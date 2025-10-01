Sebastián Báez luchó, revirtió el resultado y ganó en su debut en Shanghai: cuándo juega el resto de La Legión

Sebastián Báez superó la primera ronda del Masters 1000 de Shanghai ante el local Zhizhen Zhang (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

El argentino Sebastián Baéz (41°) debutó con una victoria en el Masters 1000 de Shanghai, anteúltimo certamen de esta magnitud en 2025, y avanzó a la segunda ronda, donde lo espera el danés Holger Rune. Este jueves debutarán otros cuatro argentinos, mientras que Francisco Cerúndolo lo hará en la segunda ronda. El tenista porteño tuvo una gran estreno en el certamen chino y superó por 2-6, 6-3 y 6-4 al local Zhizhen Zhang (370°), un rival con el que había perdido en el único duelo que disputaron en Nápoles en 2022.

Seba dio una muestra de carácter y logró sacar adelante un partido que estuvo cargado de tensión, por el apoyo del público a su rival. El argentino no encontró su juego en el primer set, pero con el correr de los games se fue acomodando, se adaptó a la superficie y aprovechó sus oportunidades en los momentos clave para llevarse el triunfo.

La victoria en Shanghai es importante para Báez, ya que en lo que va de 2025 solo tenía un triunfo en torneos Masters 1000 en Cincinnati.

Ahora, el próximo desafío de Báez será el danés Holger Rune (11), a quien enfrentará el viernes por la segunda ronda. En los duelos anteriores, el europeo se impuso en tres ocasiones y en la única de 2025, mientras que el argentino logró dos victorias.

Los otros argentinos

Este jueves, desde la 1.30 (hora argentina) se presentará El Brujo Camilo Ugo Carabelli (43°) ante el francés Terence Atmane (68°). El ganador irá ante el australiano Alex de Miñaur (8°) por un lugar en la tercera ronda. A la misma hora, El Tiburón Francisco Comesaña (59°) debutará ante el francés Ugo Blanchet, proveniente de la clasificación, y si triunfa se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°).

Más tarde, no antes de las 4.30 Mariano Navone (82°) jugará por la primera ronda ante Valentin Royer, también francés y que llegó al cuadro principal desde la qualy. Al ganador de este duelo lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).

Por último, a las 9:00 será el turno del debut de Juan Manuel Cerúndolo (71°), que viene de ser campeón en el Challenger de Guangzhou, y se medirá ante el local Bu Yunchaokete y de avanzar a la segunda ronda lo espera el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (30°).

Mientras que la principal raqueta nacional, Francisco Cerúndolo (21° del ranking y 19 preclasificado del certamen) hará su presentación en la segunda ronda ante el francés Adrian Mannarino (60°), que superó por 7-5 y 7-6 (5) al italiano Matteo Berrettini (56°). En tercera ronda aparece el noruego Casper Ruud (12°).

Los resultados de la primera jornada en el Masters 1000 de Shanghái:

Sebastián Baez a Zhang Zhizhen: 2-6, 6-3 y 6-4.

Zizou Bergs a Sebastian Korda: 6-4 y 7-5.

Valentin Vacherot a Laslo Djere: 6-3 y 6-4.

Yoshihito Nishioka a Aleksandr Shevchenko: 6-1 y 6-2.

Marin Cilic a Nikoloz Basilashvili: 6-3 y 7-6(5).

Adrian Mannarino a Matteo Berrettini: 7-5 y 7-6(5).

Daniel Altmaier a Tristan Schoolkate: 6-3 y 6-4.

Jordan Thompson a August Holmgren: 4-6, 6-3 y 6-4.

Jaume Munar a Márton Fucsovics: 4-6, 7-5 y 6-1.

Luca Nardi a Sebastian Ofner: 3-6, 6-3 y 6-2.

David Goffin a Alexandre Müller: 6(6)-7, 6-1 y 7-1.

Matia Bellucci a Adam Walton: 7-6(6) y 6-1.

Yannick Hanfmann a Lorenzo Sonego, 2-6, 6-3 y 6-1.

Fábian Marozsán a Stan Wawrinka 6-1, 4-6 y 6-4.