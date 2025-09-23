Deportes

"Juntos": el reconocimiento de Alpine a Colapinto tras un gesto que conmovió a todos en la escudería

El equipo francés le hizo otro guiño al argentino, que cada vez tiene más chances de continuar en la F1 en 2026

Colapinto trabajando en la noche
Colapinto trabajando en la noche de Bakú (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto está cada vez consolidado dentro del equipo Alpine de Fórmula 1, tanto en la parte deportiva como en la ascendencia que tiene con sus compañeros. Desde su llegada en enero que el piloto argentino generó su relación y comenzó a meterse en el bolsillo a los integrantes de la escudería francesa.

El nivel de manejo del corredor bonaerense es irrefutable y cada vez se muestra más aplomado. En las últimas carreras superó a su compañero, el experimentado Pierre Gasly. El pilarense estuvo adelante en tres de las cuatro clasificaciones recientes y en dos de las cuatro carreras; en una de ellas debió ceder su puesto por una orden en Italia y este domingo, en Azerbaiyán, hubo lucha libre entre ambos, pero el francés neumáticos más nuevos.

Este lunes Infobae contó cómo Colapinto se ganó el respeto de todos sus compañeros. Hace unas semanas Franco se dirigió a todo el staff de la escuadra y en la base de Enstone se dirigió con emotivas palabras: “En los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, es cuando realmente creces como equipo y como persona”.

El posteo de Alpine (@AlpineF1Team)
El posteo de Alpine (@AlpineF1Team)

Ahora fue el turno del team galo, que destacó el gesto de Colapinto en la noche del sábado en el circuito callejero de Bakú, cuando se quedó hasta tarde con los mecánicos mientras ellos repararon su A525 luego del accidente en la clasificación.

En una publicación acompañada de cuatro imágenes de Colapinto junto a los mecánicos, Alpine expresó: “¡Nuestro equipo 100% comprometido, seguiremos trabajando duro! Todos juntos”, en referencia a los esfuerzos realizados para reparar el monoplaza tras el accidente sufrido en la sesión clasificatoria. Este mensaje fue interpretado como un respaldo explícito al piloto de Pilar, quien continúa demostrando su potencial y justificando su presencia en la F1.

En una de las fotos, Franco aparece ayudando a uno de los mecánicos y su presencia fue un gesto de compromiso con sus compañeros. La escudería utilizó sus redes sociales para destacar el esfuerzo colectivo del equipo y el compromiso con el desarrollo del joven corredor, quien continúa acumulando experiencia en la Máxima.

Franco le agradece a uno
Franco le agradece a uno de los mecánicos (@AlpineF1Team)

Durante la competencia, Colapinto enfrentó dificultades luego de un incidente con Alexander Albon, lo que condicionó su desempeño y lo relegó en la clasificación final. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en el puesto 18°, apenas una posición por delante del argentino. A pesar de estos resultados, la actuación de Colapinto fue valorada positivamente por la escudería, que subrayó la importancia del trabajo conjunto para superar los contratiempos surgidos durante la clasificación.

El fin de semana en Bakú representó una nueva oportunidad para que Colapinto afiance su adaptación al exigente entorno de la F1. Aunque los resultados no reflejaron el rendimiento mostrado en pista, la escudería reconoció el progreso del argentino y su capacidad para sobreponerse a las adversidades, consolidando su proyección dentro del equipo.

El trabajo se terminó y
El trabajo se terminó y Franco está listo para salir a correr el domingo (@AlpineF1Team)

Cabe destacar que Alpine está último en el Campeonato Mundial de Constructores y su auto es el peor en la presente temporada. La expectativa está puesta en 2026, con el drástico cambio de reglamento que tendrán los autos: neumáticos más chicos, reducción de aditamentos aerodinámicos y misma erogación de potencia de los motores a combustión y los eléctricos. Colapinto viene trabajando mucho en el desarrollo del nuevo coche y eso es una señal positiva de cara a su futuro.

Luego de once Grandes Premios con Alpine, Franco Colapinto sigue haciendo méritos para mantener su butaca como titular en 2026. El próximo desafío será el 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur.

