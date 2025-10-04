Los furiosos mensajes de Colapinto en la radio por los bloqueos durante la qualy del GP de Singapur: “Tienen que mirar los espejos”

El enojo de Colapinto por los bloqueos en la clasificación

Como suele ser habitual en un circuito callejero de la Fórmula 1, en el que hay pocos espacios en pista, la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur tuvo un desarrollo caótico: investigaciones por violar banderas amarillas, ambos Williams descalificados por irregularidades en el DRS y múltiples obstrucciones. Esto último fue lo que perjudicó a Franco Colapinto, quien no pudo mejorar sus registros en el cierre de la Q1 y finalizó en el puesto 18°, aunque largará en el 16° en Marina Bay por las penalizaciones. El argentino, que superó a su compañero de Alpine Pierre Gasly (20°), explotó en la radio del equipo tras quedar eliminado.

Luego de una ilusionante FP3 en la que mostró un ritmo competitivo, el joven de 22 años inició la sesión de clasificación marcando tiempos para pelear el ingreso a la Q2. Colapinto registró su mejor vuelta en 1:30.982, en el marco de su segundo giro. A la hora de afrontar el último intento, Franco estaba mejorando sus parciales. Sin embargo, la falta de adherencia de un monoplaza con claras carencias, un leve roce al muro y varias obstrucciones de sus rivales derivaron en que no pueda escalar posiciones.

“¿Qué carajo? Todos me bloquearon, amigo. ¡Ellos me bloquearon!”, explotó Colapinto por la radio del equipo, en diálogo con su ingeniero de pista Stuart Barlow. Pese a que este intentó calmarlo al decirle “lo sé, amigo, lo sé. Eso lo van a tener que revisar después”, el corredor albiceleste dejó en claro su disgusto en la comunicación. “¿Qué carajo? Qué carajo... Es una locura, amigo. Todos me bloquearon, estaban en el medio del camino. En el medio del p... camino. Es un chiste. Esto es simplemente increíble”, soltó.

Durante la vuelta en la que el argentino alegó que fue obstruido se cruzó a tres pilotos en el último sector: Liam Lawson (Racing Bulls) y los dos corredores de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz. Precisamente, los lugares en los que se encontró con sus rivales fue en el que más tiempo perdió. “Estoy afuera, ¿o no?”, preguntó un frustrado Colapinto a su ingeniero de pista. “Sí, amigo. Estamos afuera. Sí, perdón por eso”, contestó Barlow.

No obstante, el pilarense fue claro en su reproche y aseguró que la culpa principal fue de los otros participantes. “La p... madre. ¡Dios! No, no, no es nuestra puta culpa. Es su culpa. Tienen que mirar a los espejos, tienen que decirles dónde estamos. Simplemente, nos bloquearon”, afirmó de forma tajante el argentino.

Colapinto siguió declarando en esta misma línea cuando se acercó a la rueda de prensa. “Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar (a Q2). No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente, no se pudo por mucha gente que estuvo... por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control. Pasan estas cosas y da mucha bronca”, describió en diálogo con ESPN.

A esto, agregó: “Fue buena, pero tuve muchísimo tráfico, Lawson, Sainz y otro más que estaba en el medio de la línea tapando a todos. Cuando estás a dos segundos atrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica y perdés mucho grip. Me molestaron mucho”.

“Creo que podríamos haber sacado más partido al día de hoy y que las hojas de tiempos no reflejan necesariamente las mejoras que hemos logrado hasta ahora este fin de semana. Quizás podríamos haber estado un poco más arriba en la parrilla con una mejor última vuelta en la Q1 sin un par de coches en el lugar equivocado, lo que podría haber afectado al rendimiento del coches”, insistió en declaraciones que difundió el propio equipo de comunicación de Alpine. Esto lo respaldó su flamante jefe, Steve Nielsen: “Hubo ciertos factores que influyeron durante la sesión y quizá podríamos haber conseguido mejores posiciones con ambos coches y haber luchado por pasar a la Q2. Franco parecía competitivo, pero se encontró con tráfico, lo que pudo haber contribuido a que no mejorara en su última vuelta rápida”.

*La bronca de Colapinto en la rueda de prensa

Vale destacar que Colapinto no fue el único piloto que se quejó por obstrucciones. Max Verstappen criticó con fiereza la actitud de Lando Norris cuando estaba realizando su última vuelta rápida en la Q3. El neerlandés de Red Bull aseguró que el McLaren estaba transitando por una línea indebida en la chicana de las curvas 16 y 17. Por eso, el cuatro veces campeón del mundo abordó el giro y no pudo pelearle la pole position a George Russell (Mercedes), aunque largará segundo.

“En la clasificación siempre intentas dejar huecos de seis o siete segundos como mínimo porque no quieres perturbar la pista. Normalmente, claro, en la Q3 no ves ningún coche, a menos que estés en un programa diferente. Pero creo que aquí tienes muy claro lo que quieres hacer, así que dejas huecos bastante grandes”, comentó Verstappen, según informó el portal especializado Motorsport.

Al mismo tiempo, Mad Max explicó que el monoplaza sufre grandes pérdidas de carga aerodinámica cuando sucede esta situación, algo que deriva en que el monoplaza no se comporte perfectamente y patine en las curvas: “Cuando tienes un coche dos o tres segundos por delante, necesitas todo el aire limpio posible en una vuelta de Q3, sobre todo porque vas al límite con el frenado y todo. Perdí un poco de carga aerodinámica con eso, así que seguí recto”.

Cabe recordar que el Gran Premio de Singapur se llevará a cabo el domingo a partir de las 09:00 (hora argentina). El trazado urbano de Marina Bay contará con un total de 62 vueltas.