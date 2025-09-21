La polémica decisión del árbitro en una pelea de MMA que recorre el mundo: un luchador recibió una patada de nocaut y dejó seguir el combate

La polémica decisión del árbitro en una pelea de MMA

La decisión arbitral en una pelea de artes marciales mixtas (MMA) generó polémica y un intenso debate sobre la seguridad de los competidores y la responsabilidad de los oficiales en el deporte. El caso se produjo durante el evento Shooto Brasil 132 celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, cuando el combate de peso pluma entre el brasileño Joao Oliveira y Willian Prado quedó marcado por la reacción tardía del árbitro Joao Claudio Soares ante un nocaut.

De acuerdo con el video difundido por cuentas especializadas en la disciplina y plataformas de transmisión oficiales como UFC Fight Pass, el incidente sucedió en el tercer asalto. Oliveira, ex campeón de Centurión FC y clasificado entre los primeros veinte plumas del país, ejecutó una precisa patada a la cabeza que derribó de inmediato a Prado, quien perdió la oportunidad de mantener su récord invicto. Tras el impacto, las cámaras captaron el momento cuando Prado cayó a la lona y permaneció tendido, sin capacidad de defenderse.

Testigos y especialistas del sector coincidieron en que, ante la inactividad del golpeado, la detención debió ser inmediata. Sin embargo, la decisión del árbitro fue demorarse, lo que permitió a Oliveira conectar dos golpes adicionales a un rival ya inmovilizado.

El propio ganador del combate levantó los brazos para pedir que se diera por terminada la pelea (incluso los últimos golpes no fueron con todo el potencial de sus puños), pero el oficial permaneció inmóvil durante varios segundos. Solo cuando los impactos adicionales sobre el tapiz se habían producido, intervino y puso fin al enfrentamiento.

El propio luchador le reclamó al árbitro

La secuencia fue difundida por la cuenta oficial de UFC Fight Pass. La reacción virtual de los aficionados no tardó en multiplicarse. Diversos usuarios y comentaristas condenaron la actitud del árbitro Soares. Entre los mensajes más destacados, uno expresó: "Realmente no entiendo cómo algunos árbitros consiguieron el trabajo“, mientras otro agregó: ”Algunos árbitros en MMA merecen pasar tiempo en prisión“. Varios apuntaron a la responsabilidad del funcionario al omitir una acción de protección vital para la integridad de Prado. Otros incluso sugirieron que debía perder el puesto o enfrentar investigaciones por su conducta en el octágono.

El incidente también fue equiparado con episodios previos de polémica arbitral en eventos de mayor escala, como la UFC. Ciertos aficionados compararon lo sucedido en Shooto Brasil con errores famosos de árbitros de la principal organización del mundo, incluyendo referencias a Herb Dean y Mario Yamasaki, conocidos por intervenciones controvertidas. “¿Árbitro? ¿Qué carajo?” y “El árbitro debe ser primo de Mario Yamazaki (TKO = muerte)” fueron solo algunos de los comentarios que circularon en redes sociales. También se leyó: "¿Cómo puede ser árbitro?" y “Demande al árbitro”.

No es la primera vez que la dirección de UFC, encabezada por Dana White, critica el desempeño de los árbitros. La cuestión ha sido motivo de discusión en los foros y medios más importantes del circuito, y episodios recientes han contribuido a reavivar la controversia en torno al adecuado training, selección y supervisión de los oficiales responsables de los combates.

Dentro del octágono, la reacción de Oliveira fue interpretada como un gesto de profesionalismo. Lejos de aprovechar la vulnerabilidad de su rival, frenó su ofensiva y solicitó la intervención que nunca llegó a tiempo.