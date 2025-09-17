Quién es el nuevo jefe de la barra de Independiente: sus videos amenazantes y la interna a punto de explotar

"El Paraguayo" Cristian Iturbe, nuevo jefe de la barra de Independiente

Una imagen vale más que mil palabras. Parado en el paravalancha mayor de la popular Norte del Libertadores de América, Cristian Iturbe desafió todas las convenciones. La idea de que la barra estaba descabezada, que no podrían ingresar, que no tendrían los bonos habituales por parte de la dirigencia. Apodado El Paraguayo, Iturbe se subió al sitial sólo reservado para los jefes y después se lo dejó en claro a todos en las redes sociales con el discurso: “La barra del Rojo la manejamos nosotros. Si prueban suerte vamos a guerrear”. Y así se confirmó lo que Infobae había anticipado en la previa: Los Dueños de Avellaneda, a pesar de que toda la cúpula quedó con derecho de admisión, seguían siendo los propietarios de la tribuna porque así lo quiere la dirigencia y la seguridad. Los rivales, comandados por Matías Mendoza, alias Mate Cocido, fueron parados en las inmediaciones y ni siquiera se pudieron acercar.

¿Quién es el nuevo líder? En realidad no tiene historia grande en las gradas del Rojo. Su poder se asentó en los últimos años a partir de ser una especie de guardaespaldas de Juan Ignacio Leczniki, jefe con derecho de admisión desde marzo, y sobre todo de Mario Nadalich, la otra cabeza de la barra desde 2017 y de quien es compadre y quien lo apadrinó en su llegada al poder. El Paraguayo proviene de la Villa 21-24, donde Nadalich manda hace tiempo y tiene una cascotera llamada El Gringo que en realidad la abrió el padre y se convirtió en un emporio del negocio de recolección, procesamiento y venta de cascotes y otros escombros derivados de demoliciones y construcciones. Y cuando alguien es en ese mundo un hombre pesado, necesita gente a su alrededor para lo que guste mandar. En ese rubro, El Paraguayo comenzó a descollar en el barrio y de ahí saltó a la barra donde cada vez que el jefe lo necesitó, puso sus brazos a su servicio.

El video del día que Independiente jugó en Bolivia por la Copa Sudamericana

Cuando tras el escándalo de la Copa Sudamericana Nadalich quedó en la mira, la sucesión natural era para sus hermanos. Pero uno de ellos terminó prófugo buscado por la justicia por tentativa de homicidio y el resto de la familia con derecho de admisión. Así, mientras se debatía a quién le correspondía dirigir la tribuna, los dos capos decidieron no confiar en nadie que maneje gente de los distintos barrios y decidieron darle el poder a Iturbe, que fue presentado primero a la dirigencia y después a la gente de seguridad para que nadie tenga dudas de a quién debían hacerle caso.

Así en el partido contra Banfield la barra volvió a salir desde Barracas con 200 hombres dispuestos a entrar y otros tantos en lugares aledaños al estadio aún cuando estuvieran en la lista prohibida, porque tenían la información que la barra disidente se iba a hacer presente. Pero la Policía cortó el posible conflicto no dejando acercarse a los barras que iban a la Sur alta que se identifican con los hermanos Escubilla ni tampoco al grupo de Dock Sud que comanda Mate Cocido y así la tensión sólo quedó en el clima y la barra oficial pudo ingresar bajo la premisa de no mostrarse como barra. El único que desafió la prohibición fue el Paraguayo Iturbe, para que nadie dude de quién manda.

Esa exposición lo puso ahora en la mira de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) porque saben de su carácter violento. De hecho, como guardaespaldas de Lencziki y Nadalich se dedicó a desafiar a la disidente a pelear, como se ve en varios videos a los que accedió este medio. Tuvo un cruce con David Escubilla, apodado Caña, a quién citó en el Obelisco para un mano a mano después que éste fuera a buscar a Nadalich a la sede del club para pelearlo a golpes de puño. Y lo dejó expuesto en redes como que se había bajado. Y también cuando fue el partido en Bolivia por la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Nacional Potosí donde hubo corridas y choques en la previa allí en territorio del hermano país, después fue el encargado de la barra oficial de contarle al mundo Independiente que ellos habían vencido y que los esperaban donde quisieran para terminar la faena.

El video de Iturbe desafiando a "un mano a mano" en el Obelisco a David Escubilla

Esa faceta violenta es la terminó premiando la dupla que maneja la barra, porque suponen que nadie le hará frente y él les cuidará el lugar hasta que vuelvan. ¿Hay chances de traición y que se la quede él definitivamente? Los jefes dicen que no, que es compadre de Mario Nadalich y que su lealtad está sellada con sangre. Pero con sólo recordar la historia de la barra, la duda queda instalada. Cuando Pablo Bebote Alvarez tuvo que dejar el paravalancha por el derecho de admisión, puso ahí a César Loquillo Rodríguez y cuando quiso volver, su íntimo amigo le dijo que ya no era bienvenido y hubo una guerra feroz que terminó ganando Bebote. Tras eso el propio Juani pasó a ser hombre clave de Alvarez y cuando este terminó en prisión, hizo la alianza con Nadalich y se quedó con la popular. Por lo que las conspiraciones en el mundo barra están a la orden del día porque la plata que circula es muchísima.

¿De qué trabaja el Paraguayo? En la barra dicen que sus ingresos no provienen de estar en una oficina de 9 a 18 todos los días. Algunos lo vinculan con el juego virtual y otros negocios poco edificantes pero en su círculo interno lo niegan por completo. Y resaltan que buena parte de su familia milita para mejorar las condiciones del barrio donde el Paraguayo tiene una imagen que dista bastante con la que existe sobre él en el mundo de los violentos del tablón y que él mismo vende en sus redes.

Iturbe junto a Mario Nadalich y Juan Ignacio Lencziki

El tema es que del otro lado también se están armando. Mate Cocido tiene muchos vínculos con la facción Lomas de Zamora de la barra de Boca y también con mano de obra desocupada de la Uocra de Quilmes. Tiene gente propia en Dock Sud y circula por Avellaneda que estaría hablando con Marcelo Cano, alias el Zombie, un hombre que siempre fue muy cercano a Bebote Alvarez y algunos piensan que puede estar hablando en nombre del ex líder. Atento a toda esta situación, otra vez habrá un imponente operativo de seguridad para este domingo, cuando el Rojo enfrente de local a San Lorenzo en un clima que además de la interna barra, suma el descontento de los hinchas genuinos con los dirigentes que manejan la institución.