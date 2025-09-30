Deportes

Las buenas noticias que recibió Boca de cara a la fecha FIFA y en plena definición del Torneo Clausura

El Xeneize finalmente contará con dos de sus figuras para el encuentro frente a Barracas Central el sábado 11 de octubre

La inminente fecha FIFA generó inquietud en el entorno de Boca Juniors, especialmente por la posibilidad de perder a Leandro Paredes en un momento decisivo del Torneo Clausura. Sin embargo, una reciente decisión de la Selección de Chile trajo alivio al club xeneize: Carlos Palacios y Williams Alarcón no fueron incluidos en la convocatoria para los próximos amistosos, lo que garantiza su disponibilidad para el crucial encuentro ante Barracas Central.

La continuidad del campeonato local durante la ventana internacional obligó a los equipos a estar atentos a las citaciones de sus futbolistas. En el caso de Boca Juniors, la preocupación principal surgió por la reserva de Leandro Paredes para la selección argentina. El mediocampista, pieza clave y capitán del equipo, fue convocado por Lionel Scaloni para disputar los amistosos frente a Venezuela el 10 de octubre en Miami y ante Puerto Rico el 13 en Chicago. Esta situación implica que el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo no podrá contar con su líder en el mediocampo para el partido del 11 de octubre contra Barracas Central, un duelo determinante tanto en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores como en la tabla anual.

En contraste, la noticia procedente de Santiago de Chile resultó favorable para el club argentino. El seleccionador chileno Nicolás Córdova decidió no convocar a Carlos Palacios ni a Williams Alarcón para el amistoso ante Perú en el estadio Bicentenario de La Florida. Esta determinación, que ya había sido adoptada en anteriores listas por Ricardo Gareca, permite que ambos futbolistas permanezcan a disposición de Boca Juniors en una etapa clave del torneo.

La situación física de Carlos Palacios ha sido motivo de seguimiento en las últimas semanas. El jugador chileno se perdió el reciente compromiso ante Defensa y Justicia debido a una distensión en el músculo pectíneo izquierdo, lo que generó incertidumbre sobre su tiempo de recuperación. En ese encuentro, Alan Velasco ocupó su lugar en el once titular, mientras que el cuerpo técnico evaluó la evolución de Palacios con la esperanza de que pueda estar en condiciones para el choque frente a Barracas Central. La ausencia del ex jugador de Colo Colo fue mencionada por el entrenador Claudio Úbeda, quien en conferencia de prensa expresó: “Carlos es el conector que recibe todos los pases de Rodrigo (Battaglia) y Lean (Paredes), y conecta bien con los delanteros. Se notó un poco su falta, por eso también fue el ingreso de Ander en función de que podamos conectar con eso”.

Por su parte, Williams Alarcón ha alternado minutos en el equipo, ingresando en el segundo tiempo ante Defensa y Justicia en reemplazo de Velasco. Aunque su protagonismo ha disminuido en la consideración del cuerpo técnico, la no convocatoria a la selección chilena le brinda la oportunidad de sumar rodaje en un Boca Juniors que necesitará de todos sus recursos, especialmente ante la ausencia de Paredes.

La lista oficial de la Selección de Chile para los amistosos de octubre incluye a futbolistas como Lawrence Vigouroux (Swansea), Guillermo Maripán (Torino), Gabriel Suazo (Sevilla) y Ben Brereton Díaz (Derby County), pero deja fuera a los dos jugadores del club argentino. Esta decisión, que en principio había generado incertidumbre por la reserva previa de ambos futbolistas, fue finalmente confirmada por el cuerpo técnico chileno, permitiendo que Palacios y Alarcón permanezcan en Buenos Aires durante la fecha FIFA.

En el contexto de un Boca Juniors que ha sumado solo dos de los últimos nueve puntos en disputa y que busca consolidar su posición para acceder a la próxima Copa Libertadores, la disponibilidad de Palacios y Alarcón representa un respiro. El club deberá afrontar el tramo final del torneo sin su capitán, pero con la certeza de que dos de sus piezas importantes no serán requeridas por la selección chilena.

El calendario inmediato del equipo contempla el enfrentamiento ante Newell’s Old Boys y, posteriormente, el compromiso frente a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia. La permanencia de Palacios y Alarcón en la plantilla durante la fecha FIFA se perfila como un factor relevante para las aspiraciones del conjunto xeneize en la recta final de la temporada.

