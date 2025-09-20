Alex Barrena y Emilio Nava son los finalistas del AAT Challenger de Villa María

Alex Barrena se medirá este domingo ante el estadounidense Emilio Nava en la final del AAT Challenger de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La penúltima jornada del AAT Challenger Santander Edición Villa María definió a los protagonistas del partido por el título en individuales y consagró a los campeones de la modalidad de dobles. El argentino Alex Barrena y el estadounidense Emilio Nava ganaron sus respectivas semis en el Sport Social Club y se enfrentarán este domingo a partir de las 11:00. En tanto, la dupla argentina de Guillermo Durán y Mariano Kestelboim se alzó con el trofeo en la competencia por parejas.

En el duelo que enfrentó este sábado a dos tenistas albicelestes, Alex Barrena se impuso a Federico Gómez por 6-3 y 6-4. El partido midió a dos jugadores que se conocen bien fuera de la cancha, tal como había anticipado Gómez previo al encuentro: “Me llevo muy bien, es un amigo”.

Federico Gómez cayó en la semifinal de este sábado ante Alex Barrena en el AAT Challenger de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tras su victoria, Barrena destacó que el principal puntal en su juego es el aspecto mental, que lo llevó, a sus 22 años, a alcanzar su mejor ranking ATP (224º) y a conquistar sus dos primeros títulos en la categoría este año (San Miguel de Tucumán y Santa Cruz). “Yo creo que lo que cambió más que nada fue la cabeza. El deporte en general es todo mental. El 80 por ciento es mental y creo que cuando estás bien, fluyen las cosas y te arranca a ir mucho mejor”, declaró el finalista. Además, subrayó la importancia de su actitud en la cancha: “La clave está en disfrutar, divertirse cuando jugás y disfrutar mucho siempre, porque si no, no lo disfrutás y la pasás mal”.

Con este resultado, Barrena se asegura un lugar en el top 200 del ranking ATP por primera vez en su carrera. Sobre la final del domingo, anticipó un encuentro de alta exigencia ante Nava: “Es Top 100, rival muy complicado, viene teniendo un año espectacular. Esperemos que sea un muy buen partido y espero que se dé para mi lado”.

Emilio Nava, máximo favorito a quedarse con el título y único Top 100 del certamen se clasificó a la final del AAT Challenger de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

En la primera semifinal de la jornada, el estadounidense, primer preclasificado del torneo, venció al boliviano Murkel Dellien, por 6-4 y 7-6 (4). El partido fue parejo, especialmente en el segundo set, que se definió en el tiebreak.

Para el norteamericano, la semana tiene un significado particular, ya que es la primera que compite ostentando un lugar entre los 100 mejores del mundo. El jugador reconoció la importancia del entorno durante el encuentro: “La cantidad de gente está espectacular, toda la gente apoyando a los dos. Era un partido para disfrutarlo”. Sobre los momentos de tensión, añadió: “Hay que cambiar el chip y disfrutar, que es un juego al final del día”.

Consultado sobre su próximo rival, Nava recordó que ya tuvo un enfrentamiento previo con Barrena, aunque no en circunstancias ideales. “Jugué contra Barrena, pero estaba lesionado y se retiró. Ojalá pudiéramos repetir”, comentó.

La jornada del sábado también incluyó la definición del cuadro de dobles, donde la pareja íntegramente argentina compuesta por Guillermo Durán y Mariano Kestelboim se consagró campeona. En la final, superaron al binomio del argentino Gonzalo Villanueva y el brasileño Daniel Dutra da Silva, por un marcador de 6-4 y 6-2.

Guillermo Durán y Mariano Kastelboim se quedaron con el título de dobles del AAT Challenger de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tras recibir el trofeo, los campeones hablaron sobre la química del equipo. “Empezamos creo que zafando un poquito y agarrando sensaciones, y a medida que fueron pasando los partidos, creo que nos sentimos mejor”, explicó Kestelboim. “Creo que el vínculo también fuera de la cancha ayuda a estar conectados adentro, así que contentos por ganar”, agregó. El duo confirmó que esta es su segunda final en el tercer torneo que disputan juntos este año.

La jornada en el Sport Social Club también incluyó un reconocimiento a la trayectoria de Marcelo Ingaramo, ex tenista profesional y número 1 del mundo en el Circuito Seniors AAT e ITF en la categoría +60. Con la coronación en dobles y los finalistas de singles ya definidos, el Challenger de Villa María se prepara para su cierre este domingo.