Marco Trungelliti, el tenista argentino que no pierde y busca un récord

El jugador nacido en Santiago del Estero intentará este jueves lograr una nueva victoria que lo deje en un lugar especial de la historia

Marco Trungelliti lleva 11 triunfos
Marco Trungelliti lleva 11 triunfos al hilo y va por una marca de Seba Báez

Desde el 22 de agosto que Marco Trungellitti no pierde. Es el tenista argentino que tiene en la actualidad la racha de victorias más larga y busca extenderla para alcanzar el récord de 12 triunfos seguidos que logró Sebastián Báez en 2023.

El nacido en Santiago del Estero y 144 del ranking de la ATP ganó de manera consecutiva los Challengers de Talin, Austria, y Targu Mures, Rumania, y avanzó a los octavos de final en Lisboa, Portugal, donde este jueves se enfrentará ante el joven de Países Bajos Guy den Ouden, 147 en el escalafón mundial.

Trungellitti superó este martes en su debut al colombiano Daniel Galán (127), por 6-2 y 7-6 (3) para conseguir su triunfo número 11 de manera consecutiva desde su caída en la tercera ronda de la qualy del US Open ante el español Pablo Llamas Ruiz, por 3-6, 6-1 y 6-2. El argentino dejó norteamérica y viajó con destino a la gira de challengers en Europa sobre polvo de ladrillo y logró dos títulos consecutivos, para alcanzar tres en 2025 y seis en su carrera.

En Talin, Trungellitti superó al ruso Gakhov, al croata Mikrut, a los austriacos Koop y Schwaerzler y en la final se impuso al checo Paulson. En Targu Mures dio cuenta del español Zapata Miralles, del suizo Brunold, del italiano Agamenone, del rumano Jianu y en la definición superó el croata Poljicak.

En Lisboa ahora venció a Galán y se enfrentará con den Ouden, con quien no tiene cruces previos en el circuito. El argentino de 35 años está dando los últimos pasos de carrera, mientras que el neerlandés, de 23, está en su mejor año desde que se hizo profesional en 2023. Además, en caso de seguir con su racha triunfal, el santiagueño quedará a un paso de su mejor ranking histórico: en 2019, alcanzó el puesto 112, 32 más arriba de su ubicación actual. El 2025 es su año más fructífero por lejos, al haber conquistado ya tres de los seis challengers que alzó en toda su carrera.

En caso de alcanzar una victoria, Trungelliti llegará al récord de 12 victorias consecutivas que desde 2015 solo logró superar un solo argentino, Sebastián Báez en 2023 con los títulos de Kitzbühel y Winston-Salem, hasta que cayó en tercera ronda del US Open ante el ruso Daniil Medvedev, por entonces número 3 del mundo.

El tenista con más victorias seguidas en el circuito de la ATP es otro argentino, Guillermo Vilas, que en 1977 logró 46 triunfos de manera seguida, año en que ganó Roland Garros y el US Open.

En 2015, Trungelliti denunció que fue contactado por una red de apostadores que buscaban a tenistas para arreglar partidos, y declaró como testigo en un juicio que terminó con las condenas de Federico Coria, Nicolás Kicker y Patricio Heras.

Desde que es profesional en 2008, tuvo un paso fugaz por los Grand Slam: disputó en cuatro oportunidades Roland Garros, con una resonante victoria ante Marin Cilin (ex número 3 del mundo) en 2018, dos veces el US Open y una vez Wimbledon y el Abierto de Austria.

