El divertido dardo de Colapinto a Lando Norris en la zona mixta luego del Gran Premio de Azerbaiyán

La broma de Colapinto a Lando Norris

El incidente entre Franco Colapinto y Alex Albon en el Gran Premio de Azerbaiyán marcó un punto de inflexión en la carrera del piloto argentino, quien vio frustradas sus aspiraciones de puntuar tras un contacto que lo relegó a los últimos puestos y dañó su monoplaza de Alpine. Así, finalizó en la 19ª ubicación, pese a que había logrado avanzar hasta el 13° lugar antes del incidente.

En ese contexto, el bonaerense, de 22 años, se acercó a la zona mixta para dar a conocer su parecer de la competición. Ante los medios acreditados se hallaba Lando Norris, quien terminó séptimo con su McLaren y es uno de los animadores de la temporada.

Como su alocución se demoraba, la ansiedad le ganó a Colapinto, quien empezó a soltar frases al aire, varias de ellas mientras interactuaba con periodistas argentinos del otro lado de la valla. “Cómo habla, boludo”, lanzó primero. “Habla más que yo”, completó, al tiempo que respondía con señas las primeras preguntas.

Vale aclarar que tiene muy buena sintonía entre ambos. De hecho, el británico lo defendió tras el accidente en la clasificación del sábado.

El desarrollo de la competencia en las calles de Bakú mostró a Colapinto superando a su compañero en la Qualy y partiendo desde la 16ª posición. Aprovechó la mala salida de Oscar Piastri (McLaren) para ganar un puesto y, en la primera vuelta, adelantó a Oliver Bearman (Haas) en la curva 3. Con neumáticos medios, el argentino continuó extrayendo el máximo rendimiento de su Alpine y superó a Lance Stroll en la recta principal tras el relanzamiento posterior al Safety Car. Durante varios giros, Colapinto defendió con solidez su posición frente a los ataques del Aston Martin, manteniéndose en el 13° lugar.

La estrategia de Alpine llevó a Colapinto a cambiar neumáticos en la vuelta 17, optando por compuestos duros. Al reincorporarse a la pista, quedó apenas por delante de Alex Albon. El excompañero del argentino en Williams intentó adelantarlo de inmediato y, en la curva 5, impactó la parte trasera del Alpine. El monoplaza de Colapinto realizó un trompo y rozó las barreras, mientras que el piloto tailandés continuó sin inconvenientes. Desde ese momento, el argentino perdió posiciones y no logró recuperar el ritmo competitivo.

Al término de la carrera, Colapinto compartió su análisis sobre lo sucedido en Bakú. “Perdí todo. Salí de boxes ya con la goma toda bloqueada por el trompo y con el alerón roto de adelante. Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buenas largadas, pasé a varios autos y nada... después en ritmo no tenemos el auto. Así que es bastante simple. Gastamos mucho la goma, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. No salen las cosas por ahora. Hay que mejorar, una carrera difícil. Hay que trabajar para la próxima”, expresó el piloto de 22 años en declaraciones recogidas por Infobae.

El golpe de Albon fue determinante en el resultado final de Colapinto, quien detalló el impacto que tuvo en su desempeño: “En lo de Alex perdí 12 segundos con el trompo y el golpe en la pared, más después el alerón roto. Me complicó la vida, una carrera larga. Hice las cosas bastante bien de mi lado. Es lo más que puedo hacer y esperar a que mejoremos”, afirmó al mismo medio.

La segunda mitad de la competencia estuvo marcada por la degradación de los neumáticos y la falta de ritmo del Alpine. Gasly, tras su parada en boxes en la vuelta 37, salió dos segundos detrás de Colapinto y, con neumáticos medios más frescos, comenzó a recortar la diferencia. El argentino resistió los ataques de su compañero durante varias vueltas, pero en la penúltima vuelta, el francés logró adelantarlo en la recta principal.

El piloto argentino también sintetizó las dificultades que enfrentó durante toda la carrera en Bakú: “Una carrera difícil. Lo importante es que estoy mostrando que estoy andando bien. Después, mucho más no puedo hacer. Estamos complicados como equipo y hay que seguir mejorando. No estuvimos cómodos en toda la carrera. No teníamos ritmo, lejos y nos está costando. Hay que trabajar para mejorar”, analizó ante los medios.

La Fórmula 1 afrontará ahora una pausa de dos semanas antes de retomar la actividad en el circuito urbano de Singapur, del 3 al 5 de octubre. En la edición anterior, Colapinto, al volante de Williams, se quedó a las puertas de sumar puntos al finalizar en la 11ª posición en uno de los trazados más exigentes del calendario.