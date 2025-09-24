Comienza la Liga Evolución Sub 15: la original idea tomada del rugby y la promesa del Santos que lleva Argentina

La delegación masculina de la Albiceleste que participará en Paraguay

La Conmebol disfrutará este miércoles del inicio de la Liga Evolución Sub 15 masculina y femenina, un torneo que se disputará en Paraguay del 24 de septiembre al 6 de octubre y que busca fortalecer la formación de jóvenes futbolistas sudamericanos a través de la competencia y el aprendizaje.

Este certamen implementará la iniciativa Tercer Tiempo, que promueve la integración y la educación en valores al reunir a ambos equipos tras cada partido en un espacio compartido fuera de los vestuarios. Una idea usual en el rugby, que ahora también instauró el fútbol tanto en hombres como mujeres. Además, la organización ofrecerá charlas para entrenadores, con la participación de figuras como Gerardo Pelusso, Roque Santa Cruz, Alline Peligrino y Formiga.

La competencia se desarrollará en simultáneo para ambas ramas, con la presencia de las diez selecciones de las asociaciones miembro de CONMEBOL, divididas en dos zonas. La fase de grupos se jugará bajo el formato de todos contra todos, y las dos selecciones con mayor puntaje en cada zona avanzarán a la final, que definirá al campeón en la última jornada.

En total, se disputarán 25 partidos por categoría, cada uno con dos tiempos de 40 minutos y un descanso de 15 minutos. Las sedes serán el Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas (CARDIF) de Asunción y el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de Ypané, ambos pertenecientes a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

La Conmebol destacó que todos los encuentros podrán seguirse a través de su canal oficial de YouTube. El elenco masculino de Argentina, dirigido por Adrián Gallará, debutará este miércoles ante Bolivia. Luego, se probará el viernes ante Chile, el domingo 28 contra el local y el 8 de octubre frente a Uruguay. Luego, en la fase final, los equipos emparejados por su posición jugarán para definir las ubicaciones definitivas.

La nómina del Sub 15 masculino

En la nómina de 20 futbolistas aparece Ignacio Pereira Salmon, delantero del Santos y una de las máximas promesas del equipo del que surgieron Pelé y Neymar. Nacido en Chaco y criado en Brasil, es un Nº 9 potente. Y ya venía siendo seguido por los ojeadores del Scratch.

Ya firmó su primer contrato de formación con el Peixe a los trece años, vínculo que se extiende hasta el 28 de febrero de 2027. “Juego como atacante, y soy bastante técnico a la hora de elaborar los ataques y posicionarme, pateo con las dos piernas, considero que cabeceo bien y que tengo una composición física importante para mi edad. Mi referencia es Halaand”, llegó a declarar en una entrevista con Diario Norte.

“Me sentiría orgulloso de representar a cualquiera de las dos selecciones. Ambos son parte de mi historia y de la de mi familia, y son igual de importantes en el mundo del fútbol”, subrayó. Pero tendrá su primer desafío oficial vestido de albiceleste (ya disputó amistosos).

En tanto, el combinado femenino, conducido por Clarisa Huber y Christian Meloni, también integra la Zona Sur, junto a Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Debutará el jueves ante la Verde.