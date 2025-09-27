Nico Paz sigue de racha en la Serie A: anotó otro gol para el Como y es uno de los jugadores más influyentes del torneo

Nico Paz volvió a ser una pieza clave de un Como que se llevó un empate 1-1 ante el Cremonese en un duelo lleno de vaivenes. El duelo por la fecha 5 del Calcio, disputado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, tuvo al argentino como protagonista con su gol.

Los BiancoBlu, que contaron con 90 minutos del mediocampista argentino Máximo Perrone –quien fue amonestado en el primer tiempo–, abrieron el marcador a los 32 minutos con una definición de Paz en el corazón del área tras un centro atrás del español Jesús Rodríguez.

Sin embargo, a 20 minutos del final, Federico Baschirotto señaló el empate tras una asistencia del argentino nacionalizado italiano Franco Mudo Vázquez. Tras la expulsión del español Rodríguez en el local, los visitantes –que además tuvieron de titular al ex Boca Martín Payero– quedaron en ventaja para pelear por la victoria.

En ese contexto, Paz abandonó la cancha con el tiempo cumplido para dejarle su sitio al centro delantero español Álvaro Morata.

El español nacionalizado argentino es una de las principales figuras de la Serie A en este inicio de temporada tras acumular 3 goles y 3 asistencias en cinco apariciones, datos que lo ponen como uno de los máximos artilleros del Calcio junto con Christian Pulisic (Milan) y Marcus Thuram (Inter), también con tres tantos. Pero además es uno de los que más pases gol repartió ya que Nikola Krstovic (Atalanta) y Kenan Yıldız (Juventus) también contabilizaron tres asistencias en estas primeras fechas.

Hay que tener presente que desembarcó al Como la temporada pasada con un contrato por cuatro temporadas y se convirtió en un puntal del elenco de Cesc Fábregas: sumó 8 asistencias y 6 goles en los 35 juegos que disputó, sobre las 38 fechas del campeonato. El elenco finalizó 10° en su primera temporada tras el ascenso.

Los buenos rendimientos en Italia de Paz, que acaba de cumplir 21 años, hacen creer que el Real Madrid accionará la cláusula de recompra en el próximo mercado de pases. El futbolista surgido del Merengue fue comprado por el Como, que adquirió un porcentaje de su pase a cambio de unos 6 millones de euros. Sin embargo, según los informes, la Casa Blanca podrá volver a comprarlo con distintas opciones: 9 millones de euros en 2026 y 10 millones de euros en 2027. Durante el último mercado de pases, el diario As de España advirtió que el Real Madrid prevé dejarlo una temporada más en el Como y luego ejecutar la cláusula a mediados del próximo año.

En este tramo, Nico Paz peleará por ser uno de los citados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 que en junio tendrá a la selección argentina como defensora del título obtenido en Qatar. En el último tiempo, el talentoso mediocampista ofensivo ya sumó cuatro presencias vestido de Albiceleste con su debut marcado en octubre del 2024 durante la goleada 6-0 sobre Bolivia.

En los próximos días, el DT del elenco nacional deberá difundir la lista de convocados para los amistosos de octubre que servirán como preparación para la Copa del Mundo que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá: se espera que Paz sea uno de los nombres para sumar minutos en los duelos contra Venezuela (viernes 10 de octubre a las 9 de la noche en Miami) y Puerto Rico (lunes 13/10 a las 20hs en Chicago).

Mientras tanto, el Como tendrá su presentación por la 6ª fecha de la Serie A el próximo sábado 4 de octubre desde las 15.45 como visitante ante Atalanta.

Con este empate, el Como figura en la séptima colocación con ocho puntos producto de dos triunfos, dos empates y una derrota. El Cremonese aparece quinto con nueve unidades, aunque este fue el duelo que abrió la fecha en el fútbol italiano.

Nico Paz suma tres goles y tres asistencias en estas primeras cinco fechas de la Serie A

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A