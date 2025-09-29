La contundente sentencia de un histórico del fútbol europeo sobre Julián Álvarez: “Es el mejor del mundo, sin dudas”

Julián y su festejo característico (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El derbi madrileño disputado el último sábado en el Estadio Metropolitano no solo significó una impactante victoria 5-2 para el Atlético de Madrid, sino que también fue el marco en el que Fernando Torres, una de las leyendas del club, expresó su admiración por Julián Álvarez. Tras la destacada actuación del delantero argentino, quien anotó dos goles ante el Real Madrid, Torres lo calificó como “el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda”. El exgoleador y actual entrenador del Atlético Madrileño subrayó la importancia de disfrutar a un futbolista de semejante nivel: “Lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo”.

Las palabras del Niño, de 41 años, campeón de la Champions League con el Chelsea y del mundo con España, llegaron después de que Álvarez se convirtiera en la figura del clásico madrileño. La Araña marcó el tercer y cuarto tanto del Atlético, lo que permitió encaminar el triunfo frente al equipo dirigido por Xabi Alonso. Con estos dos goles, Álvarez elevó a cinco su cuenta personal frente al Merengue desde su llegada al fútbol europeo, consolidando a los blancos como su “víctima favorita”.

El impacto de Álvarez en el Atlético de Madrid trasciende una actuación puntual. Desde su arribo al club, el delantero suma 35 goles y 9 asistencias en 64 partidos oficiales, cifras que lo ubican en el puesto 46 de la tabla histórica de goleadores rojiblancos. Para ingresar en el Top Ten de artilleros del club, el argentino necesita sumar 61 tantos más, una meta ambiciosa considerando que la lista está encabezada por figuras como Antoine Griezmann (199 goles), Luis Aragonés (159), Adrián Escudero (153) y el propio Fernando Torres (129), entre otros históricos.

El reconocimiento de Torres no se limitó a los números. El exdelantero destacó que Álvarez encarna el espíritu del Atlético de Madrid: “Representa todo lo que tienen los grandes representantes atléticos que han jugado como Julián en nuestro equipo”, afirmó. Esta identificación con el ADN colchonero ha sido celebrada tanto por la directiva como por el cuerpo técnico y los aficionados, quienes ven en el argentino a un digno heredero de la tradición goleadora del club.

La reacción del entorno rojiblanco fue inmediata. Hinchas, compañeros y dirigentes se mostraron rendidos ante el presente de Álvarez, valorando no solo su capacidad goleadora, sino también su entrega, compromiso con la camiseta y espíritu ganador: por caso, cosechó dos Copas América y un Mundial con la selección argentina. En redes sociales, la afición destacó especialmente la imagen de la familia del delantero en las gradas del Metropolitano durante el derbi, interpretando su presencia como una muestra más de la integración y el arraigo del jugador con el club.

El Niño Torres, símbolo del Aleti: ganó ocho títulos en su carrera (REUTERS/Juan Medina)

El punta ex River transita su segunda temporada en el Atlético, que pagó casi 100 millones de dólares por su ficha, a pedido de Diego Simeone. Al inicio de este ciclo, hubo roces entre ambos por un par de encuentros en los que el DT lo reemplazó, y el resultado no le terminó sonriendo al equipo. Al Cholo seguramente le quedó claro: no puede sacar a su máxima figura.

“Está comprometido con el equipo y con el club, trabaja mucho y no solo aporta en ataque, también en la dinámica colectiva. Ojalá lo tengamos muchos años aquí”, sentenció el ex volante y símbolo de la institución.

Mientras el Atlético de Madrid celebra el gran momento de su delantero estrella, el calendario presenta nuevos retos. El próximo desafío para Julián Álvarez será el enfrentamiento ante el Eintracht Frankfurt, por la Champions League, desde las 16. Una oportunidad más para que el argentino continúe ampliando su legado en el club.