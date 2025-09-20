Los 10 tenistas argentinos menores de 21 años que disputaron el Challenger de Villa María y son el futuro

Lautaro Midón es uno de los tenistas argentinos de menos de 21 años que ya desarrollan su carrera en el profesionalismo (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

El tenis a nivel mundial vive en un cambio generacional constante. Si bien esa frase podría describir el reinado que se disputan el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, también calza a la perfección en el presente del deporte blanco de Argentina.

En ese sentido, el AAT Challenger Santander Edición Villa María es un ejemplo concreto: entre la clasificación y el cuadro principal de singles, el certamen que alberga el Sport Social Club tuvo 10 tenistas locales menores de 21 años que, de manera progresiva, buscarán convertirse en representantes albicelestes de peso en el circuito de la ATP.

El pasado fin de semana se desarrolló la qualy del último ATP Challenger del año de la AAT con siete tenistas argentinos Sub-21 como protagonistas: Carlos Zárate (2005), Dante Pagani (2008), Valentín Basel (2004), Tadeo Meneo (2005), Lucio Ratti (2004) y Nicolás García Longo (2004).

Dante Pagani es el más joven de la camada y ya sumó puntos ATP, además de sumar experiencia en Grand Slams juniors

Zárate logró dos victorias -ante el colombiano Juan Sebastián Osorio y el argentino Ignacio Monzón- y debutó en el cuadro principal de un certamen de esta categoría. En marzo, el correntino de 20 años sumó su primer punto ATP y, consecuentemente, recibió un wild card para la clasificación del AAT Challenger Santander Edición Córdoba.

Pagani, oriundo de San Lorenzo, provincia de Salta, también jugó por primera vez en un certamen del segundo escalón profesional. Cayó frente a su compatriota Leonardo Aboián en el debut, pero con 17 años se ubica como el mejor juvenil del país y el cuarto de la región.

Si bien Basel, Meneo, Ratti y García Longo tampoco consiguieron avanzar en la qualy, contaron con la posibilidad de medirse ante rivales de mayor jerarquía, una experiencia que será beneficiosa en un futuro cercano. “Lo que buscamos es que, con este tipo de torneos, se pueda ayudar y apuntalar la carrera de estos jugadores”, le explicó a Infobae Eduardo Palasciano, Director del AAT Challenger Santander Edición Villa María y del Departamento de Profesionales de la Asociación Argentina de Tenis.

Luciano Ambrogi está llamado a ser uno de los protagonistas del tenis nacional en los próximos años (Foto: Prensa AAT)

Asimismo, en el main draw aparecieron los cuatro Sub-21 restantes: Lautaro Midón (2004) y Luciano Ambrogi (2003), quienes ingresaron mediante sus respectivos posicionamientos en el escalafón mundial, y Juan Manuel La Serna (2004) y Fernando Cavallo (2005), invitados por la organización. Midón, líder de la Beca Galperín al Mérito y actual 262º del ranking ATP, y La Serna cerraron, este jueves, su participación en las puertas de los cuartos de final. Cavallo y Ambrogi, en tanto, no consiguieron superar la primera ronda.

“Tuvo una actuación muy interesante en el M25 de Mar del Plata, hace dos semanas. El Departamento de Desarrollo vio eso y le dio una oportunidad. Jugar contra Fede Gómez, en un Court Central con tribuna, con televisación de TyC Sports Play. Son ciertas circunstancias a las que los jugadores de su edad no están acostumbrados y les viene muy bien para autoevaluarse en ese contexto”, explicó Palasciano sobre Cavallo, el joven marplatense de 19 años que atraviesa su primer año como profesional.

“Seguimos apostando a La Serna porque es un jugador que, a mí parecer, está explotando en este momento. El caso de Midón, que entró directo, es diferente. Ya está haciendo su carrera exclusivamente en los Challengers”, agregó.

Ambrogi, por su parte, consiguió en 2023, en Turquía, sus únicos dos títulos profesionales y el mejor posicionamiento de su corta -y prometedora- carrera (342º). El rosarino categoría 2003, el mayor de los Sub-21, también forma parte del selecto grupo de los proyectos albicelestes a tener en la mira.

Además, Palasciano reveló el procedimiento que se lleva a cabo entre el Departamento de Profesionales y el de Desarrollo, liderado por Franco Squilari, para designar los wild cards: “Los jugadores que quieren -no solo los menores de 21 años- o creen que merecen una invitación para cualquier tipo de torneo profesional organizado por la AAT, completan un documento y ahí hacemos el análisis: la edad, los motivos, las últimas actuaciones. En función de eso charlamos con el Departamento de Desarrollo y Franco (Squillari) termina designando los wild cards”.