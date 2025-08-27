Deportes

El plan del Real Madrid para volver a fichar a Nico Paz y el factor clave que juega el Mundial 2026 con la selección argentina

El futbolista permanecerá en el Como de Italia esta temporada, pero el Merengue lo recompraría el año próximo

La decisión de Nico Paz de rechazar propuestas de clubes europeos de primer nivel responde a una promesa clara del Real Madrid: el club le aseguró que contará con él para la temporada 2026, con una recompra fijada en 9 millones de euros. Esta garantía fue determinante para que el futbolista argentino opte por continuar su desarrollo en el Como, priorizando la regularidad y la posibilidad de disputar el próximo Mundial.

El futuro inmediato de Nico Paz se encuentra definido por la estrategia del Real Madrid, que mantiene el 50% de los derechos del jugador tras haber vendido la otra mitad por 6 millones de euros. El club blanco dispone de varias opciones de recompra: 8 millones de euros si decide recuperarlo este verano, 9 millones de euros en 2026 y 10 millones de euros en 2027. La hoja de ruta elegida es la segunda, lo que implica que el futbolista permanecerá una temporada más en el Como antes de regresar a la plantilla madridista, según informó As. Durante este periodo, el club italiano habrá recibido 3 millones de euros y disfrutado del rendimiento de un jugador que se ha consolidado como titular indiscutible.

El interés por Nico Paz fueintenso en el mercado europeo. El Como intentó adquirir el 100% de sus derechos, anticipando la competencia que se avecinaba, pero el Real Madrid nunca contempló la posibilidad de desprenderse completamente del jugador. Diversos equipos han mostrado interés, desplazándose hasta Italia para negociar, pero la respuesta ha sido siempre negativa. Incluso una oferta de 70 millones de euros presentada por el Tottenham fue rechazada, ya que la prioridad del futbolista es consolidarse y mantener opciones de ser convocado para el Mundial, algo que considera más factible en el Como que en un club de mayor exigencia inmediata.

La postura del Real Madrid es firme: cualquier oferta debe ser comunicada al club, que se reserva el derecho de igualarla. El presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha confirmado que el club español tiene el control absoluto de la situación: “Nadie hace ofertas sabiendo que tenemos que mandarlas al Real Madrid, que puede igualarlas”. A pesar de las propuestas recibidas, la respuesta ha sido invariable: Nico Paz no se moverá este verano.

La continuidad de Cesc Fàbregas como entrenador del Como ha sido un factor clave en la decisión de Nico Paz. El técnico español ha destacado la importancia de la regularidad para los jugadores que aspiran a disputar un Mundial: “Muchos jugadores deciden si ir a un club u otro pensando también en la Selección cuando hay, por ejemplo, un Mundial. Lo hablé con Nico en su momento. Se queda porque está contento aquí y es la elección correcta. Porque está ante la oportunidad de tener continuidad para ir a un Mundial. No sería lo mismo en un equipo mucho más fuerte”. La relación cercana entre entrenador y jugador facilitó la permanencia del argentino en el proyecto italiano.

El rendimiento de Nico Paz en la pasada temporada fue notable: seis goles y nueve asistencias en 35 partidos, con una participación directa en un tanto cada 179 minutos. Su impacto se mantuvo en el inicio de la presente campaña, donde ya sumó un gol y una asistencia frente a la Lazio en la primera jornada. Su posición como mediapunta, escorado a la derecha, le permitió explotar sus cualidades técnicas y tácticas, en un rol similar al de Mastantuono, cuyo fichaje por el Real Madrid condicionó la planificación inicial para Nico Paz.

El futbolista, nacido en Tenerife y de ascendencia argentina, ya disputó tres partidos con la selección albiceleste, incluyendo una asistencia frente a Bolivia y 14 minutos de juego ante Brasil. Su objetivo es mantener la regularidad en el Como para aumentar sus opciones de ser convocado al Mundial. La decisión de permanecer en Italia responde a la necesidad de minutos y continuidad, especialmente en un año tan determinante para su carrera internacional.

El acuerdo entre Nico Paz y el Real Madrid establece que, tras una temporada más en el Como, el club blanco ejecutará la recompra por 9 millones de euros en 2026, permitiendo así el regreso del jugador al Santiago Bernabéu.

