Conmoción en el fútbol español: un arquero de 19 años murió en pleno partido tras golpearse la cabeza contra un rival

Raúl Ramírez Osorio falleció dos días después de que fuera ingresado en la unidad de cuidados intensivos, producto de un choque accidental en el campo de juego

Raúl Ramírez falleció a los 19 años

La muerte de Raúl Ramírez Osorio conmocionó al fútbol español. El joven arquero sufrió un grave golpe durante un partido de la Tercera Federación y falleció a los 19 años. El trágico desenlace se confirmó dos días después de que fuera ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, tras un choque accidental en el campo de juego.

El incidente ocurrió en el minuto 60 del encuentro entre el Colindres y el Revilla, cuando Raúl Ramírez Osorio saltó para interceptar un centro y colisionó con un delantero rival. El impacto lo dejó inconsciente sobre el césped. Su entrenador, Rafa de Peña, ingresó de inmediato al terreno de juego y, con la colaboración de una estudiante de enfermería que presenciaba el partido, logró reanimarlo mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, el joven portero sufrió un segundo paro cardíaco durante el traslado al hospital, lo que agravó su estado. El suceso provocó la suspensión inmediata del partido.

El Colindres, club al que pertenecía el futbolista, expresó su apoyo a la familia mientras Raúl Ramírez Osorio luchaba por su vida. A través de sus redes sociales, el equipo manifestó: “Con profundo dolor nos despedimos de Raúl Ramírez Osorio, portero de nuestro primer equipo y entrenador de las categorías inferiores del club. En nombre de toda la familia que componemos tanto el Club Deportivo Colindres como la Escuela Municipal, queremos expresar nuestro más profundo pésame a la familia y amigos”.

El posteo del club

“Raúl, llegaste este verano al club y desde el primer momento nos ganaste a todos con tu compromiso y predisposición pero sobre todo por tu calidad humana, eres un ejemplo para todos los jóvenes que quieran jugar al fútbol. Un trocito de cada uno de nosotros se va contigo y tú recuerdo quedará para siempre en cada uno de nosotros”, concluyó el sentido comunicado del club.

La Real Federación Cántabra de Fútbol, organismo que regula la liga en la que compiten ambos equipos, comunicó oficialmente el fallecimiento cerebral del jugador tras el accidente. En su declaración, la federación informó: “La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta anunciar que el portero del Club Deportivo Colindres, Raúl Ramírez, se encuentra en muerte cerebral tras una colisión accidental durante el partido del pasado sábado”. Además, la familia del deportista decidió donar sus órganos, según detalló la federación: “En medio de este doloroso momento, y por expreso deseo de su familia, se ha decidido donar sus órganos para que otros puedan beneficiarse”.

La federación decretó tres días de luto y estableció que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la próxima jornada en memoria de Raúl Ramírez Osorio. El presidente de la entidad, José Ángel Peláez, había manifestado su pesar antes de que se confirmara el fallecimiento: “Hoy debemos escribir sobre cosas de las que nunca queremos escribir. Toda la Real Federación Cántabra de Fútbol contiene la respiración y reza para que el joven portero del Club Deportivo Colindres se recupere lo antes posible. Le enviamos un abrazo y todo el cariño del mundo para ayudarle a superar el gran obstáculo que se cruzó en su camino ayer. Un gran abrazo a sus padres, hermana, familia y novia. Ánimo, Raúl”, declaró José Ángel Peláez según recogió The Sun.

El mensaje del Real Madrid

La noticia generó reacciones en todo el fútbol español. Real Madrid expresó sus condolencias en redes sociales: “El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres. Nuestro pésame a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de equipo y a su club. Descanse en paz”.

Por su parte, La Liga también manifestó su pesar: “Desde LA LIGA, expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Raúl Ramírez Osorio, portero del CD Colindres. Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y compañeros. Que descanse en paz”.

La contundente sentencia de un

Barracas Central igualó 1-1 con

Video: la reacción de Marcelo

El inesperado cruce entre De

