Dieron a conocer cómo se repartirá la herencia de Franz Beckenbauer: millones de euros, múltiples propiedades y un plan anti conflictos

La familia de Franz Beckenbauer ya conoce el resultado final de la sucesión de la leyenda del fútbol alemán y cómo será el reparto de bienes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El legendario futbolista y entrenador alemán Franz Beckenbauer falleció el 7 de enero de 2024, a los 78 años, y se conoció en las últimas horas que ha concluido el proceso sucesorio del patrimonio que legó el campeón del mundo con la selección de Alemania, poniendo fin a la incertidumbre que rondaba sobre la distribución de su riqueza, valuada en estimaciones cercanas a los 160 millones de euros, a sus herederos.

El Bezirksgericht Salzburg (tribunal de distrito de la ciudad de Salzburgo) declaró cerrado el expediente, según informó la revista Bunte, luego de meses de trámites desde el fallecimiento de la histórica figura del fútbol alemán, que tiene su estatua en el estadio Allianz Arena de Múnich, donde juega como local el Bayern.

El reparto de la herencia de Franz Beckenbauer se realizó conforme a las disposiciones que él mismo estableció en vida. De acuerdo con la información publicada por el medio alemán, el patrimonio del Kaiser, valorado en el rango de decenas de millones de euros, se dividió en tres partes iguales entre su esposa Heidi (58 años) y sus dos hijos menores, Francesca (21 años) y Joel (25 años). Esta decisión refleja la voluntad expresa de Beckenbauer de evitar disputas familiares tras su muerte, tal como había manifestado en 2019 a la misma revista: “Sí, desde hace mucho tiempo. No quiero que tras mi muerte surjan discordias en la familia”, declaró aquel entonces acerca de su testamento.

Los hijos mayores de Beckenbauer, Thomas (62 años) y Michael (58 años), así como la familia de su hijo fallecido Stephan (1968–2015), ya habían sido beneficiados económicamente durante la vida del ex futbolista, por lo que no enfrentan preocupaciones financieras tras la resolución del testamento.

Franz Beckenbauer y su esposa Heidi ingresan a una fiesta de casamiento en Suiza, en 2009 (EFE/EPA/ARNO BALZARINI)

Uno de los puntos salientes del tema es que el legado inmobiliario de Beckenbauer constituye una parte significativa de su fortuna. La figura alemana poseía o tenía participaciones en diversas propiedades, entre ellas un cobertizo para botes y una casa en el lago de Wolfgang, en la ciudad austríaca de St. Gilgen junto a Heidi, el Marienheim (hogar para ancianos) en Salzburgo y un edificio comercial adyacente al Hotel zur Tenne en Kitzbühel. Parte de este portafolio inmobiliario se gestionaba a través de una empresa compartida con su esposa, amplía el informe. En febrero de 2022, Beckenbauer transfirió participaciones de esta sociedad a Francesca y Joel, quedándose él con una porción minoritaria. Precisamente éste último comparte la afición de su padre por el sector inmobiliario y ha realizado inversiones relevantes en este ámbito.

En cuanto a otros activos, el restaurante de alta gama Riedenburg en Salzburgo, que pertenecía en exclusiva a Beckenbauer, fue vendido en 2020 por 3,3 millones de euros. Según Bunte, esta operación pudo responder al deseo de simplificar la sucesión, dado que en Austria la herencia de bienes inmuebles está sujeta a impuestos, a diferencia del dinero y las acciones. En otras inversiones, el matrimonio entre Franz y Heidi habría pagado 7,75 millones de euros por la casa de Kitzbühel/Tirol. Más allá de estas residencias, el portal suizo Blink también sumó que el Kaiser tenía otras propiedades a su nombre y una gran flota de vehículos.

Entre las compras destacadas de inmuebles en el historial, el hombre que fue presidente del Bayern Múnich hasta 2009, también compró un barco y una casa en el lago Wolfgang, en St. Gilgen, por una exorbitante suma de 75.000.000 de euros, a lo que le sumó un barco de madera con propulsión eléctrica. En los últimos tiempos, el medio alemán subrayó que fue la propia Heidi quien compró una casa de madera en ruinas en Obertauern -un pueblo de Austria- por un millón de euros, que está reformando en la actualidad.

Más allá de la fortuna que generó con el tiempo, gracias a ser la cara de la marca deportiva Adidas, entre otras, y de lo que obtuvo como futbolista -se destaca que firmó un contrato de tres temporadas con el Cosmos de Nueva York para jugar en Estados Unidos por una suma cercana a los 7 millones de dólares a fines de la década del 70-, Beckenbauer recuperó un auto de lujo que había dejado en su país cuando se mudó a EEUU y que fue el primero que se había comprado en su etapa de esplendor como jugador en Alemania.

Heidi, última esposa de Franz Beckenbauer, junto a su hijo y autoridades de la federación alemana (REUTERS/Maja Hitij)

En 2021, el Kaiser volvió a sentarse en su querido Mercedes Benz 450 SEL 6.9 de color azul. “El entonces jefe de Mercedes me llamó y me dijo: ‘¡Regálate un coche de verdad!’ Ese era el Mercedes. Un sueño azul”, recordó en una vieja nota en Bild el propio ex entrenador. Según la revista OCC de seguros de automóviles, el Mercedes estuvo poco tiempo en una la sala de exposición de automóviles de Isartal, cerca de Múnich.

El concesionario Thomas Franz, especializado en coches clásicos, compró el auto a un empresario de la ciudad. “El hombre tiene más de 80 años y ya no quería conducir. Una mirada al documento de matriculación original del vehículo nos sorprendió. Condujo el coche desde 1977 hasta 2020. El velocímetro solo marca 241.000 kilómetros en todo el kilometraje “, explicó la publicación.

Entre las características especiales del modelo de Mercedes se destacaban los asientos con calefacción, luces de lectura y el teléfono para automóvil D-Netz, que entonces estaba en la lista de precios por alrededor de 18.000 marcos alemanes. ¿Cómo recuperó Franz el auto de lujo? ”Cuando me enteré de la oferta para comprar el Mercedes, supe que tenía que recuperar el coche”, dijo el empresario y también coleccionista de vehículos Daniel Bauchinger a la revista OCC. Así fue como, antes de su muerte, Beckenbauer recuperó uno de los tesoros de su vida.

Lo concreto es que la herencia que dejó Franz Beckenbauer ya está repartida y ordenada, algo que traerá paz en la familia y en el alma de la leyenda, que podrá descansar tranquila sabiendo que su último deseo esta cumplido.