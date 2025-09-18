José Mourinho firmó con Benfica y volverá a ser DT de ese club tras 25 años: “No estoy aquí para celebrar mi carrera”

José Mourinho vuelve a Benfica tras 25 años (REUTERS/Pedro Nunes)

El estadio Da Luz fue escenario de una de las noticias más relevantes en el fútbol europeo: José Mourinho fue presentado como nuevo entrenador del Benfica para las próximas dos temporadas. Su regreso al club portugués, después de 25 años desde su primera experiencia como técnico principal, marca un capítulo distintivo tanto para su carrera como para el propio Benfica. La confirmación llegó después de días de especulación y negociaciones, tras la abrupta salida de Bruno Lage como entrenador tras la caída frente al Qarabag en el Estádio da Luz

Rui Costa, presidente de la entidad lisboeta, encabezó la presentación y destacó la magnitud del fichaje: “José Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después, como uno de los entrenadores más laureados del mundo. Y encaja con el perfil que mencioné después del partido de Champions: un ganador, con un currículum ganador. Sería difícil encontrar a alguien con un currículum más amplio”, afirmó.

El contexto en el que se produce este regreso resulta crucial para comprender el impacto que tiene en la actualidad del club. La inesperada derrota frente al Qarabag aceleró el cambio de timón en la conducción técnica. Tras el cese del entrenador, la dirigencia aceleró los contactos con Mou, quien hasta hace pocas semanas dirigía al Fenerbahçe en Turquía y que curiosamente fue eliminado de la Champions League a manos de Benfica.

José Mourinho, oriundo de Setúbal, regresa así al club donde inició su trayectoria como entrenador en 2000 antes de dar el salto a equipos de máxima exigencia internacional. A lo largo de los últimos 25 años, Mourinho acumuló experiencia en nueve clubes de alto nivel: Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma y Fenerbahçe. Su palmarés incluye múltiples títulos de liga, Copas nacionales, Champions League y Europa League.

Durante su presentación, el luso expresó el significado personal de este regreso: “Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Han pasado 25 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar para los clubes más grandes, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Quisiera decir que ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”, manifestó. Además, subrayó el compromiso asumido: “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión. Salí de casa y dije nos vemos el domingo... Es un honor inmenso que mi experiencia me ayuda a controlar”.

Vale recordar que The Special One ya supo hacer historia con un equipo portugués. En su momento dejó una huella imborrable en Porto. Allí conquistó dos Primeira Liga, una Copa de Portugal, una Supercopa de Portugal, una Europa League y una Champions League. Mou también tiene una breve experiencia anterior en las Águilas, cuando sumó seis victorias, tres empates y dos derrotas en la temporada 2000/01.

Benfica, que cuenta dentro de su plantel con los argentinos Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni y el colombiano Richard Ríos, viene de una semana compleja. Por el torneo local igualó 1 a 1 ante Santa Clara, lo que lo posicionó en el sexto lugar de la Primeira Liga con 10 unidades, cinco menos que el líder Porto.

En la Champions League, en cambio, sucumbió 3-2 como local ante Qarabag (primera victoria en la fase de grupos del máximo certamen europeo para el conjunto de Azerbaiyán) y ahora deberá enderezar el rumbo ante rivales de la talla de Chelsea, Newcastle, Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid. En la Taça de Portugal perdió la final 3-1 ante Sporting Lisboa y en la Copa de la Liga chocará contra Tondela el 29 de octubre.

El debut oficial de José Mourinho en este segundo ciclo en Benfica será mañana, desde las 16.15 (hora de Argentina), ante Gil Vicente FC en el Estadio Da Luz, en el marco de la séptima jornada de la Primeira Liga. La visita ostenta la misma cantidad de puntos que las Águilas, pero con un encuentro más.

Comunicado oficial del Benfica:

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix para firmar un contrato laboral deportivo con vigencia hasta el final de la temporada deportiva 2026/27.

Se informa además que, 10 días después del último partido oficial de la temporada deportiva 2025/26, en las mismas condiciones, tanto el Benfica SAD como el entrenador podrán optar por no continuar el contrato para la temporada deportiva 2026/27