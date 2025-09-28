El brutal nocaut que sufrió un luchador en una pelea de boxeo sin guantes

Brutal nocaut en una pelea de boxeo sin guantes

El evento BKFC 81 celebrado en la AO Arena de Manchester reunió a figuras destacadas del boxeo sin guantes y quedó marcado por el impacto de Jonny Graham, quien logró su consagración al adjudicarse el primer campeonato británico de peso ligero de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). La velada, que contó con la presencia del múltiple campeón y socio de la organización Conor McGregor, registró localidades agotadas y una serie de combates definidos por la contundencia de los nocauts y la brutalidad de sus golpes.

Jonny Graham, proveniente de Leeds, Inglaterra, subió al cuadrilátero como retador ante Navid Mansouri, ex campeón nacional de boxeo con guantes. La pelea, transmitida globalmente por la plataforma DAZN, tenía en disputa el primer cinturón ligero del BKFC británico, y ambos peleadores llegaban precedidos de campañas sólidas en la modalidad sin guantes.

El combate comenzó con Graham mostrando agresividad desde los primeros segundos, enviando a Mansouri a la lona en el primer asalto. El estilo directo del representante de Leeds desestabilizó la estrategia de Mansouri, quien buscaba imponer su técnica depurada. En el segundo asalto, Graham conectó un gancho preciso a la nariz del rival, derribándolo de inmediato y obligando a la detención de la pelea por parte del árbitro cuando el reloj marcaba el minuto 1:53.

Graham noqueó a su rival en el segundo round

En declaraciones recogidas por el sitio oficial de BKFC, Jonny Graham expresó su determinación: “Los venceré a todos. ¿Quién es el campeón mundial del BKFC? Será mío”. El púgil celebró la victoria en el recinto, levantando el cinturón recién obtenido ante un público que colmó el estadio británico y bajo la atenta mirada de personalidades del deporte de combate.

La importancia de este resultado toma otra dimensión al considerar el recorrido del boxeador inglés. El título llegó en su segunda oportunidad, tras sufrir una derrota ante Connor Tierney en agosto del año pasado. Durante ese intento anterior, Graham cayó en una decisión ajustada que lo obligó a perfeccionar su método.

Sumó así su tercer triunfo profesional en bare knuckle —todos por nocaut— tras superar previamente a Abel Radomski y Will Cairns en 2023. Con el resultado, Graham extendió su historial en la organización a 3-1, mientras que Mansouri, nacido en Irán y representante de Marbella, España, quedó con registro de 1-1.

Graham se quedó con el título de peso ligero británico

El desarrollo del choque mostró la dureza propia del boxeo sin guantes. Las cámaras de la transmisión internacional evidenciaron el rostro ensangrentado de Mansouri luego del desenlace, reflejando la potencia del golpe final de Graham. El árbitro asistió de inmediato al púgil afectado, quien se recuperó por sus propios medios tras el nocaut.

BKFC 81 incluyó también otros capítulos destacados para la disciplina. La pelea estelar vio el debut en la categoría de James DeGale, doble campeón mundial de peso supermediano, quien venció a Matty Floyd por puntos tras cinco asaltos cargados de penalizaciones y agarres. El británico, que regresó al ring después de seis años, remarcó la diferencia de esta modalidad: “Es boxeo a puño limpio, es muy diferente. El agarre, los golpes, es una locura. Pero ya estoy 1-0 en puño limpio”, explicó en declaraciones recogidas por The Sun

La expansión de la Bare Knuckle Fighting Championship avanza bajo la promoción de Conor McGregor, ex campeón de UFC y figura clave en la popularidad de la disciplina. McGregor participó como protagonista estelar del evento en Manchester, impulsando la visibilidad global del certamen.

La organización cuenta además con presencia argentina a través de Franco Tenaglia, que supo consagrarse campeón mundial y europeo de BKFC. Tenaglia se prepara para un nuevo compromiso tras haber conquistado el cetro ligero en 2024, cuando superó por puntos al norteamericano Tony Soto en una velada realizada en Marbella. Según el sitio oficial de la compañía, Tenaglia se presentará el 25 de octubre en Roma para enfrentarse a Ben Bonner en el BKFC 83.