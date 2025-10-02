Deportes

Atajó 3 penales en menos de 5 minutos y lo sufrió Matías Soulé: la gran actuación del arquero del Lille ante Roma por la Europa League

Berke Özer fue el gran héroe de la jornada. El turco fue imbatible desde los doce pasos. Las imágenes

Guardar
Berke Özer atajó tres penales en la derrota de la Roma

“Hoy te convertís en héroe”, fue la frase que le dijo Javier Mascherano a Sergio Romero en la previa de la tanda de penales de las semifinales de la Copa del Mundo frente a Países Bajos en 2014. Y Chiquito lo logró, consolidándose como la gran figura contra la Orange para llevar al seleccionado argentino a la final de la cita internacional. Si en aquella jornada, el actual arquero de Boca se transformó en héroe, ¿cómo debería ser catalogada la actuación de Berke Özer, luego de atajar 3 penales en menos de 5 minutos?

El desenlace del partido entre el Lille y la Roma en el mítico estadio Olímpico de la capital italiana quedó definido por una secuencia insólita cuando el arquero del equipo francés detuvo tres ejecuciones consecutivas desde los doce pasos en los minutos finales, una situación sin precedentes que selló la victoria del elenco galo por la mínima diferencia, en el compromiso válido por la segunda fecha de la Fase Liga de la Europa League.

La estrella turca que estuvo bajo los tres palos dejó un sabor amargo en los fanáticos del público local, quienes no dieron crédito a lo que observaron desde las tribunas.

El equipo dirigido por Gian Piero Gasperini llegaba con un inicio de temporada prometedor y buscaba consolidar su buen momento con un segundo triunfo en el certamen continental. Sin embargo, el conjunto liderado por Bruno Génésio, que aspira a la clasificación directa, se impuso en un encuentro electrizante que dejó a los italianos de rodillas.

Entre los protagonistas del espectáculo se destacó el argentino Matías Soulé, quien vivió un episodio singular en el cierre del encuentro. Cuando el tiempo reglamentario se agotaba y las oportunidades parecían esfumarse para La Loba, una jugada por el sector derecho terminó con la pelota impactando en el brazo del argelino Aïssa Mandi dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro Lambrechts sancionó el penal para la Roma que podría derivar en el empate agónico dado que el islandés Hakon Haraldsson había abierto el marcador para la visita.

A partir de ese momento, la tensión se apoderó de los fanáticos. Es que el delantero ucraniano Artem Dovbyk, que acababa de ingresar en reemplazo de Evan Ferguson, fue el encargado que se hizo cargo del remate desde los doce pasos. Su disparo, dirigido a la izquierda de Berke Özer, fue desviado por el arquero; pero el árbitro ordenó repetir el disparo por “adelantamiento del guardameta”. En la revancha, el resultado no varió: Özer volvió a detener el remate y agigantó su figura.

En la tercera oportunidad, Matías Soulé tomó la responsabilidad con la intención de romper la racha adversa. El argentino eligió cambiar el destino y remató hacia la derecha, pero una vez más Özer frustró el intento, deteniendo el balón y consolidando una actuación inolvidable. Tres penales consecutivos atajados por el mismo arquero en una misma secuencia marcaron un cierre tan extraordinario como doloroso para Roma y cinematográfico para Lille.

Tras el triunfo por 3 a 1 en su debut contra el Brann, el equipo francés se consolidó con puntaje ideal en los puestos que entregan plazas para los octavos de final del certamen continental, mientras que los italianos quedaron ubicados en la posición 16 (en la primera fecha le ganó 2-1 al Niza) y buscará la recuperación en su próximo compromiso ante el Viktoria Plzen de la República Checa.

Temas Relacionados

deportes-internacionalEuropa LeagueAS RomaLilleBerke ÖzerMatías Soulédeportes-argentina

Últimas Noticias

Con gol de Salas, River Plate vence a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

La Academia, entonada tras meterse en semifinales de la Libertadores, busca seguir su buen andar ante un Millonario que llega golpeado tras ser eliminado con Palmeiras y caer contra Riestra. Televisa TyC Sports

Con gol de Salas, River

La contradenuncia de uno de los ex futbolistas de Vélez acusado de abuso en Tucumán

La presentación alega que la víctima, sus abogados y hasta un diputado armaron la causa contra los cuatro jugadores

La contradenuncia de uno de

La singular situación del cerebro más buscado de la F1: “No habla con nadie del equipo, nadie sabe lo que hace”

Adrian Newey, especialista en el diseño de monoplazas y que lidera el proyecto de Aston Martin para la temporada 2026, mantiene un notable hermetismo sobre el auto del team británico

La singular situación del cerebro

Uno de los hijos de Zinedine Zidane fue convocado por una selección africana

Luca, arquero del Granada de España, tendrá su oportunidad en Argelia, que está a un paso de jugar el Mundial 2026

Uno de los hijos de

La tajante frase de Flavio Briatore sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1

El asesor ejecutivo del equipo francés fue contundente sobre si no se llegan a conseguir buenos resultados en 2026

La tajante frase de Flavio
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Bitcoin tocó los USD

El Bitcoin tocó los USD 120.000 por primera vez desde marcar su máximo histórico

Un hombre se negó a pagar el pasaje de colectivo en Córdoba y destrozó el vehículo: rompió las puertas y los vidrios

Triple femicidio narco, en vivo: “Pequeño J” quedará preso en un penal a la espera de la extradición

En 2025 bajó la desigualdad, aunque aún hay una brecha amplia entre la población de mayores y de menores ingresos

Receta de galletas veganas de naranja, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Canadá acusó a China y

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

Egipto aseguró que Hamas no tendrá “ningún papel” en el futuro de Gaza

Natalia Lafourcade estrenó una nueva canción “para poder aportar algo positivo al mundo en que vivimos”

El canciller de Francia consideró que Hamas debe aceptar su rendición

Científicos diseñaron un parche inteligente que reduce antojos y emociones negativas en casos de adicciones

TELESHOW
Lali visitó la casa de

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes

Ivana Icardi se cansó de recibir hate por apoyar a la China Suárez: “Nunca quise ni necesité chuparle las medias a nadie”

Julieta Prandi pidió dadores de sangre para su papá: “Le tienen que hacer una cirugía”

Juana Repetto mostró la inesperada visita que recibió en su hogar: “Está embarazada como yo”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana