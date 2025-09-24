Deportes

La lupa sobre las polémicas en Racing-Vélez: la roja que mereció Elías Gómez y el gol anulado a Vélez

El defensor del Fortín lo golpeó a Maravilla Martínez. Luego se invalidó un tanto del equipo de Guillermo Barros Schelotto

Miguel Scime

Por Miguel Scime

*El golpe de Gómez a Martínez

El duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Vélez en Avellaneda tuvo dos polémicas, una en cada tiempo. Fue producto de un encuentro de alta tensión en la que se definió el primer semifinalista del torneo de clubes más importante del continente.

A los 4 minutos llegó el tiro libre desde la derecha para Racing y Adrián “Maravilla” Martínez forcejeó con Elías Gómez, quien dentro del área y sobre la línea le propinó un golpe al delantero de local. El árbitro Esteban Ostojich no sancionó penal porque antes el propio Martínez quedó en posición adelantada. Aunque amonestó al defensor del Fortín.

Sin embargo, el juez debió haberle mostrado la tarjeta roja a Gómez por su reacción, ya que se la debe considerar conducta violenta. No importó la posición fuera de juego previa, el VAR debió llamar al árbitro para que revisara y decidiera.

En el complemento, hubo otra jugada controversial en la que Imanol Machuca remató y Facundo Cambeses no pudo capturar la pelota, que se le escurrió, pero el arquero reaccionó y llegó a tomarla antes de que cruzara por completo la línea. El colegiado contó con la asistencia del VAR y anuló el tanto.

*El gol anulado a Vélez

En el primer tiempo, la Academia fue superior y dispuso de siete chances para abrir el marcador. El guardameta visitante, Tomás Marchiori, se convirtió en figura de su equipo, que pudo mantener el cero hasta el descanso.

En el segundo tiempo, Vélez mejoró en su juego y se arrimó. Generó llegadas y en una de ellas estuvo el tanto invalidado. Aunque a los 82 minutos Racing golpeó y convirtió el tanto que liquidó la serie: Gabriel Rojas asistió a Santiago Solari, quien abrió el marcador.

La serie quedó 2-0 a favor de Racing luego de la victoria también por la mínima diferencia en el Estadio José Amalfitani, en Villa Luro. Allí fue el mismo Maravilla Martínez el que anotó el tanto que valió la victoria en la ida.

Racing es el primer clasificado para las semifinales de la Copa Libertadores y allí espera el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. En el primer choque ganaron los brasileños 2-1 en el Maracaná y este jueves se llevará a cabo la revancha en el UNO Jorge Luis Hirschi.

Desde 1997 que la Academia no se metía entre los cuatro mejores del torneo. En aquella oportunidad fue eliminado por Sporting Cristal.

El equipo dirigido por Gustavo Costas dio otro paso a nivel internacional en este proceso. El año pasado se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer en la final a Cruzeiro. A comienzos de 2025 se impuso en la final de la Recopa a Botafogo.

La agenda de Racing marca el clásico ante Independiente este domingo en el Cilindro, desde las 15:15 horas. La Academia marcha en el 12º puesto en la Zona A del Torneo Clausura y hoy se encuentra afuera de los equipos que se estarían clasificando a los octavos de final.

Además, Racing jugará otra semifinal y será por la Copa Argentina. El choque será ante River, el jueves 2 de octubre a las 18:00 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

