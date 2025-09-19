Tensión en Aldosivi: un grupo de hinchas le pidió explicaciones al DT en medio de la lucha por evitar el descenso

En medio de un preocupante presente deportivo en el que está peleando por el descenso, se vivió un episodio de alta tensión en el predio de Aldosivi. Un grupo de hinchas se presentó en el entrenamiento del equipo para exigir respuestas directas tanto al entrenador, Guillermo Farré, como al presidente de la institución, Hernán Tillous. Este encuentro, que se produjo tras una seguidilla de resultados adversos y en medio de un clima de crisis deportiva, expuso la magnitud del descontento que atraviesa al club de Mar del Plata.

La situación deportiva de Aldosivi es alarmante: el equipo ocupa el último lugar tanto en la tabla anual, con 18 puntos, como en la de promedios, con un coeficiente de 0,750. Esta posición lo iguala a San Martín de San Juan, lo que, de mantenerse, condenaría a ambos conjuntos al descenso. La racha negativa se extiende a diez partidos sin victorias, un dato que ha incrementado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

El arribo de Guillermo Farré al club el pasado 3 de septiembre, luego de la destitución de Mariano Charlier del cargo, se produjo en un contexto de alta exigencia y malestar. El ex entrenador de Belgrano debutó con una derrota en el Torneo Clausura, lo que no hizo más que profundizar el malestar de los simpatizantes, quienes ya venían manifestando su descontento por la crisis deportiva. En la última práctica, la presencia de los hinchas se hizo sentir con fuerza: mientras sonaban bombas de estruendo en las inmediaciones del predio, los reclamos se dirigieron tanto al entrenador como a los jugadores y al presidente.

Durante el tenso intercambio, Farré intentó apaciguar los ánimos con un mensaje enfocado en la necesidad de unidad y esfuerzo colectivo. “Queremos lograr el objetivo de quedarnos en la categoría. Nosotros y los jugadores estamos esforzándonos en el día a día. Claro que nos valemos de resultados y nos da bronca a todos. Sabemos que la actitud es necesaria para salir de esta situación”, expresó el director técnico. En otro tramo de la conversación, subrayó: “Necesitamos de todos. Entendemos la exigencia de ustedes. Tienen que entender que una puteada no nos ayuda. El apoyo se lo agradecemos”.

El discurso se desarrolló en medio de las respuestas de los hinchas, quienes reflejaron la frustración acumulada. Entre los reclamos se escucharon frases como “Contra Sarmiento no jugaron a nada”, “Esto es Aldosivi hermano, pongan huevo” y “La camiseta se transpira”. Otros recordaron la falta de actitud en partidos recientes, mencionando que “con Boca no levantaban las piernas”.

Aldosivi está obligado a sumar puntos en la recta final del Torneo Clausura para mantener la categoría

El mal momento de Aldosivi se remonta desde el cierre del primer semestre, cuando el equipo ya se encontraba cerca de la zona de descenso. La segunda parte del año no hizo más que agravar la situación: en las ocho fechas disputadas del Torneo Clausura, el equipo perdió cinco encuentros y empató tres. Esta serie de resultados llevó a la salida de Mariano Charlier tras la derrota ante Boca. Sin embargo, la llegada de Farré no logró revertir la tendencia, ya que el equipo cayó en su debut ante Sarmiento de Junín, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Con este panorama, el Tiburón está en el último lugar de la zona A del Torneo Clausura, en la tabla anual y en los promedios (0,750). En su grupo solamente suma tres unidades, mientras que en el acumulado tiene 18 puntos, mismos que San Martín de San Juan y uno menos que Talleres de Córdoba.

De cara al futuro inmediato, el calendario de Aldosivi presenta desafíos de alto riesgo. El próximo compromiso será como visitante ante Tigre en Victoria, este sábado a las 19, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura. Luego, el equipo enfrentará a Argentinos como local, visitará a Unión, recibirá a Huracán, viajará a Avellaneda para medirse con Racing, será anfitrión de Independiente Rivadavia, jugará de visitante ante Banfield y cerrará la su participación recibiendo a San Martín de San Juan, en un duelo que podría decidir el futuro de ambas instituciones y el descenso en la Liga Profesional.