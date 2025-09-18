Deportes

José Mourinho firmó con Benfica y volverá a ser DT de ese club tras 25 años: “No estoy aquí para celebrar mi carrera”

El director técnico portugués fue presentado en sociedad como nuevo entrenador de las Águilas en reemplazo de Bruno Lage

Guardar
José Mourinho vuelve a Benfica
José Mourinho vuelve a Benfica tras 25 años (REUTERS/Pedro Nunes)

El estadio Da Luz fue escenario de una de las noticias más relevantes en el fútbol europeo: José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador del Benfica para las próximas dos temporadas. Su regreso al club portugués, después de 25 años desde su primera experiencia como técnico principal, marca un capítulo distintivo tanto para su carrera como para el propio Benfica. La confirmación llegó después de días de especulación y negociaciones, tras la abrupta salida de Bruno Lage como entrenador tras la caída frente al Qarabag en el Estádio da Luz

Rui Costa, presidente de la entidad lisboeta, encabezó la presentación y destacó la magnitud del fichaje: “José Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después, como uno de los entrenadores más laureados del mundo. Y encaja con el perfil que mencioné después del partido de Champions: un ganador, con un currículum ganador. Sería difícil encontrar a alguien con un currículum más amplio”, afirmó.

El contexto en el que se produce este regreso resulta crucial para comprender el impacto que tiene en la actualidad del club. La inesperada derrota frente al Qarabag aceleró el cambio de timón en la conducción técnica. Tras el cese del entrenador, la dirigencia aceleró los contactos con Mou, quien hasta hace pocas semanas dirigía al Fenerbahçe en Turquía y que curiosamente fue eliminado de la Champions League a manos de Benfica.

José Mourinho, oriundo de Setúbal, regresa así al club donde inició su trayectoria como entrenador en 2000 antes de dar el salto a equipos de máxima exigencia internacional. A lo largo de los últimos 25 años, Mourinho acumuló experiencia en nueve clubes de alto nivel: Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma y Fenerbahçe. Su palmarés incluye múltiples títulos de liga, Copas nacionales, Champions League y Europa League.

Durante su presentación, el luso expresó el significado personal de este regreso: “Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Han pasado 25 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar para los clubes más grandes, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Quisiera decir que ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”, manifestó. Además, subrayó el compromiso asumido: “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión. Salí de casa y dije nos vemos el domingo... Es un honor inmenso que mi experiencia me ayuda a controlar”.

Vale recordar que The Special One ya supo hacer historia con un equipo portugués. En su momento dejó una huella imborrable en Porto. Allí conquistó dos Primeira Liga, una Copa de Portugal, una Supercopa de Portugal, una Europa League y una Champions League. Mou también tiene una breve experiencia anterior en las Águilas, cuando sumó seis victorias, tres empates y dos derrotas en la temporada 2000/01.

Benfica, que cuenta dentro de su plantel con los argentinos Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni y el colombiano Richard Ríos, viene de una semana compleja. Por el torneo local igualó 1 a 1 ante Santa Clara, lo que lo posicionó en el sexto lugar de la Primeira Liga con 10 unidades, cinco menos que el líder Porto.

En la Champions League, en cambio, sucumbió 3-2 como local ante Qarabag (primera victoria en la fase de grupos del máximo certamen europeo para el conjunto de Azerbaiyán) y ahora deberá enderezar el rumbo ante rivales de la talla de Chelsea, Newcastle, Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid. En la Taça de Portugal perdió la final 3-1 ante Sporting Lisboa y en la Copa de la Liga chocará contra Tondela el 29 de octubre.

El debut oficial de José Mourinho en este segundo ciclo en Benfica será mañana, desde las 16.15 (hora de Argentina), ante Gil Vicente FC en el Estadio Da Luz, en el marco de la séptima jornada de la Primeira Liga. La visita ostenta la misma cantidad de puntos que las Águilas, pero con un encuentro más.

Comunicado oficial del Benfica:

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix para firmar un contrato laboral deportivo con vigencia hasta el final de la temporada deportiva 2026/27.

Se informa además que, 10 días después del último partido oficial de la temporada deportiva 2025/26, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no continuar el contrato para la temporada deportiva 2026/27

Temas Relacionados

José MourinhoBenficaPrimeira Liga

Últimas Noticias

Pase “no look” y jugada a una mano: el show de Luciano De Cecco, la figura de Argentina que hizo historia en el Mundial de vóley

El armador desplegó todo su arsenal en el triunfo ante Francia que le dio la clasificación al equipo nacional a octavos de final en su sexta Copa del Mundo

Pase “no look” y jugada

Franco Colapinto explicó cómo maneja la presión por los rumores sobre su futuro en la Fórmula 1: “No se puede controlar lo que pasa alrededor”

El piloto argentino de Alpine se refirió a las versiones con respecto a su presencia en la próxima temporada en la Máxima y analizó sus posibilidades en Bakú

Franco Colapinto explicó cómo maneja

Gustavo Quinteros llegó al país para convertirse en nuevo DT Independiente: “Le pido a la gente que tenga paciencia y apoye”

Tras aterrizar en Ezeiza, el ex Vélez admitió que está avanzado el acuerdo para reemplazar a Vaccari: “El objetivo siempre es pelear el título”

Gustavo Quinteros llegó al país

Dolor en el periodismo deportivo: murió el emblemático relator de fútbol Walter Saavedra

El periodista marplatense tenía 68 años y había presenciado campañas históricas y Mundiales

Dolor en el periodismo deportivo:

El insólito momento que vivió el Mónaco: los jugadores quedaron en ropa interior por problemas en el aire acondicionado del avión

El plantel del conjunto de la Ligue 1 padeció un inesperado incidente en su travesía para enfrentar a Brujas en su debut en la Champions League

El insólito momento que vivió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Olavarría: una mujer

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Un banco de inversión británico alertó sobre la sustentabilidad del esquema cambiario argentino

Nuevo capo narco: quién es el principal sospechoso detrás de los 350 kilos de droga transportados en avioneta por una ex reina de Bolivia

¿Autos con tecnología o teléfono con ruedas?: cómo los fabricantes de autos buscan atraer a los clientes del futuro

INFOBAE AMÉRICA
Enfrentamientos entre la policía y

Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes paralizan París en una jornada de protestas contra el gobierno

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

Se extienden los apagones en Cuba y este jueves superarán el 50% del país

TELESHOW
Eduardo Costantini festejó sus 79

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid