AAT Challenger de Villa María: con un argentino asegurado en la final, así se jugarán los cuartos

El certamen ya cuenta con los ochos jugadores que definirán el título, con una rama del cuadro completamente nacional. Los detalles

Federico Gómez clasificó a los
Federico Gómez clasificó a los cuartos de final del AAT Challenger Santander edición Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Este jueves se completó el cuadro de cuartos de final del AAT Challenger Santander edición Villa María con cuatro argentinos que competirán por llegar a la final. En una jornada completamente nacional, la mala noticia fue el retiro de Andrea Collarini, que no se presentó a jugar el duelo ante el rosarino Facundo Bagnis y le despejó el camino rumbo a la próxima instancia.

El nacido en Rosario llegó al cuadro principal desde la qualy, se metió entre los ocho mejores del certamen y este viernes enfrentará en el último turno de singles, desde las 17:00, a Federico Agustín Gómez. El ganador de este duelo se medirá en las semifinales con el vencedor del choque entre los argentinos Alex Barrena y Mariano Kesteboim. Este duelo se disputará desde las 12:30.

De esta manera, los cuatro representantes nacionales que quedan en competencia definirán a uno de los finalistas del AAT Challenger Santander edición Villa María. Del otro lado del cuadro, viene el primer preclasificado del certamen, el estadounidense Emilio Nava, que en el primer turno de juego, a las 11:00, se medirá ante el boliviano Juan Carlos Prado. El ganador de este choque, se enfrentará en las semifinales con el vencedor del cruce entre el italiano Francesco Maestrelli (3) y el también boliviano Murkel Dellien, que jugarán desde las 12:00.

Un jueves celeste y blanco

El jueves fue un día de duelos nacionales, que empezó con una trabajada victoria de Kesteboim ante el correntino Lautaro Midón, por 2-6, 6-3 y 6-3. El joven de la Mesopotamia, que debutó este año en el circuito de la ATP en el Argentina Open, comenzó bien el juego pero Kestelboim hizo pesar su experiencia y se quedó con la victoria que lo depositó en cuartos.

Midón había ganado los dos enfrentamientos en 2025, en las semifinales de IFT de Yerba Buena por un doble 6-2 y de Luján por 6-3 y 6-1. “Estoy feliz. No sé si alguna vez me pasó de estar con mi kinesiólogo, mi entrenador y mi familia”, dijo Kestelboim tras la victoria.

Alex Barrena es uno de
Alex Barrena es uno de los cuatro argentinos que siguen en carrera en el AAT Challenger Santander edición Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Por su parte, Alex Barrena venció a Juan Manuel de la Serna por 6-4 y 7-6(6). El joven porteño escaló más de 300 puestos en el ranking durante este año y alcanzó esta semana el 224, la mejor posición de su carrera. “Vine 10 ó 15 veces a este club. Desde Sub 12, después jugué juniors y ahora los Futures y los Challenger”, dijo el ganador, que viene de ser campeón en Tucumán.

Más tarde, llegó la noticia del retiro por walk-over de Andrea Collarini, que le allanó el camino a Bagnis rumbo a los cuartos de final. En el último partido de este jueves, Federico Agustín Gómez, que venía de jugar en el cuadro principal del US Open, tras pasar la qualy, superó a su compatriota Hernán Casanova por 6-3 y 7-5.

El Gordo viene cumpliendo una buena temporada en 2025, donde alcanzó su mejor ranking en febrero, cuando escaló al puesto 113, y logró la clasificación a los cuadros principales de Roland Garros y el US Open, donde cayó en cuatro sets ante Jack Draper, número cinco del mundo.

Desde el banco de Gómez llamó la atención en varios momentos del partido la palabra “válvula”, que llegaba desde su entrenador, César Chiappari. “Decimos ‘válvula` cuando tengo que empezar a gritar porque me estoy quedando. Lo tomamos en forma graciosa y muchas veces funciona porque uno se pone tenso y se olvida de sacar para afuera el grito. Me viene dando resultado”, explicó Gómez luego de vencer a “uno de sus grandes amigos del circuito”.

