué pasó con el arrecifeño y por qué está abierta la puerta para una segunda parte

Ricardo Juncos, a fondo: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: el gobierno

Triple femicidio narco: el gobierno bonaerense cree que “Pequeño J” podría ser extraditado a Argentina este mes

Una exposición de Juan Rulfo llega a Buenos Aires con 90 fotografías inéditas

Elecciones 2025, en vivo: todo lo que hay que saber sobre los comicios legislativos

El Gobierno busca concretar el apoyo de EEUU para reencauzar la gestión económica antes de la elección legislativa

Por qué el 60% de los autos nuevos más vendidos en la Argentina son brasileños

INFOBAE AMÉRICA
La policía británica comenzó a

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

El papa León XIV publicará “Dilexi te”, su primera exhortación que trata sobre la pobreza y está inspirada en Francisco

Finalizaron las elecciones legislativas en República Checa: el país define su rumbo político ante la atenta mirada de Rusia

Giorgia Meloni afirmó que el mundo tiene el deber de aceptar el plan de Donald Trump para Gaza

TELESHOW
Oriana Sabatini mostró por primera

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo

Pampita reavivó el escándalo entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi: “Hay versiones encontradas”

Tango queer: dos bailarines argentinos copan Europa con la vertiente LGBTQ+ de la música más porteña

Damián de Santo y Martín Seefeld se preparan para la temporada en Mar del Plata: “Ya somos un matrimonio con cama afuera”

Juli Savioli, cantante, actriz y tiktoker: “No me subo para no bajarme”