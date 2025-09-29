Deportes

La contundente sentencia de un histórico del fútbol europeo sobre Julián Álvarez: “Es el mejor del mundo, sin dudas”

El Niño Fernando Torres, campeón del mundo con España y de la Champions con el Chelsea, es un referente del Atlético de Madrid. Y se rindió ante el nivel del argentino

Guardar
Julián y su festejo característico
Julián y su festejo característico (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El derbi madrileño disputado el último sábado en el Estadio Metropolitano no solo significó una impactante victoria 5-2 para el Atlético de Madrid, sino que también fue el marco en el que Fernando Torres, una de las leyendas del club, expresó su admiración por Julián Álvarez. Tras la destacada actuación del delantero argentino, quien anotó dos goles ante el Real Madrid, Torres lo calificó como “el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda”. El exgoleador y actual entrenador del Atlético Madrileño subrayó la importancia de disfrutar a un futbolista de semejante nivel: “Lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”.

Las palabras del Niño, de 41 años, campeón de la Champions League con el Chelsea y del mundo con España, llegaron después de que Álvarez se convirtiera en la figura del clásico madrileño. La Araña marcó el tercer y cuarto tanto del Atlético, lo que permitió encaminar el triunfo frente al equipo dirigido por Xabi Alonso. Con estos dos goles, Álvarez elevó a cinco su cuenta personal frente al Merengue desde su llegada al fútbol europeo, consolidando a los blancos como su “víctima favorita”.

El impacto de Álvarez en el Atlético de Madrid trasciende una actuación puntual. Desde su arribo al club, el delantero suma 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos oficiales, cifras que lo ubican en el puesto 46 de la tabla histórica de goleadores rojiblancos. Para ingresar en el Top Ten de artilleros del club, el argentino necesita sumar 61 tantos más, una meta ambiciosa considerando que la lista está encabezada por figuras como Antoine Griezmann (199 goles), Luis Aragonés (159), Adrián Escudero (153) y el propio Fernando Torres (129), entre otros históricos.

El reconocimiento de Torres no se limitó a los números. El exdelantero destacó que Álvarez encarna el espíritu del Atlético de Madrid: “Representa todo lo que tienen los grandes representantes atléticos que han jugado como Julián en nuestro equipo”, afirmó. Esta identificación con el ADN colchonero ha sido celebrada tanto por la directiva como por el cuerpo técnico y los aficionados, quienes ven en el argentino a un digno heredero de la tradición goleadora del club.

La reacción del entorno rojiblanco fue inmediata. Hinchas, compañeros y dirigentes se mostraron rendidos ante el presente de Álvarez, valorando no solo su capacidad goleadora, sino también su entrega, compromiso con la camiseta y espíritu ganador: por caso, cosechó dos Copas América y un Mundial con la selección argentina. En redes sociales, la afición destacó especialmente la imagen de la familia del delantero en las gradas del Metropolitano durante el derbi, interpretando su presencia como una muestra más de la integración y el arraigo del jugador con el club.

El Niño Torres, símbolo del
El Niño Torres, símbolo del Aleti: ganó ocho títulos en su carrera (REUTERS/Juan Medina)

El punta ex River transita su segunda temporada en el Atlético, que pagó casi 100 millones de dólares por su ficha, a pedido de Diego Simeone. Al inicio de este ciclo, hubo roces entre ambos por un par de encuentros en los que el DT lo reemplazó, y el resultado no le terminó sonriendo al equipo. Al Cholo seguramente le quedó claro: no puede sacar a su máxima figura.

“Está comprometido con el equipo y con el club, trabaja mucho y no solo aporta en ataque, también en la dinámica colectiva. Ojalá lo tengamos muchos años aquí”, sentenció el ex volante y símbolo de la institución.

Mientras el Atlético de Madrid celebra el gran momento de su delantero estrella, el calendario presenta nuevos retos. El próximo desafío para Julián Álvarez será el enfrentamiento ante el Eintracht Frankfurt, por la Champions League, desde las 16. Una oportunidad más para que el argentino continúe ampliando su legado en el club.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJulián ÁlvarezAtlético de MadridFernando TorresReal Madriddeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmoción en el fútbol español: un arquero de 19 años murió en pleno partido tras golpearse la cabeza contra un rival

Raúl Ramírez Osorio falleció dos días después de que fuera ingresado en la unidad de cuidados intensivos, producto de un choque accidental en el campo de juego

Conmoción en el fútbol español:

Barracas Central igualó 1-1 con Belgrano y no pudo alcanzar la cima de la zona A del Torneo Clausura

Más tarde, desde las 20, Vélez Sársfield recibirá a Atlético Tucumán en Liniers

Barracas Central igualó 1-1 con

Video: la reacción de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate frente Deportivo Riestra

El DT del Millonario se fue directo al vestuario mientras los hinchas reprobaban al equipo

Video: la reacción de Marcelo

El inesperado cruce entre De Bruyne y Antonio Conte en el Napoli: “Eligió a la persona equivocada para enojarse”

En la derrota frente al AC Milan, el DT decidió reemplazar a la figura belga y el ex volante del Manchester City no ocultó su fastidio. Los detalles

El inesperado cruce entre De

Julián Álvarez, íntimo: el permitido de su dieta, qué le da miedo de ser padre y la pregunta sin respuesta

El futbolista del Atlético Madrid y de la selección argentina fue entrevistado por Agustín Creevy, el histórico jugador de Los Pumas

Julián Álvarez, íntimo: el permitido
ÚLTIMAS NOTICIAS
El reclamo de los productores

El reclamo de los productores agropecuarios en un municipio bonaerense por las inundaciones: “¡No jueguen con los seres humanos!”

Dos platos parrilleros de Argentina están entre los mejores 10 del mundo, según un ranking

Triple femicidio narco, en vivo: detuvieron a la sobrina del prófugo que fue capturado en Bolivia

La Cámara de Casación confirmó que Lázaro Báez deberá cumplir su condena en una cárcel federal

“Baby Yoda” y “Luigi”: el último posteo en redes sociales de Morena cuando iba hacia Florencio Varela

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

EN VIVO: Israel aceptó la propuesta de Estados Unidos para la paz en Gaza

Caso Harvey Weinstein: el productor enfrenta una posible condena de hasta 25 años por agresión sexual

¿Restos de manzana como superalimento? El recurso sustentable olvidado que fortalece la nutrición, según un estudio

Tony Blair nunca ha abandonado Oriente Medio: ahora podría gobernar Gaza

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

TELESHOW
Daniela Celis, a pura emoción

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”