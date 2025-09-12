El video del motivador discurso de Franco Colapinto a los mecánicos de Alpine en la fábrica del equipo

El discurso de Franco Colapinto en Alpine

Mientras las versiones de su inestabilidad en la butaca de Alpine le empiezan a dar paso cada vez más a los rumores de la confirmación de su continuidad en la temporada 2026, Franco Colapinto continúa su trabajo como titular del equipo, tanto dentro de la pista con sus constantes progresos como fuera de ella como una de las caras visibles de la escudería que hoy atraviesa un difícil presente en la Fórmula 1.

En medio de una semana de inactividad como preparación para lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán en el siempre electrizante circuito callejero de Baku, el equipo difundió en sus redes sociales un fragmento del discurso que el corredor argentino de 22 años dio ante los mecánicos en la fábrica con sede en Enstone.

“Trabajando juntos. Franco Colapinto, palabras especiales para el equipo en la base”, tituló la publicación de Alpine. El video, publicado en inglés y también con subtítulos en español, se compartió en los distintos perfiles oficiales.

“En los momentos difíciles, en las situaciones complicadas, es cuando realmente creces como equipo y como persona. Sé que cada uno de ustedes lo está haciendo y se está esforzando mucho para llegar a donde queremos y donde nos merecemos, así que solo quería darles las gracias por ello. Nos esforzaremos al máximo en la pista y sabemos que ustedes también lo están haciendo aquí”, fueron las palabras que eligieron mostrar en una filmación que se extendió por 17 segundos.

Esta decisión de mostrar el compromiso de Colapinto con los trabajadores del equipo en el momento más complejo de la escudería no hace más que reforzar las señales que lo ponen rumbo a la titularidad del 2026. Tras el cimbronazo que se había generado por las declaraciones de Flavio Briatore en la previa del Gran Premio de Países Bajos, donde mostró un tono inesperadamente crítico a la hora de hablar de Franco, las piezas empiezan a acomodarse para cerrar la continuidad del argentino.

Briatore respaldó a Franco Colapinto por su trabajo en Alpine

Mientras se cocinaba el anuncio de la extensión de contrato hasta 2028 de Pierre Gasly, el directivo italiano había dado una mirada un tanto negativa sobre Colapinto, lo que sorprendió a propios y extraños. “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”, expresó por entonces en rueda de prensa.

Franco respondió en pista con la mejor actuación desde que arribó a Alpine y el cielo lentamente comenzó a escampar. “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos”, expuso en las últimas horas Briatore, dando un vuelco definitivo en su discurso sobre el argentino.

Franco Colapinto arribó este año al equipo francés, luego de acordar un préstamo de cinco años con Williams, donde corrió las últimas nueve carreras de la temporada 2024. Justamente, Monza inauguró esa misma seguidilla el fin de semana pasada y, a partir de ahora, el pilarense dirá presente en pistas dentro de las cuales ya corrió en la Máxima, a diferencia de los primeros ocho eventos disputados con su actual escudería.

El conductor de 22 años reemplazó a Jack Doohan desde el GP de Emilia Romaña. Se presentó con un 16° lugar y le siguió un meritorio 13° en Mónaco. Esta posición la repitió en Canadá, registró dos 15° puestos en España y Austria, mientras que Bélgica y Hungría expusieron las deficiencias de un auto poco fiable (fue 19° y 18°, respectivamente). Los dardos de Briatore fueron el combustible para mostrar su mejor versión, y así lo logró con el 11° peldaño en Países Bajos, donde una mala estrategia de Alpine lo privó de sumar sus primeros puntos en el año. Este domingo no pudo hacer nada en Monza para evitar terminar 17°, mientras que Gasly finalizó 16°.

En este contexto, según pudo saber Infobae, el argentino se encamina a seguir en 2026 con Alpine. Franco viene trabajando muy bien y desde hace tiempo en el simulador y desarrollo del nuevo auto, ante un cambio radical del reglamento para 2026 con monopostos y neumáticos más chicos, menos carga aerodinámica (aditamentos y otros elementos), y misma erogación de potencia en los motores a combustión y eléctrico. De mantener su nivel y rendimiento en las próximas carreras, será un hecho su anuncio para seguir corriendo en 2026. El plazo, según lo argumentado por Briatore, no debería pasar las próximas cuatro o cinco carreras.

La acción de la siguiente fecha de F1 comenzará el próximo viernes 19 de septiembre con dos prácticas en el callejero de Baku (desde las 5.30 y a partir de las 9 de la mañana). El sábado habrá un tercer entrenamiento (a las 5.30) y luego llegará la clasificación (desde las 9AM) que ordenará la grilla de la carrera a 51 vueltas que se celebrará el domingo 21 de septiembre desde las 8 de la mañana de Argentina.