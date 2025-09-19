El divertido ida y vuelta entre Colapinto y Christine GZ que es furor en redes: “Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos”

El nuevo ida y vuelta entre Colapinto y Christine GZ

Franco Colapinto se encuentra en vísperas del Gran Premio de Bakú Fórmula 1 y, en uno de los contactos con los medios, volvió a tener un divertido ida y vuelta con la periodista, Christine GZ. El piloto argentino y la reportera hablaron sobre las cualidades actorales del bonaerense.

“Nos quedamos locos con cómo actúas”, indicó en primera instancia Christine. “¿No sabías? Actuando soy mejor que manejando. Si manejando hiciera lo que hago actuando... ¿Sabés qué? Sería mejor que Schumacher y Verstappen juntos“, respondió Colapinto.

Luego, en tono de broma el pilarense indicó: “Pero bueno, capaz vamos por el camino actoral. No, mentira (risas)”. Acto seguido, la periodista insistió: “No, no, pero de verdad. Flipante”.

Colapinto afrontará el GP de Bakú (EUTERS/Anton Vaganov)

El origen de la complicidad entre ambos fue un episodio que se viralizó en redes sociales y ocurrió durante una entrevista que Colapinto concedió a Christine GZ para la cadena DAZN, en la que el piloto argentino, a punto de debutar con Williams en la Fórmula 1 tras 23 años de ausencia argentina en la máxima categoría, reconoció entre risas: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Tras ese contacto, han tenido varios encuentros que acapararon la atención de los fanáticos. El más reciente se dio tras la finalización del Gran Premio de Países Bajos, en el que Colapinto finalizó 11°. Allí, la cronista lo consultó sobre la que sería la próxima carrera: "La siguiente es Monza, ¿te gusta?”.

“Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, lanzó inmediatamente el corredor albiceleste, en una respuesta que generó las carcajadas de los dos.

Christine GZ y Colapinto tuvieron un nuevo ida y vuelta divertido

Por otro lado, Colapinto explicó cómo maneja la presión en cuanto a los rumores sobre su futuro. El corredor bonaerense reconoció que la temporada actual no ha respondido a las expectativas ni propias ni de la escudería. “No estamos en una posición que queremos, no estamos sumando puntos, últimos en el campeonato. No es un buen año por ahora”, afirmó Colapinto a ESPN, subrayando la dificultad de competir con el A525, considerado el monoplaza menos competitivo de la parrilla.

A pesar de este contexto adverso, el piloto destacó la importancia de mantener la progresión personal y la confianza en el trabajo con su equipo: “En lo personal, lo importante es seguir progresando, estar cómodo con el auto, más consistente. Creo que lo voy encontrando. Se vendrán mejores circuitos. Con esta recta larga nos va a costar, pero lo vamos a intentar y tener un buen resultado”.

“Es un poco como lo estuve haciendo siempre. No se puede controlar lo que pasa alrededor, ese ruido externo no es algo que me esté influyendo, pero hay que saber controlarlo”. añadió.

En la zona mixta, en declaraciones reproducidas por Motorsport, Colapinto insistió en que los rumores no alteran su concentración: “No. Ha habido muchos rumores y no los leo mucho. Estoy acostumbrado y así es, ya sabes, el deporte, la Fórmula 1, cualquier deporte. Los atletas necesitan acostumbrarse a ello”. Al ser interrogado sobre sus conversaciones con Flavio Briatore respecto a su posición para 2026, respondió: “La verdad es que no lo sé. No me corresponde decidir”.

Añadió que se siente satisfecho con su situación actual: “Simplemente estoy contento donde estoy ahora, más contento que antes, por supuesto. Estoy trabajando bien con el equipo, eso es lo que quería. Estoy logrando prácticamente todos los aspectos personales o objetivos que tenía desde el principio y ahora me estoy acercando a eso y lo estoy logrando. Pero, por supuesto, sabemos que el rendimiento es complicado. No tenemos un coche muy consistente. En algunos circuitos somos bastante competitivos, en otros nos falta bastante ritmo y eso... Pero en general, estoy contento con la mejora que he logrado con mis ingenieros y el resto del equipo”.

Según información recabada por Infobae, el futuro inmediato de Colapinto parece encaminado a continuar como piloto titular de Alpine junto a Pierre Gasly en 2026, salvo que surja algún contratiempo relevante en las próximas carreras.