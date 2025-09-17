Deportes

Memphis Depay mostró el lujoso Penthouse que eligió para vivir en Brasil que está en uno de los mejores hoteles del mundo

El futbolista neerlandés cumplió un año desde que llegó a tierras brasileñas

Guardar
Depay cumplió un año de
Depay cumplió un año de contrato en Corinthians

El delantero neerlandés Memphis Depay se robó el protagonismo de los principales medios brasileños después de que se conociera el lugar donde se aloja actualmente: la Suite Penthouse del Rosewood San Pablo, considerada una de las más lujosa y costosa de Brasil, con una tarifa diaria de 50.000 dólares estadounidenses.

Según detalló el medio brasileño Lance, el futbolista, que se incorporó al Corinthians en septiembre de 2024, goza de un acuerdo que cubre todos los gastos de alojamiento en este exclusivo espacio, mientras no cuente con una vivienda fija en la ciudad.

Ubicado en el barrio Bela Vista, el Hotel Rosewood San Pablo ocupa parte del antiguo Hospital de Maternidad Condesa Filomena Matarazzo, ahora transformado en el complejo Cidade Matarazzo, a pocos metros de la emblemática Avenida Paulista en el corazón de la metrópoli. De acuerdo con el reporte citado, la tarifa por noche en la Suite Penthouse asciende a 266.000 reales (50 mil dólares).

GQ Brasil resaltó que el hotel figura como el único brasileño entre los cincuenta mejores del mundo según el listado The World’s 50 Best Hotels.

UOL añadió que la Suite Penthouse es un espacio triplex de más de 1.100 metros cuadrados, con capacidad para ocho huéspedes. Distribuida en tres plantas, integra amplias salas de estar, una cocina equipada, cuatro dormitorios con camas king size, cuatro baños completos, dos tocadores auxiliares y una terraza exterior coronada por una piscina infinita, rodeada de jardines con plantas nativas de la selva tropical. El alojamiento también es apto para mascotas, un detalle incluido expresamente en el contrato del delantero.

Quienes se hospedan en este penthouse cuentan con servicio de mayordomo las 24 horas, acceso a comidas incluidas y una zona exclusiva dentro del spa del hotel. El espacio ofrece privacidad, vistas panorámicas sobre la ciudad y una experiencia habitacional propia de una mansión suspendida. Recientemente Depay ha compartido en sus redes sociales imágenes de su estancia, mostrando la piscina privada, el jardín y la compañía de su perro.

Depay está en uno de
Depay está en uno de los mejores hoteles del mundo

El gerente general del hotel, Edouard Grosmangin, explicó a GQ Brasil: “La Suite Penthouse es un reflejo más completo de los pilares que hacen que la identidad de nuestro hotel sea tan distintiva, desde un servicio orientado a las relaciones hasta un diseño que celebra a la perfección el carácter y la herencia de nuestra ciudad”. El penthouse se suma a la oferta de un hotel con 181 habitaciones y suites además de seis restaurantes, reconocidos por su gastronomía basada en ingredientes de pequeños productores y aportes de más de 50 artistas brasileños entre mobiliario y decoración.

Depay mostró en sus redes
Depay mostró en sus redes sociales su Penthouse

El Rosewood San Pablo destaca no solo por su historia, sino también por su apuesta artística: sus pasillos exponen obras de artistas como Sergio Rodrigues y Regina Silveira. La carta del restaurante Taraz, bajo la dirección de la chef Rachel Codreanschi, y la coctelería firmada por Gabriel Bressane en el bar Rabo di Galo completan la oferta para huéspedes y visitantes, con recetas que rinden homenaje a ingredientes autóctonos.

El acuerdo entre Corinthians y Depay va más allá del alojamiento. De acuerdo con Lance, el club se comprometió a proporcionar una residencia amueblada en una urbanización privada cuando el jugador decida mudarse, así como seguridad exclusiva, dos vehículos blindados con chofer, veinticuatro vuelos ejecutivos anuales entre Brasil y Europa, un chef personal, seguro médico premium y un palco en el estadio Neo Química Arena. El paquete también abarca el uso de un jet privado para traslados intercontinentales y pasajes en clase ejecutiva para su equipo asesor y jurídico.

En lo deportivo, durante su primer año en Corinthians, el delantero disputó 52 partidos, marcó 15 goles y brindó 14 asistencias, además de conquistar el Campeonato Paulista 2025.

El Penthouse cuenta con tres
El Penthouse cuenta con tres pisos
El penthouse se suma a
El penthouse se suma a la oferta de un hotel con 181 habitaciones y suites

Temas Relacionados

deportes-internacionalMemphis DepayCorinthiansBrasilBrasileirao

Últimas Noticias

River Plate abrirá su serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte en su casa ante el Verdao. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate abrirá su serie

Estalló la crisis en el Benfica de Otamendi tras la histórica derrota ante Qarabag: echaron al DT y Mourinho negocia para reemplazarlo

El conjunto luso optó por un cambio de timón y apunta a cerrar al experimentado director técnico

Estalló la crisis en el

El otro lado de Lewis Hamilton: por qué no quiere formar una familia y su pasión por la moda

El piloto británico afirmó que el amor de su vida es la Fórmula 1 y reveló que quiere invertir en la industria del diseño

El otro lado de Lewis

Se sorteó el Final 8 de la Copa Davis: Argentina enfrentará a Alemania y definió su posible camino al título

El conjunto albiceleste, luego de dejar en el camino a Países Bajos, chocará ante los germanos del 18 al 23 de noviembre

Se sorteó el Final 8

Newell’s y Belgrano se jugarán el pase a semifinales de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La Lepra y el Pirata medirán fuerzas en el Estadio Único La Pedrera de San Luis. Desde las 18 por TyC Sports

Newell’s y Belgrano se jugarán
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de

“Ilusionismo macroeconómico”: la definición de un ex ministro de Hacienda sobre el Presupuesto 2026

Salta: a un día del juicio, hallaron muerto al principal acusado del brutal femicidio de Jimena Salas

Traficaban más de 800 kilos de marihuana en lancha y los tiraron a la costa del río tras ser descubiertos por la policía

Qué hacer si no figuro en el padrón electoral de las elecciones del 26 de octubre

Remolcaron una chata antigua con un flete en pleno centro de Tigre, la robaron y terminaron presos

INFOBAE AMÉRICA
El ex ministro Arturo Murillo

El ex ministro Arturo Murillo recibe su cuarta detención preventiva en Bolivia por un caso de corrupción

China quiere aprovechar la debilidad de Cuba para aumentar su presencia militar cerca de Estados Unidos

El primer ministro indio respaldó los esfuerzos de Donald Trump por alcanzar la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia

Dinamarca comprará por primera vez armas de largo alcance ante la amenaza rusa: “Moscú nos está poniendo a prueba”

Matthew McConaughey sorprende con su faceta de poeta en un libro poco convencional

TELESHOW
Historias fugaces, mates y un

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

La tierna foto de Alberto Cormillot por los 4 años de su hijo Emilio: “En un abrir y cerrar de ojos”

La sorprendente declaración de Evangelina Anderson durante su viaje por Europa: “Ya tengo novio”

El desgarrador pedido de Daniela Celis a la Virgen de Luján por la salud de Thiago Medina: “Volvé con nuestras hijas”

Un clásico renovado, opción vegetariana y un postre llamativo: cuál será el menú de los Martín Fierro 2025