El entrenamiento especial de Franco Colapinto para correr el Gran Premio de Singapur: “Desafío físico único”

Franco Colapinto buscará buenos resultados en el circuito de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur (@Alpine)

Franco Colapinto enfrenta uno de los mayores desafíos de la temporada con su participación en el Gran Premio de Singapur, donde aspira a dejar atrás el complicado paso por Bakú y sumar resultados positivos para Alpine. El piloto argentino, que ya conoce las particularidades del trazado urbano de Marina Bay, subrayó la dureza de la exigencia física que impone esta carrera y detalló la preparación especial que realizó para responder a las exigencias del calor en este circuito asiático.

En declaraciones recogidas por la gacetilla oficial de Alpine, Colapinto resaltó: “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El año pasado experimenté por primera vez el desafío físico único que supone, así que este año he dedicado tiempo a entrenar específicamente para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”. El piloto oriundo de Pilar destacó también el atractivo del circuito y el espectáculo nocturno: “La pista en sí es muy divertida de conducir. Es rápida, tiene muchas combinaciones de curvas técnicas y, por lo general, las carreras son bastante buenas”.

El corredor argentino llega al gran premio asiático tras cerrar un fin de semana adverso en Azerbaiyán. En Bakú, Colapinto finalizó en el puesto 19 después de sufrir un toque de Alex Albon, una situación que lo relegó desde el comienzo. El piloto de Alpine señaló que esa actuación ya quedó atrás y que tanto él como su equipo concentran sus energías en lograr un mejor desempeño en Singapore: “La última vez tuvimos un fin de semana difícil en Bakú, pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y vamos a darlo todo para que sea un fin de semana exitoso”.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 transita su etapa final con solo siete paradas por delante, mientras Colapinto espera definiciones sobre su futuro profesional. El argentino busca consolidar su rendimiento pese a las limitaciones del A525, modelo con el que Alpine ocupa actualmente la última posición en la tabla de Constructores con 20 puntos. “Estoy emocionado por salir a la pista, correr bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar precioso para visitar como deporte”, remarcó.

El regreso a Singapur representa para Colapinto una oportunidad de revancha y de aprovechar su adaptación progresiva al auto y a los complejos escenarios que presenta la categoría máxima. El piloto argentino debutó esta temporada en el mundial en la séptima fecha, alcanzando el 16° puesto en Emilia-Romaña. Desde entonces, mantuvo una tendencia ascendente y rozó los puntos en los Países Bajos, donde concluyó en la duodécima posición. El año pasado, compitiendo para Williams, Colapinto finalizó undécimo en este mismo circuito tras una largada riesgosa: “El año pasado tuve un comienzo interesante en la primera curva, frenando muy, muy tarde”.

El circuito urbano de Marina Bay, con sus 5 kilómetros de longitud, tres zonas de DRS y 19 curvas, representa una de las pruebas más exigentes del calendario. La vuelta rápida permanece en manos de Daniel Ricciardo, quien marcó el tiempo de referencia en 2024 con 1:34.486. Sebastian Vettel es el mayor ganador histórico en este escenario, con cinco victorias.

Este circuito callejero, con 5.063 metros de extensión, destaca por sus 23 curvas –13 a la izquierda y 10 a la derecha–, lo que lo convierte en el segundo trazado con más curvas del calendario, solo superado por Yeda. Las constantes desaceleraciones y cambios de dirección requieren un trabajo intenso de frenos, que suelen deteriorarse considerablemente a lo largo de las 61 vueltas de carrera. Además, los pilotos afrontan una alta demanda con alrededor de 80 cambios de marcha por vuelta, aproximadamente un 50 por ciento más que en otras pistas, lo que eleva aún más la dificultad técnica.

Las condiciones climáticas extremas aportan otra capa de dificultad. Incluso en horario nocturno, la temperatura ambiente supera los 33 grados Celsius y la humedad ronda el 90 por ciento. La presencia de baches y el estrechamiento entre muros limitan los márgenes de error, mientras que la posibilidad de lluvias intensificará el desgaste y podría derivar en interrupciones, añadiendo presión sobre los 20 participantes de la Fórmula 1.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también habló en la previa a la carrara bajo las luces de Marina Bay. “Estoy deseando volver a ponerme al volante este fin de semana en Singapur. Tras un fin de semana complicado en Bakú, estamos listos para darlo todo una vez más en uno de los circuitos más extremos de la temporada. El circuito urbano de Marina Bay es muy exigente, por lo que es fundamental mantener la máxima concentración. Es una vuelta larga y técnica, muy exigente físicamente debido al calor, incluso por la noche. Los pilotos perdemos unos cinco kilos de peso durante las dos horas de carrera, todo en forma de líquidos, por lo que es muy importante asegurarnos de estar hidratados y mantener baja la temperatura corporal. Hemos entrenado mucho para asegurarnos de que puedo rendir al máximo en estas condiciones y estoy realmente preparado para el reto. Siempre es un evento genial y me encanta correr bajo las luces de esta ciudad. Nos aseguraremos de aprovechar todo lo que nos depare el fin de semana y de ofrecer un buen rendimiento”, manifestó.