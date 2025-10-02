Deportes

Comienza la Copa Libertadores Femenina en la Argentina: los equipos que participan, el fixture y todos los detalles

Esta tarde, Boca Juniors se enfrentará a Alianza Lima en el estadio del Deportivo Morón. El viernes será el turno de San Lorenzo ante San Pablo en cancha de Banfield. Televisan Telefe y TyC Sports Play

Guardar
La Copa Libertadores Femenina tendrá
La Copa Libertadores Femenina tendrá como participantes argentinos a Boca Juniors y San Lorenzo

La 17ª edición de la Copa Libertadores Femenina comenzará hoy en la Argentina con una estructura renovada y la implementación del VAR en todas sus fases, marcando un hito en la historia del fútbol femenino sudamericano. El torneo, que se desarrollará entre el 2 y el 18 de octubre, tendrá como escenarios principales el estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón y el Florencio Sola, de Banfield. Telefe y TyC Sports Play estarán a cargo de la transmisión de los partidos.

La competencia madre del continente sudamericano reunirá a 16 equipos provenientes de los diez países miembros de la Conmebol, distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno, entre los que se encuentran Boca Juniors y San Lorenzo como representantes argentinos. En la historia de la Copa Libertadores Femenina nunca hubo un campeón de Argentina. Los lauros se los reparten clubes de Brasil (13), Chile, Colombia y Paraguay (1).

El formato establece que los dos mejores conjuntos de cada zona accederán a los cuartos de final, manteniendo la exigencia competitiva hasta la instancia decisiva. La aplicación del VAR en todos los partidos representa una novedad relevante para el certamen, que tiene como campeón defensor (y más ganador de la historia) al Corinthians de Brasil.

Boca Juniors, tercero en la edición pasada, integrará el Grupo B junto a Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil). El debut de Las Gladiadoras está programado para este jueves, a las 16, frente al elenco peruano en cancha del Deportivo Morón, mientras que los siguientes compromisos de la fase de grupos serán ante el equipo venezolano y el brasileño.

Las Gladiadoras de Boca Juniors,
Las Gladiadoras de Boca Juniors, listas para el debut en la Copa Libertadores ante Alianza Lima (@BocaJrsFutFem)

Por su parte, San Lorenzo participará en el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). El estreno de las Santitas será el viernes 2 de octubre a las 20 en el estadio de Banfield frente al Tricolor paulista, para luego enfrentar a las Decanas y cerrar la fase ante las Caciques.

En cuanto a la jornada inicial, en el Florencio Sola debutarán las campeonas del Corinthians frente a Independiente del Valle desde las 16 y luego será el turno de Always Ready (Bolivia) ante las subcampeonas Santa Fe (Colombia). En el Nuevo Francisco Urbano, Boca se medirá en primer turno ante Alianza Lima y completarán la fecha inaugural ADIFEM-Ferroviária.

Otro de los datos a tener en cuenta para aquellas personas que quieran presenciar los partidos es que las entradas ya se encuentran disponibles a un precio único de $10.000 por jornada, lo que permite el acceso a dos partidos en la misma sede. Los tickets pueden adquirirse en línea, diferenciando la plataforma según el estadio: para el Nuevo Francisco Urbano en Morón, a través de clf2025.adnpass.com.ar, y para el Florencio Sola en Banfield, mediante libertadoresfem.accessfan.ar/eventos.

La Primera Fase se disputará del 2 al 9 de octubre, los Cuartos de Final serán el 11 y 12 de este mes, las Semifinales el 14 y 15 y la Final se disputará el sábado 18 en el estadio Florencio Sola, donde se definirá al nuevo campeón continental del fútbol femenino.

Las Santitas debutarán ante San
Las Santitas debutarán ante San Pablo en la cancha de Banfield (@CASLAFemenino)

EL FIXTURE DE BOCA JUNIORS

  • Alianza Lima (Perú) – jueves 2 de octubre – 16:00 (Deportivo Morón)
  • ADIFFEM (Venezuela)– domingo 5 de octubre – 16:00 (Banfield)
  • Ferroviária (Brasil) – miércoles 8 de octubre – 16:00 (Banfield)

EL FIXTURE DE SAN LORENZO

  • San Pablo (Brasil) - viernes 3 de octubre - 20:00 (Banfield)
  • Olimpia (Paraguay)- lunes 6 de octubre - 16:00 (Deportivo Morón)
  • Colo Colo (Chile) - jueves 9 de octubre - 20.00 (Deportivo Morón)

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

  • Argentina: Boca Juniors, San Lorenzo
  • Brasil: Corinthians, Ferroviária, São Paulo
  • Chile: Universidad de Chile, Colo-Colo
  • Colombia: Santa Fe, Deportivo Cali
  • Paraguay: Libertad, Olimpia
  • Uruguay: Nacional
  • Perú: Alianza Lima
  • Bolivia: Always Ready
  • Ecuador: Independiente del Valle
  • Venezuela: ADIFFEM
Corinthians es el club más
Corinthians es el club más ganador en la historia de la Copa Libertadores Femenina (EFE/ Oswaldo Paez)

TODAS LAS CAMPEONAS DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

  • Corinthians (5)
  • Sao José (3)
  • Ferroviária (2)
  • Santos (2)
  • Colo Colo (1)
  • Palmeiras (1)
  • Sportivo Limpeño (1)
  • Atlético Huila (1)

Temas Relacionados

Copa LibertadoresFútbol femeninoBoca JuniorsSan Lorenzodeportes-argentina

Últimas Noticias

Del blooper del arquero Barbi a la magistral jugada de Milton Delgado y el golazo Andino: las perlitas del Sub 20 ante Australia

Argentina goleó 4-1 al elenco oceánico y se clasificó a los cuartos de final una fecha antes de que termine la fase de grupos

Del blooper del arquero Barbi

Las posiciones de la zona de Argentina en el Mundial Sub 20: cuándo jugará su último partido del grupo y el posible rival de octavos

La Albiceleste dejó atrás los compromisos ante Cuba y Australia. Con la clasificación asegurada, ahora chocará contra Italia

Las posiciones de la zona

Marruecos venció 2-1 a Brasil y puso en riesgo su clasificación: todos los goles de la fecha en el Mundial Sub 20

El equipo africano venció con autoridad a la Verdeamarela y avanzó a octavos de final. España no pudo con México, que vio brillar a Gilberto Mora, su joya de 16 años. Italia apenas igualó con Cuba

Marruecos venció 2-1 a Brasil

Video: la batalla campal entre ultras del Napoli y el Sporting de Lisboa en la previa del partido por la Champions League

El episodio ocurrió antes de la victoria del conjunto italiano. Un simpatizante portugués debió ser hospitalizado

Video: la batalla campal entre

Un gol a favor y otro en contra: las dos jugadas que Argentina logró torcer con la tarjeta verde en el triunfo ante Australia

La Albiceleste pidió dos veces la intervención del VAR que se prueba en el Mundial Sub 20. Terminó imponiéndos por 4 a 1 y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo en Chile

Un gol a favor y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei tiene decidido reconfigurar el

Milei tiene decidido reconfigurar el Gabinete para la segunda parte del mandato: el dilema de la mesa chica

“Dumbo”, el capo narco peruano, confesó ser el jefe banda que operaba en la Ciudad de Buenos Aires

De la fascinación al pensamiento crítico: usos de la inteligencia artificial en la escuela

De la política a la organización: cómo liderar en una crisis

Inteligencia artificial, salud y un mundo longevo

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Zanón: “El libro es

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

Kamala Harris cuenta cómo vivió el caos y las traiciones en su campaña presidencial

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

TELESHOW
Guido Kaczka rompió en llanto

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco del FIC.UBA 2025: “El amor es lo que nos mueve”

Entre confesiones y creatividad, Louis Tomlinson abrió las puertas de su nuevo álbum: “Intentar superarte es algo positivo”