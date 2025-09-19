Es una promesa del fútbol argentino, fue citado por Placente, pero jugará para Chile el Mundial Sub 20

Lautaro Millán junto a Lionel Messi

La decisión de Lautaro Millán de representar a Chile en el próximo Mundial Sub 20 generó un notable impacto en el fútbol sudamericano, especialmente por su reciente trayectoria en la selección argentina juvenil y su vínculo con Independiente. El mediocampista ofensivo, nacido en Bahía Blanca y con contrato vigente en el club de Avellaneda hasta el 31 de diciembre de 2027, fue incluido en la nómina definitiva de 21 jugadores que defenderán la camiseta de la Roja en el certamen que se disputará en territorio chileno entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

El recorrido de Millán en el fútbol juvenil argentino fue constante. Habitualmente citado por Diego Placente para la Sub 20, su nombre figuró en varias listas de convocados, incluso en la presentada a principios de agosto para entrenamientos previos al Sudamericano. Sin embargo, las presencias de figuras como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono lo relegó en la consideración técnica, lo que finalmente lo llevó a aceptar la propuesta de Nicolás Córdova, seleccionador chileno, para sumarse al equipo anfitrión del Mundial.

La promesa argentina Lautaro Millán jugará para Chile en el Mundial Sub 20

El futbolista de 20 años, surgido en las divisiones inferiores de La Armonía y actualmente en Independiente, ya había debutado con la selección chilena Sub 20 en una serie de amistosos disputados en San Pablo, Brasil, frente a Arabia Saudita. En ese contexto, Millán anotó su primer gol con la Roja, abriendo el marcador en el empate 1-1. Este desempeño generó una repercusión positiva en el entorno del seleccionado trasandino y consolidó su lugar en la lista final para el Mundial que se dio a conocer este jueves.

La posibilidad de representar a Chile se abrió para Millán gracias a la nacionalidad de su padre, lo que le permitió adquirir la doble ciudadanía. Aunque su intención inicial era vestir la camiseta argentina, la falta de oportunidades en la Albiceleste y la invitación de la federación chilena inclinaron la balanza. El propio reglamento de la FIFA, que desde 2020 permite a los jugadores cambiar de selección si no han disputado torneos internacionales oficiales, facilitó este traspaso.

Los delanteros convocados por Chile para el Mundial Sub 20

En el plano deportivo, la selección chilena Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, integrará el Grupo A del Mundial junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. El debut de los locales será ante el conjunto neozelandés, seguido por el enfrentamiento con los japoneses y el cierre de la fase de grupos frente a los egipcios. Durante la competencia, Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, no podrá contar con el mediocampista, quien se ausentará del club mientras dure la participación de Chile en el torneo.

Aunque el bahiense ya disputó amistosos y fue incluido en la lista definitiva de 21 jugadores de Chile, su futuro en selecciones mayores de Argentina permanece abierto, ya que la reglamentación vigente no le impide optar por la Albiceleste en el futuro, siempre que no dispute partidos oficiales con la Selección absoluta, según lo establecido por la FIFA.

En el ámbito de clubes, Millán debutó en la Primera de Independiente en mayo de 2024 bajo la dirección de Hugo Tocalli y suma 33 partidos y cuatro goles con la camiseta del Rojo. Su desempeño en el primer semestre de 2025 le otorgó protagonismo, aunque en la segunda mitad del año perdió terreno en la consideración de Julio Vaccari. A pesar de ello, su proyección internacional se mantiene intacta tras su elección de representar a Chile en el máximo certamen juvenil.