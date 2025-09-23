Deportes

Nueva crisis en Ferrari: la orden de equipo que Hamilton ignoró en el GP de Azerbaiyán y generó una fuerte reacción de Leclerc

El británico, que terminó por delante de su compañero, pidió disculpas tras finalizar la carrera

Guardar
Lewis Hamilton ignoró una indicación de Ferrari

El británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, desobedeció una orden directa de la escudería Ferrari durante los momentos finales del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 celebrado en Bakú, afectando el resultado final de su compañero Charles Leclerc.

Tal como se pudo comprobar a través de la transmisión desde su monoplaza, la instrucción del equipo se emitió de forma explícita en la radio: “Deja que Charles te adelante. Está a un segundo y medio de ti y es la última vuelta”.

Ferrari se encontraba en plena lucha de puntos en la recta definitiva de la carrera. Tanto Hamilton como Leclerc peleaban por posiciones secundarias tras un fin de semana complicado, marcado por la eliminación del piloto británico en la Q2 y varios errores colectivos. A pesar de que el equipo reiteró la indicación por radio con un “Déjale pasar”, el desenlace fue distinto a lo esperado. Hamilton aminoró la velocidad antes de cruzar la meta, pero terminó 0,464 segundos delante del monegasco, quedándose con el octavo puesto, mientras que su compañero reclamó el noveno.

Tras la bandera a cuadros, el equipo se disculpó directamente con Leclerc por la decisión no ejecutada. La reacción del piloto monegasco no se hizo esperar en la radio interna: “No me importa. Se trataba del octavo puesto. No pasa nada. Que se alegre por este octavo puesto. Es una estupidez porque no es justo. Pero de nuevo, honestamente no me importa”. Las declaraciones, sin embargo, evidenciaron la tensión y la mezcla de frustración e indiferencia del corredor de 27 años.

Hamilton se disculpó con Leclerc
Hamilton se disculpó con Leclerc tras la carrera (Reuters)

En declaraciones a la prensa, Lewis Hamilton reconoció posteriormente el episodio y admitió: “Fui más rápido y Charles fue lo suficientemente generoso como para dejarme pasar al final. Recibí el mensaje muy tarde para dejarlo pasar y estaba como ‘en la zona’ del coche que iba delante. Aunque había una probabilidad entre mil de que tuviera tiempo de pasar, aún tenía esperanzas. Levanté el pie del acelerador en la recta y frené, pero se quedó a cuatro décimas. Me disculpé con Charles al final de la carrera”.

A lo largo de todo el fin de semana, el rendimiento de Ferrari quedó lejos del objetivo. Hamilton partió desde el duodécimo lugar de la parrilla y aseguró: “Definitivamente no es aquí donde queremos estar. Al final, es un resultado decepcionante. Aun así, logré recuperar algunas posiciones desde el 12.º puesto, lo cual es positivo. Tuve una buena salida y creo que mi ritmo, en general, fue bueno”. El británico subrayó la dificultad que encontró para recortar distancias ante los punteros: “Tuve mala suerte. Sucede mucho este año, sin incidentes”.

El impacto deportivo de este roce resultó limitado en la clasificación general. Charles Leclerc mantiene una amplia ventaja sobre Hamilton en el campeonato de pilotos con 165 puntos, frente a los 121 acumulados del británico tras el GP de Bakú. La comparación interna favorece claramente a Leclerc con un balance de 13-4 en clasificaciones y 12-3 en las carreras.

El británico acabó por delante
El británico acabó por delante de Leclerc en Bakú (Reuters)

En la tabla de constructores, Ferrari conserva la tercera posición del campeonato con 286 puntos, por detrás de McLaren y Mercedes, y apenas por delante de Red Bull. Esta situación alimenta la presión sobre la escudería italiana, que se encuentra bajo el escrutinio por la gestión de sus pilotos y la toma de decisiones estratégicas, como la protagonizada en Bakú.

Los protagonistas expresaron sus valoraciones con matices. Hamilton identificó la clasificación como un factor determinante para el resultado general: “Está claro que la clasificación es muy importante y la perdimos. Mira la Williams, donde clasificaron y terminaron allí. Pero hay muchos aspectos positivos que sacar, y sin duda es lo mejor del fin de semana, algo que intentaré tener presente para el próximo”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLewis HamiltonCharles LeclercFerrariFórmula 1Automovilismo

Últimas Noticias

El grandilocuente elogio de Mourinho a Otamendi tras su llegada al Benfica: “Un verdadero capitán”

El director técnico remarcó la autoridad y el ejemplo del defensor argentino, destacando el impacto positivo que genera en la convivencia y el desarrollo de los futbolistas surgidos en la cantera

El grandilocuente elogio de Mourinho

Entrevista a Lucas Castromán: el día que Bielsa “lo puso” en el Leeds, por qué no va más a la cancha y cómo ve la revancha entre Racing y Vélez

El ex futbolista supo vestir las camisetas de los dos equipos que se juegan su futuro en la Libertadores. Un repaso por su carrera y su actualidad enseñando a los chicos

Entrevista a Lucas Castromán: el

Los equipos argentinos definen su futuro en las copas: qué se puede esperar de los árbitros designados

Se definen los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. Perfil de los jueces que impartirán justicia en los partidos protagonizados por conjuntos argentinos

Los equipos argentinos definen su

El sector más sensible de La Scaloneta de cara al Mundial: las alternativas y el tapado

La selección argentina sufrió varias bajas por lesión en el centro de la defensa, zona en la que Otamendi y el Cuti Romero son fijas. El caso Lisandro Martínez y las variantes

El sector más sensible de

El insólito penal que falló Pipa Benedetto contra Belgrano: la impactante mala racha en Newell’s

El delantero recibió el reto del árbitro por demorar su disparo y volvió a errar con una ejecución anunciada que contuvo Thiago Cardoso

El insólito penal que falló
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos patrulleros chocaron durante una

Dos patrulleros chocaron durante una persecución en la avenida General Paz: hay tres heridos

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Comenzó el paro en el Hospital Garrahan pese al anuncio del bono que otorgará el Gobierno

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo volverán las lluvias

Condenaron a un hombre a 13 años de prisión por matar de una puñalada a un vecino en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
La Comisión de Investigación de

La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra contra minorías continúan en Siria

EN VIVO: 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

La multinacional Tether se va de Uruguay por los altos costos de la energía

Crisis de la educación privada en Uruguay: cierra un colegio y se monitorean otros cuatro

Un fósil hallado en Mongolia brinda indicios claves sobre la evolución de los dinosaurios

TELESHOW
Cantó en el programa de

Cantó en el programa de Guido Kaczka y una ola solidaria recaudó millones para su amigo con ELA

El mal momento de un participante de La Voz Argentina y el gran gesto de su compañero

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”