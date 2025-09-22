Más allá del resultado: cómo Colapinto se ganó la confianza de todos en Alpine y los motivos que lo acercan a seguir en la F1

La cara de Franco Colapinto junto a Flavio Briatore dan cuenta de su confianza. Todo se encamina para seguir siendo titular en 2026 (@AlpineF1Team)

El automovilismo es un deporte en el que la fría estadística de un resultado final en ocasiones pasa a un segundo plano. Eso pasa hoy con Franco Colapinto en este tramo de su segunda temporada parcial dentro de la Fórmula 1. Quedarse con el 19º puesto final en el Gran Premio de Azerbaiyán es ver la foto y no la película. El argentino sigue haciendo méritos para mantenerse como titular en 2026.

La desafortunada situación del sábado con su accidente en la clasificación era algo que podía pasar y cabe recordar que varios terminaron contra el muro. Los arreglos en el A525 del corredor bonaerense de 22 años ameritaron el cambio de chasis y de la caja de cambios. Los mecánicos trabajaron hasta altas horas de la noche en Bakú y desde allí llegó una imagen clave: la presencia de Franco junto a ellos. Ese gesto, ese respaldo y su actitud son invalorables.

El pilarense debió adaptarse a un nuevo grupo de trabajo este año luego de haber estados dos temporadas en Williams, como lo anticipó Infobae el 26 de junio. Desde hace tiempo viene metiéndose en el bolsillo a sus compañeros de trabajo, pero cada vez son más claras las señales de su presencia y el respeto que se ganó de los integrantes del team galo. Se convirtió en un líder natural. Por ejemplo, en una de sus últimas visita a Enstone cuando tomó el micrófono y se dirigió a todo el staff y les dijo “en los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, es cuando realmente creces como equipo y como persona”.

Es cierto que un lugar en la F1 no se asegura por el buen vínculo laboral que se tenga con el equipo, pero ayuda, y mucho. Colapinto se hizo querer, como pasó en Williams, pero en Alpine hay un valor agregado: el contexto negativo. Aquellos días de los puntos con el equipo inglés o sus maniobras notables con sobrepasos a los pilotos de punta o la largada de antología en Singapur en la que del 12º puesto saltó al noveno, ya forman parte de la historia. Es hora de mirar hacia adelante.

La imagen que dio la vuelta al mundo: Franco se quedó con los mecánicos hasta altas horas de la noche mientras reparaban su A525 (@AlpineF1Team)

Colapinto hoy está a la par de su experimentado compañero de equipo, Pierre Gasly, que cumplió 170 Grandes Premios este domingo, ganó una carrera en Italia 2020 (con Alpha Tauri, actual Racing Bulls) y logró un global de cinco podios. El francés cumple con su octava temporada y la tercera en el team galo. Conoce sus autos a la perfección. Tuvo pretemporada, algo que no pudo hacer el argentino, quien en su debut el 18 de mayo en la séptima fecha en Imola lo hizo en desventaja al no conocer el coche y sin ritmo de competencia a diferencia de los 19 corredores restantes.

Franco le viene ganando a Pierre las últimas tres de las cuatro clasificaciones. En la misma cantidad de eventos pudo haber terminado adelante. Lo hizo en Hungría y Países Bajos y podría haberlo repetido en Italia si no le ordenaban ceder su lugar a Gasly y si este domingo no era perjudicado por el toque de su ex compañero en Williams, Alex Albon.

En el mano a mano en carrera entre Colapinto y Gasly, la telemetría arrojó que el francés se quedó con el tiempo de vuelta más rápido con 1m45s492, luego de dos vueltas con el compuesto medio (giro 37). Mientras que el argentino marcó su mejor crono 1m46.055, en la ronda 40ª, aunque con neumáticos que en ese momento tenían 24 rondas. Es decir, con el caucho más desgastado, Franco tuvo un ritmo similar al de Pierre.

Gasly sabe que Colapinto lo alcanzó y sus testimonios en el comunicado oficial del equipo hablan por sí solos: “Tenemos algunas ideas sobre nuestras carencias y dónde debemos mejorar, pero algo no ha encajado y se ha repetido en los últimos fines de semana. No me siento tan bien en el coche como a principios de temporada, así que tenemos que revertirlo". Pierre habla de las últimas competencias, justo cuando Franco no solo redujo diferencias sino que también expuso su mejor manejo.

Colapinto pasa por el castillo de Bakú y asoma la "Torre de la Doncella". El argentino volvió a exponer su buen manejo (@AlpineF1Team)

Cabe recordar que Gasly extendió su vínculo con Alpine hasta 2028, ya que el anterior contrato se extinguía en 2026. Mientras que el asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, adelantó que el único competidor que tiene Colapinto es el piloto de reserva del equipo francés, Paul Aron. La definición llegará en noviembre, según anticipó el empresario italiano. El estonio aún no debutó en la F1 y tiene como experiencia los ensayos TPC (Test Previous Cars). Mientras que el argentino sumó este fin de semana su undécimo evento con Alpine y un total de 20 Grandes Premios en la Máxima. ¿Briatore, con sus dichos, estará presionando a los sponsors de ambos pilotos para ver quién gana esa carrera?

Colapinto está cada vez más afirmado en Alpine y este medio también lo anticipó el pasado 11 de septiembre. Se lo ve cada día con mejor impronta y sin bozales. Su “prefiero chocar yendo rápido, que ser lento y no chocar”, del sábado después de su incidente en la clasificación es automovilismo puro. Acelerar es la esencia de este deporte. Obvio que en este contexto en el que define su futuro debe cuidar el auto y que se frustró por lo ocurrido, pero su confianza crece y lo demuestra en pista.

Cada vez falta menos para definir el futuro de Franco Colapinto. Sus rendimientos, al haberlo alcanzado y superado a Pierre Gasly, los datos en la telemetría y su labor con el equipo, pueden más que un accidente desafortunado en un circuito propicio para ello. Por eso el resultado de este domingo queda en segundo plano y y todo indica que su continuidad como titular en 2026 estaría cerca.