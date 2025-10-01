Deportes

Sebastián Báez luchó, revirtió el resultado y ganó en su debut en Shanghai: cuándo juega el resto de La Legión

El argentino se impuso por 2-6, 6-3 y 6-4 al local Zhizhen Zhang. Hoy debutan Ugo Carabelli, Comesaña, Navone y Juan Manuel Cerúndolo. Todos los detalles

Guardar
Sebastián Báez superó la primera
Sebastián Báez superó la primera ronda del Masters 1000 de Shanghai ante el local Zhizhen Zhang (Foto: REUTERS/Go Nakamura)

El argentino Sebastián Baéz (41°) debutó con una victoria en el Masters 1000 de Shanghai, anteúltimo certamen de esta magnitud en 2025, y avanzó a la segunda ronda, donde lo espera el danés Holger Rune. Este jueves debutarán otros cuatro argentinos, mientras que Francisco Cerúndolo lo hará en la segunda ronda. El tenista porteño tuvo una gran estreno en el certamen chino y superó por 2-6, 6-3 y 6-4 al local Zhizhen Zhang (370°), un rival con el que había perdido en el único duelo que disputaron en Nápoles en 2022.

Seba dio una muestra de carácter y logró sacar adelante un partido que estuvo cargado de tensión, por el apoyo del público a su rival. El argentino no encontró su juego en el primer set, pero con el correr de los games se fue acomodando, se adaptó a la superficie y aprovechó sus oportunidades en los momentos clave para llevarse el triunfo.

La victoria en Shanghai es importante para Báez, ya que en lo que va de 2025 solo tenía un triunfo en torneos Masters 1000 en Cincinnati.

Ahora, el próximo desafío de Báez será el danés Holger Rune (11), a quien enfrentará el viernes por la segunda ronda. En los duelos anteriores, el europeo se impuso en tres ocasiones y en la única de 2025, mientras que el argentino logró dos victorias.

Los otros argentinos

Este jueves, desde la 1.30 (hora argentina) se presentará El Brujo Camilo Ugo Carabelli (43°) ante el francés Terence Atmane (68°). El ganador irá ante el australiano Alex de Miñaur (8°) por un lugar en la tercera ronda. A la misma hora, El Tiburón Francisco Comesaña (59°) debutará ante el francés Ugo Blanchet, proveniente de la clasificación, y si triunfa se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°).

Más tarde, no antes de las 4.30 Mariano Navone (82°) jugará por la primera ronda ante Valentin Royer, también francés y que llegó al cuadro principal desde la qualy. Al ganador de este duelo lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).

Por último, a las 9:00 será el turno del debut de Juan Manuel Cerúndolo (71°), que viene de ser campeón en el Challenger de Guangzhou, y se medirá ante el local Bu Yunchaokete y de avanzar a la segunda ronda lo espera el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (30°).

Mientras que la principal raqueta nacional, Francisco Cerúndolo (21° del ranking y 19 preclasificado del certamen) hará su presentación en la segunda ronda ante el francés Adrian Mannarino (60°), que superó por 7-5 y 7-6 (5) al italiano Matteo Berrettini (56°). En tercera ronda aparece el noruego Casper Ruud (12°).

Los resultados de la primera jornada en el Masters 1000 de Shanghái:

  • Sebastián Baez a Zhang Zhizhen: 2-6, 6-3 y 6-4.
  • Zizou Bergs a Sebastian Korda: 6-4 y 7-5.
  • Valentin Vacherot a Laslo Djere: 6-3 y 6-4.
  • Yoshihito Nishioka a Aleksandr Shevchenko: 6-1 y 6-2.
  • Marin Cilic a Nikoloz Basilashvili: 6-3 y 7-6(5).
  • Adrian Mannarino a Matteo Berrettini: 7-5 y 7-6(5).
  • Daniel Altmaier a Tristan Schoolkate: 6-3 y 6-4.
  • Jordan Thompson a August Holmgren: 4-6, 6-3 y 6-4.
  • Jaume Munar a Márton Fucsovics: 4-6, 7-5 y 6-1.
  • Luca Nardi a Sebastian Ofner: 3-6, 6-3 y 6-2.
  • David Goffin a Alexandre Müller: 6(6)-7, 6-1 y 7-1.
  • Matia Bellucci a Adam Walton: 7-6(6) y 6-1.
  • Yannick Hanfmann a Lorenzo Sonego, 2-6, 6-3 y 6-1.
  • Fábian Marozsán a Stan Wawrinka 6-1, 4-6 y 6-4.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoSebastián BáezMasters 1000 de ShanghaiFrancisco CerúndoloChinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Continúa la segunda fecha de la Champions League: Barcelona y PSG empatan en Cataluña

El conjunto de Luis Enrique y el equipo azulgrana cierran la segunda fecha de la primera fase del torneo con un cruce de alto impacto

Continúa la segunda fecha de

Argentina enfrentará a Australia con la mira puesta en la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20: hora, TV y formaciones

El equipo de Diego Placente viene de vencer 3-1 a Cuba en el debut y ahora jugará ante los oceánicos en Chile. Transmiten Telefé y DSports a las 20

Argentina enfrentará a Australia con

Los detalles del avión de USD 78 millones de Michael Jordan: los guiños más lujosos a su carrera

Desde hace un poco menos de un año, la leyenda de la NBA adquirió un Gulfstream G650ER con capacidad para 19 pasajeros que hace furor en cada aeropuerto en el que aterriza

Los detalles del avión de

La reacción de Shaquille O’Neal ante los rumores de romance con una millonaria modelo de OnlyFans 32 años menor

Uno de los jugadores más emblemáticos de la NBA salió a responder los trascendidos de un vínculo amoroso con Sophie Rain. La mujer embolsó USD 80 millones en dos años dentro de la plataforma

La reacción de Shaquille O’Neal

La original definición de Jorge Valdano sobre Julián Álvarez tras su gran noche de Champions League

El ex delantero campeón del mundo en México ‘86 analizó el presente de La Araña, que anotó seis goles y brindó dos asistencias en los últimos tres partidos

La original definición de Jorge
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registró otra muerte de

Se registró otra muerte de un menor en Córdoba: una chica de 12 años sufrió un infarto y falleció

Un diputado de La Cámpora presentó un proyecto para que una ruta se llame “Ricardo Iorio”

El Gobierno informó que la entrega de chapas patente está normalizada y culpó a la gestión anterior por las demoras

Las grandes ciudades registraron un aumento del 25% de los días de calor extremo en 30 años: cuáles son las más afectadas

Un informe privado mostró cómo las tasas municipales aumentan el costo del crédito en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos deportó a una

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

El hallazgo de un broche milenario en Turquía redefine la historia de Troya y la Edad del Bronce

Historia, mosaicos y tradición: así es Baños de Valdearados, el pueblo español que revive su legado romano con la Fiesta a Baco

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

TELESHOW
Las Trillizas de Oro sorprendieron

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Benjamín Vicuña junto a sus hijos: complicidad durante una jornada de rodaje

Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: “No existe para mí”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"