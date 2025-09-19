Deportes

Tensión en Aldosivi: un grupo de hinchas le pidió explicaciones al DT en medio de la lucha por evitar el descenso

Varios aficionados del Tiburón dialogaron con Guillermo Farré y el presidente de la institución ante la crisis deportiva del equipo marplatense

Guardar

En medio de un preocupante presente deportivo en el que está peleando por el descenso, se vivió un episodio de alta tensión en el predio de Aldosivi. Un grupo de hinchas se presentó en el entrenamiento del equipo para exigir respuestas directas tanto al entrenador, Guillermo Farré, como al presidente de la institución, Hernán Tillous. Este encuentro, que se produjo tras una seguidilla de resultados adversos y en medio de un clima de crisis deportiva, expuso la magnitud del descontento que atraviesa al club de Mar del Plata.

La situación deportiva de Aldosivi es alarmante: el equipo ocupa el último lugar tanto en la tabla anual, con 18 puntos, como en la de promedios, con un coeficiente de 0,750. Esta posición lo iguala a San Martín de San Juan, lo que, de mantenerse, condenaría a ambos conjuntos al descenso. La racha negativa se extiende a diez partidos sin victorias, un dato que ha incrementado la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

El arribo de Guillermo Farré al club el pasado 3 de septiembre, luego de la destitución de Mariano Charlier del cargo, se produjo en un contexto de alta exigencia y malestar. El ex entrenador de Belgrano debutó con una derrota en el Torneo Clausura, lo que no hizo más que profundizar el malestar de los simpatizantes, quienes ya venían manifestando su descontento por la crisis deportiva. En la última práctica, la presencia de los hinchas se hizo sentir con fuerza: mientras sonaban bombas de estruendo en las inmediaciones del predio, los reclamos se dirigieron tanto al entrenador como a los jugadores y al presidente.

Durante el tenso intercambio, Farré intentó apaciguar los ánimos con un mensaje enfocado en la necesidad de unidad y esfuerzo colectivo. “Queremos lograr el objetivo de quedarnos en la categoría. Nosotros y los jugadores estamos esforzándonos en el día a día. Claro que nos valemos de resultados y nos da bronca a todos. Sabemos que la actitud es necesaria para salir de esta situación”, expresó el director técnico. En otro tramo de la conversación, subrayó: “Necesitamos de todos. Entendemos la exigencia de ustedes. Tienen que entender que una puteada no nos ayuda. El apoyo se lo agradecemos”.

El discurso se desarrolló en medio de las respuestas de los hinchas, quienes reflejaron la frustración acumulada. Entre los reclamos se escucharon frases como “Contra Sarmiento no jugaron a nada”, “Esto es Aldosivi hermano, pongan huevo” y “La camiseta se transpira”. Otros recordaron la falta de actitud en partidos recientes, mencionando que “con Boca no levantaban las piernas”.

Aldosivi está obligado a sumar
Aldosivi está obligado a sumar puntos en la recta final del Torneo Clausura para mantener la categoría

El mal momento de Aldosivi se remonta desde el cierre del primer semestre, cuando el equipo ya se encontraba cerca de la zona de descenso. La segunda parte del año no hizo más que agravar la situación: en las ocho fechas disputadas del Torneo Clausura, el equipo perdió cinco encuentros y empató tres. Esta serie de resultados llevó a la salida de Mariano Charlier tras la derrota ante Boca. Sin embargo, la llegada de Farré no logró revertir la tendencia, ya que el equipo cayó en su debut ante Sarmiento de Junín, un rival directo en la lucha por la permanencia.

Con este panorama, el Tiburón está en el último lugar de la zona A del Torneo Clausura, en la tabla anual y en los promedios (0,750). En su grupo solamente suma tres unidades, mientras que en el acumulado tiene 18 puntos, mismos que San Martín de San Juan y uno menos que Talleres de Córdoba.

De cara al futuro inmediato, el calendario de Aldosivi presenta desafíos de alto riesgo. El próximo compromiso será como visitante ante Tigre en Victoria, este sábado a las 19, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura. Luego, el equipo enfrentará a Argentinos como local, visitará a Unión, recibirá a Huracán, viajará a Avellaneda para medirse con Racing, será anfitrión de Independiente Rivadavia, jugará de visitante ante Banfield y cerrará la su participación recibiendo a San Martín de San Juan, en un duelo que podría decidir el futuro de ambas instituciones y el descenso en la Liga Profesional.

Temas Relacionados

AldosiviGuillermo FarréTorneo ClausuraLiga Profesionaldeportes-argentina

Últimas Noticias

Tras la victoria del puntero Riestra, Racing vence a Huracán en la continuidad de la fecha 9 del Torneo Clausura

La Academia, con un ojo en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, se enfrenta al Globo. Vélez choca en San Juan ante San Martín. Antes, el Malevo le ganó a Gimnasia

Tras la victoria del puntero

La reflexión del DT de Real Madrid tras el ataque de furia de Simeone con los hinchas de Liverpool en la Champions

Xabi Alonso se refirió a las quejas del Cholo por la actitud de los fanáticos ingleses en el triunfo sobre la hora contra Atlético de Madrid

La reflexión del DT de

Red Bull tendría decidido quién será el próximo compañero de Verstappen en la Fórmula 1: “Ya no es ningún secreto”

La escudería austriaca realizará cambios en las butacas del equipo principal y en Racing Bulls, donde habrá una salida completa de un piloto y el ascenso de otro

Red Bull tendría decidido quién

El golazo de tiro libre de Retegui para que su equipo sea líder en Arabia Saudita: a cuánto quedó de los 100

El atacante del Al Qadsiah empieza a tachar casilleros para alcanzar esa cifra en toda su carrera, luego de marcar un tanto en el triunfo 2-1 contra Al Khaleej

El golazo de tiro libre

La probable formación de River Plate para enfrentar a Atlético Tucumán: la estrategia de Gallardo pensando en la Libertadores

El Millonario tiene en mente la revancha con Palmeiras y pondría un once alternativo para visitar al Decano

La probable formación de River
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los dólares alternativos

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El peronismo se mostró unido antes de la marcha por CFK y busca apuntalar la candidatura de Taiana

Accidente trágico en la Ruta 11: murió un médico en un choque frontal entre un auto y una camioneta

Elecciones 2025, en vivo: Fuerza Patria y el “Turco” García presentaron sus primeros spots de campaña

INFOBAE AMÉRICA
Trump repudió la incursión de

Trump repudió la incursión de aviones rusos en Estonia: “No me gusta cuando eso pasa, podría ser un gran problema”

Europa financia fábricas de armas ucranianas para reforzar la defensa regional y disuadir a Rusia

Donde el mar y los volcanes se fusionan en acantilados sin fin: así es Arnarstapi, el pueblo que resiste el olvido en Islandia

Zelensky denunció que la incursión de aviones rusos en Estonia es parte de una “campaña sistémica” contra Europa

“Estamos avanzando”: Ucrania negocia garantías de seguridad con sus aliados y promete intensificar ataques contra la energía rusa

TELESHOW
Juana Repetto dio detalles sobre

Juana Repetto dio detalles sobre cómo se enteró que iba a ser mamá: “Esto no puede ser verdad”

Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”

Cacho Deicas mostró el nuevo logo que lo acompañará en su carrera solista: la icónica imagen que eligió

Karina Jelinek se arrepintió de anunciar la separación de Flor Parise en redes sociales y publicó un corazón

Maite Lanata confesó que hizo un gualicho en su primer casting para quedarse con el papel