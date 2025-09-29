Deportes

La feroz crítica de Oscar Ruggeri a Marcelo Gallardo por el presente de River y su actitud tras la derrota ante Riestra

El Cabezón no se guardó nada y apuntó contra el entrenador millonario, quien quedó en el ojo de la tormenta ante la crisis deportiva del equipo

Guardar

La reciente derrota de River Plate ante Deportivo Riestra por 2-1 en el Estadio Monumental no solo marcó un hito en la historia del fútbol argentino, sino que también intensificó la crisis deportiva del club de Núñez y desató una ola de críticas hacia Marcelo Gallardo. En este contexto, Oscar Ruggeri se erigió como una de las voces más severas al responsabilizar directamente al entrenador por el presente del equipo, cuestionando tanto sus decisiones tácticas como su actitud tras el partido.

El traspié ante Riestra consolidó al equipo visitante como líder único de la tabla y profundizó el mal momento de River, que acumula cuatro derrotas consecutivas, una racha negativa que no experimentaba desde 2010, año en que comenzó el proceso que desembocó en el descenso. Además, la reciente eliminación de la Copa Libertadores frente a Palmeiras por un global de 5-2 —con derrotas en ambos encuentros— agravó el panorama y encendió las alarmas en el club.

En declaraciones televisivas recogidas por ESPN, Oscar Ruggeri no dudó en señalar a Gallardo como el principal responsable de la crisis: “Gallardo es el primer responsable. Cuando gana, decimos que Gallardo es fundamental, pero ahora es el responsable de este momento. Salvo unos casos, la mayoría de los jugadores que trajo yo también los voy a buscar. No sé por qué no encuentra el equipo. Hace rato vengo diciendo que para mí el gran problema lo tiene en el medio. River tenía que ganar esta Copa Libertadores”, afirmó el ex defensor.

La figura de Gallardo mantiene un respaldo especial entre los hinchas, algo que Ruggeri también subrayó: “Esto a otros se los lleva puesto. Gallardo para la gente es intocable, porque es Gallardo y ganó todo lo que ganó. Si fuese otro, el fin de semana dirigía el de la Reserva. No se sostenía otro entrenador después de la Copa”, sostuvo el campeón del mundo.

El análisis de Ruggeri no se limitó a lo futbolístico, sino que también abordó la actitud del entrenador tras la derrota. El cabezón criticó la decisión de Gallardo de retirarse rápidamente al vestuario al finalizar el partido: “Se tiene que quedar a esperar a los jugadores. Como siempre espera cuando saludan y ganan. Estamos todos juntos”, expresó, remarcando la importancia de la presencia del técnico en los momentos difíciles.

En ese sentido, Ruggeri profundizó su postura al afirmar: “Yo también estoy re caliente adentro de la cancha”, en alusión al sentir de los futbolistas tras la derrota, y agregó: “Por tener un nombre más que otro no me voy último o fuera de grupo, es todos juntos”, insistiendo en la necesidad de unidad en el plantel.

El ex defensor también consideró que la permanencia de Gallardo en el banco se explica por su historia y los títulos obtenidos, pero advirtió que la situación sería distinta para cualquier otro entrenador. Además, destacó que la falta de títulos en el actual ciclo del técnico contrasta con su etapa anterior, en la que cosechó múltiples logros. En su segundo ciclo al frente de River, Gallardo dirigió 69 partidos, con un saldo de 32 victorias, 25 empates y 12 derrotas, cifras que reflejan una efectividad inferior a la de su primera etapa y la ausencia de conquistas.

La crisis de River se agrava en un contexto en el que el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores y enfrenta una seguidilla de derrotas inédita en más de una década. El próximo desafío será ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, un partido que podría definir el rumbo inmediato del club y del propio Gallardo.

Temas Relacionados

deportes-argentinaMarcelo GallardoOscar RuggeriRiver PlateDeportivo RiestraEstadio MonumentalTorneo ClausuraLiga PRofesional

Últimas Noticias

El ácido cruce entre Koke y Vinícius en la goleada del Atlético de Madrid ante el Real: “Te come la tostada”

El mediocampista español y el extremo brasileño mantuvieron un acalorado intercambio en el choque que terminó con victoria por 5-2 del equipo del Cholo Simeone

El ácido cruce entre Koke

Ganó el Balón de Oro, se lesionó gravemente y volvió a preocupar al mundo del fútbol: “Tengo mucho dolor”

Rodri, mediocampista del Manchester City, faltó en el último partido por molestias en la rodilla operada. “Me dijo ‘no puedo jugar’”, contó Guardiola

Ganó el Balón de Oro,

Por qué Argentina depende de Colapinto para que regrese la F1 al país: las otras sedes que pujan por un lugar

La continuidad como titular en Alpine ayudaría a la negociación. El “efecto Tuero” en el impacto de la venta de entradas en 1998. Cuánto cuesta el gran circo

Por qué Argentina depende de

Los dos goles de Mateo Pellegrino en el triunfo del Parma: sus asombrosos números

El ex delantero de Vélez, Estudiantes y Platense se destacó con un doblete en la victoria frente al Torino. Las imágenes

Los dos goles de Mateo

Conmoción en el fútbol español: un arquero de 19 años murió en pleno partido tras golpearse la cabeza contra un rival

Raúl Ramírez Osorio falleció dos días después de que fuera ingresado en la unidad de cuidados intensivos, producto de un choque accidental en el campo de juego

Conmoción en el fútbol español:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei debió suspender el acto

Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires

Tras el anuncio del bono, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una nueva manifestación en el Congreso

Rinitis alérgica en primavera: causas, síntomas y cómo aliviarlos, según especialistas

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”