Conmoción en el fútbol europeo: un juvenil se dio la cabeza contra un muro en un partido y se encuentra en coma

Billy Vigar, con pasado en el Arsenal se encuentra en coma inducido

El futbolista inglés Billy Vigar, ex integrante de la cantera del Arsenal y actual atacante del Chichester City, permanece en coma inducido tras haber sufrido una lesión cerebral significativa durante un partido, según informó su club a través de un comunicado oficial. El incidente, que conmocionó al fútbol no profesional inglés, ocurrió en los primeros 15 minutos del encuentro entre Chichester City y Wingate and Finchley, correspondiente a la Isthmian Premier Division.

De acuerdo con la declaración publicada por Chichester City en la red social X, “Billy recibió una lesión cerebral significativa y actualmente se encuentra en coma inducido en cuidados intensivos, recibiendo el mejor tratamiento posible. Es demasiado pronto para saber cuál será el desenlace y, incluso si todo evoluciona favorablemente, el proceso de recuperación será largo”. Posteriormente, la entidad añadió un mensaje de apoyo: “Todo el cariño de la familia CCFC para Billy”.

Según reportes recogidos por Sussex World, la lesión de Vigar no se produjo por un choque entre jugadores, sino por un impacto contra una superficie dura situada junto al campo de juego. El juvenil intentó evitar que el balón saliera del campo en un encuentro frente al Wingate and Finchley. En esa acción, el jugador se deslizó sobre el césped, perdió el control y terminó impactando de cabeza contra un muro de hormigón. El choque obligó a detener el partido de inmediato, mientras el personal médico intervenía y solicitaba una ambulancia, que llegó rápidamente al lugar.

La comunidad del fútbol inglés se unió para pedir por la recuperación de Billy Vigar

Tras el accidente, el futbolista de 21 años fue atendido por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado en helicóptero a un hospital en Londres. El partido fue suspendido tras el suceso.

Billy Vigar inició su formación en el Arsenal a los 14 años y llegó a integrar el equipo Sub 21 en el norte de Londres. Durante su etapa de desarrollo, también fue cedido a préstamo al Derby County U21 y al Eastbourne. En 2024, tras no lograr consolidarse en el primer equipo del Arsenal, abandonó la institución para incorporarse al Hastings United en la Non-League Premier, antes de recalar en el Chichester City.

Aunque Vigar no llegó a debutar con el primer equipo dirigido por Mikel Arteta, tuvo un papel relevante en las categorías inferiores del Arsenal. En la temporada 2021-22 de la Premier League Sub 18, marcó cuatro goles y dio dos asistencias con los jóvenes Gunners. Posteriormente, en su única campaña en la Premier League 2, sumó una asistencia en cuatro partidos antes de ser cedido al Derby County U21, donde disputó nueve encuentros.

La noticia provocó una inmediata reacción de apoyo por parte de la comunidad futbolística. Diversos clubes y aficionados enviaron mensajes de ánimo al delantero y a su entorno. El Cray Valley FC manifestó en sus redes: “Nuestros mejores deseos para Billy, estamos pensando en él”.

Por su parte, el Dulwich Hamlet FC publicó: “Los pensamientos de todos en Champion Hill están con Billy, su familia, sus amigos y todos en Chichester City”. El Brentwood Town FC también se sumó a las muestras de solidaridad: “Nuestros pensamientos están con Billy y su familia en este momento difícil y delicado. Todos en Brentwood Town FC le deseamos fuerza y una recuperación completa”.

Los Gunners se hicieron eco de la noticia y al posteo del Chichester City respondió: “Todos en el Arsenal envían amor y apoyo a Billy y sus seres queridos en este momento difícil”.

Billy Vigar no llegó a debutar en la Primera del Arsenal