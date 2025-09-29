La feroz crítica de Oscar Ruggeri a Marcelo Gallardo por el presente de River y su actitud tras la derrota ante Riestra

La reciente derrota de River Plate ante Deportivo Riestra por 2-1 en el Estadio Monumental no solo marcó un hito en la historia del fútbol argentino, sino que también intensificó la crisis deportiva del club de Núñez y desató una ola de críticas hacia Marcelo Gallardo. En este contexto, Oscar Ruggeri se erigió como una de las voces más severas al responsabilizar directamente al entrenador por el presente del equipo, cuestionando tanto sus decisiones tácticas como su actitud tras el partido.

El traspié ante Riestra consolidó al equipo visitante como líder único de la tabla y profundizó el mal momento de River, que acumula cuatro derrotas consecutivas, una racha negativa que no experimentaba desde 2010, año en que comenzó el proceso que desembocó en el descenso. Además, la reciente eliminación de la Copa Libertadores frente a Palmeiras por un global de 5-2 —con derrotas en ambos encuentros— agravó el panorama y encendió las alarmas en el club.

En declaraciones televisivas recogidas por ESPN, Oscar Ruggeri no dudó en señalar a Gallardo como el principal responsable de la crisis: “Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento. Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores”, afirmó el ex defensor.

La figura de Gallardo mantiene un respaldo especial entre los hinchas, algo que Ruggeri también subrayó: “Esto a otros se los lleva puesto. Gallardo para la gente es intocable, porque es Gallardo y ganó todo lo que ganó. Si fuese otro, el fin de semana dirigía el de la Reserva. No se sostenía otro entrenador después de la Copa”, sostuvo el campeón del mundo.

El análisis de Ruggeri no se limitó a lo futbolístico, sino que también abordó la actitud del entrenador tras la derrota. El cabezón criticó la decisión de Gallardo de retirarse rápidamente al vestuario al finalizar el partido: “Se tiene que quedar a esperar a los jugadores. Como siempre espera cuando saludan y ganan. Estamos todos juntos”, expresó, remarcando la importancia de la presencia del técnico en los momentos difíciles.

En ese sentido, Ruggeri profundizó su postura al afirmar: “Yo también estoy re caliente adentro de la cancha”, en alusión al sentir de los futbolistas tras la derrota, y agregó: “Por tener un nombre más que otro no me voy último o fuera de grupo, es todos juntos”, insistiendo en la necesidad de unidad en el plantel.

El ex defensor también consideró que la permanencia de Gallardo en el banco se explica por su historia y los títulos obtenidos, pero advirtió que la situación sería distinta para cualquier otro entrenador. Además, destacó que la falta de títulos en el actual ciclo del técnico contrasta con su etapa anterior, en la que cosechó múltiples logros. En su segundo ciclo al frente de River, Gallardo dirigió 69 partidos, con un saldo de 32 victorias, 25 empates y 12 derrotas, cifras que reflejan una efectividad inferior a la de su primera etapa y la ausencia de conquistas.

La crisis de River se agrava en un contexto en el que el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores y enfrenta una seguidilla de derrotas inédita en más de una década. El próximo desafío será ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, un partido que podría definir el rumbo inmediato del club y del propio Gallardo.