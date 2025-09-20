Deportes

El insólito momento que vivió Franco Colapinto en la FP3 de Bakú: su auto fue golpeado por una fruta

El argentino culminó la última práctica libre antes de la clasificación en el puesto 15°

Durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto vivió un episodio insólito a bordo de su Alpine. Mientras avanzaba por el circuito urbano de Bakú, una fruta caída aparentemente de un árbol impactó contra su monoplaza, lo que generó sorpresa en el equipo y reacciones inmediatas tanto en redes sociales como en la comunidad de la Fórmula 1.

La situación, poco habitual en la máxima categoría del automovilismo, fue confirmada por la cuenta oficial de la escuedería francesa en la red social X (anteriormente llamada Twitter). El equipo publicó un mensaje en tono relajado para dar cuenta del momento experimentado por Colapinto, quien fue sorprendido por una fruta en plena acción.

“Parece que golpeaste algún tipo de fruta que cayó de un árbol”, le explicaron al piloto oriundo de Pilar desde los boxes de su equipo. Luego, Alpine ironizó lo acontecido con un elocuente mensaje: “Cosas que nunca has escuchado antes en la radio del equipo”.

El episodio no tardó en desatar reacciones entre los seguidores de la Fórmula 1. Varios fanáticos, con humor, compararon lo sucedido con el videojuego Mario Kart, conocido por presentar situaciones y obstáculos inesperados en plena carrera. Comentarios como “De repente la F1 se convirtió en Mario Kart” o “Franco en modo Mario Kart” circularon entre las respuestas al mensaje de Alpine. Otros usuarios optaron por aludir a la ciencia y mencionaron el incidente como un nuevo ejemplo de la ley de gravedad, evocando a Isaac Newton, a partir de la caída de una fruta sobre el monoplaza del argentino.

Más allá de la anécdota, la situación no tuvo consecuencias para la integridad de Franco Colapinto ni generó daños visibles en el coche de Alpine. El piloto pudo continuar sin inconvenientes su participación en la tanda y los mecánicos realizaron las verificaciones necesarias en el garaje, enfocándose luego en la puesta a punto con vistas a la clasificación.

En términos deportivos, la FP3 resultó intensa para la mayoría de los equipos, con cambios frecuentes en el liderazgo y una grilla muy apretada en los cronómetros. Colapinto encaró la última práctica libre priorizando la recolección de información sobre neumáticos y balance, y ejecutó sus primeras vueltas rápidas con compuesto duro.

La progresión del piloto argentino continuó en la segunda mitad de la sesión, cuando montó neumáticos blandos para rodar en configuración de clasificación. Su mejor tiempo fue de 1m42s789, lo que le permitió cerrar la tanda en el puesto 15, una posición mejor que la de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien concluyó 19º después de registrar problemas menores tras un toque con el muro y una salida a la escapatoria en otra de sus vueltas.

El balance de la FP3 dejó a Alpine con sensaciones mixtas: Colapinto logró girar con regularidad y, más allá del inusual incidente con la fruta, se mantuvo dentro de un grupo compacto de pilotos en la zona media de la tabla, mientras el equipo continuó su trabajo en la búsqueda de mayor consistencia para la clasificación.

En lo que respecta a la parte alta, Lando Norris, a bordo de su McLaren, volvió a liderar la jornada con un tiempo de 1:41.223, ubicándose por delante del vigente campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y de su compañero de equipo, Lando Norris. Luego asomó Lewis Hamilton y los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. El Top 10 lo completaron Alex Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) y Charles Leclerc (Ferrari).

