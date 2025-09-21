A la espera de la asunción de Gustavo Quinteros, Independiente recibirá a San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Felipe Loyola festeja el gol de Independiente en el último partido ante San Lorenzo por el Apertura 2025 (Fotobaires)

La novena fecha del Torneo Clausura continuará con un clásico entre Independiente y San Lorenzo, que se medirán desde las 14.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini con el arbitraje de Sebastián Zunino (en el VAR estará Lucas Novelli) y transmisión de TNT Soprts.

El Rojo, que es uno de los dos equipos que todavía no ha ganado en el campeonato, espera por la llegada del entrenador Gustavo Quinteros, quien será el reemplazante de Julio Vaccari. El equipo será dirigido interinamente por Carlos Matheu y se espera que el ex técnico de Vélez se siente en el banco por primera vez ante Racing, en el clásico de Avellaneda.

La actualidad de Independiente en el Clausura es preocupante, ya que apenas suma 3 puntos en la Zona B y se encuentra último en las posiciones, lejos de los puestos de playoff. En su última presentación, los Diablos perdieron 1-0 como locales ante Banfield, lo que decretó el fin del ciclo Vaccari. Al mal presente se le suma la eliminación en la Copa Sudamericana que determinó la Conmebol por los graves incidentes en la serie de octavos de final ante la U de Chile.

Por su parte, el Ciclón también atraviesa momentos de crisis, aunque ésta es de índole institucional con la acefalía del club tras las masivas renuncias en Comisión Directiva que pusieron fin al mandato del cuestionado Marcelo Moretti. Resta definir el futuro inmediato en la conducción de la institución con la posibilidad concreta de elecciones anticipadas.

Carlos Matheu será el DT interino de Independiente en el duelo ante San Lorenzo (Fuente)

En cuanto a lo deportivo, San Lorenzo hace dos fechas que no gana y bajó hasta el quinto puesto del grupo, con 12 puntos, permaneciendo por el momento en zona de clasificación a octavos de final. En sus últimos dos compromisos, los de Damián Ayude empataron en el clásico de barrio ante Huracán (0-0) y cayeron en Avellaneda ante Racing (2-0).

Pese a su irregular campaña, el equipo de Boedo permanece en puestos de clasificación a Copa Sudamericana en la Tabla Anual (39 puntos) y no deja de soñar con alcanzar un cupo en la Libertadores de 2026 (está a 7 de Rosario Central y Boca Juniors). En tanto que los de Avellaneda figuran en la acumulada con 32 unidades, fuera de zona de copas, aunque con chances de revertir el momento y escalar posiciones.

Gustavo Quinteros ya es nuevo DT de Independiente. “El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, para pelear y ganar títulos, y clasificar a Copas. Eso es lo más importante para mí. Son los objetivos que tengo como profesional. Por eso Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento, que hace a lo mejor algunos años que no puede conseguir títulos a nivel local. Así que para mí es una gran motivación”, afirmó el entrenador.

“Necesitamos trabajar mucho y darle al plantel esa confianza que seguramente ellos necesitan. Pero siempre junto con ustedes. A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para los jugadores, el cuerpo técnico y la gente del club. Juntos vamos a llevar a Independiente a lo más alto”, agregó Quinteros.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Santiago Montiel, Felipe Loyola, Iván Marcone; Ignacio Pusetto, Walter Mazzantti y Lautaro Millán. DT: Carlos Matheu.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Ratalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Lucas Novelli

Hora: 14.30

TV: TNT Sports

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA: