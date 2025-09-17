Memphis Depay mostró el lujoso Penthouse que eligió para vivir en Brasil que está en uno de los mejores hoteles del mundo

Depay cumplió un año de contrato en Corinthians

El delantero neerlandés Memphis Depay se robó el protagonismo de los principales medios brasileños después de que se conociera el lugar donde se aloja actualmente: la Suite Penthouse del Rosewood San Pablo, considerada una de las más lujosa y costosa de Brasil, con una tarifa diaria de 50.000 dólares estadounidenses.

Según detalló el medio brasileño Lance, el futbolista, que se incorporó al Corinthians en septiembre de 2024, goza de un acuerdo que cubre todos los gastos de alojamiento en este exclusivo espacio, mientras no cuente con una vivienda fija en la ciudad.

Ubicado en el barrio Bela Vista, el Hotel Rosewood San Pablo ocupa parte del antiguo Hospital de Maternidad Condesa Filomena Matarazzo, ahora transformado en el complejo Cidade Matarazzo, a pocos metros de la emblemática Avenida Paulista en el corazón de la metrópoli. De acuerdo con el reporte citado, la tarifa por noche en la Suite Penthouse asciende a 266.000 reales (50 mil dólares).

GQ Brasil resaltó que el hotel figura como el único brasileño entre los cincuenta mejores del mundo según el listado The World’s 50 Best Hotels.

UOL añadió que la Suite Penthouse es un espacio triplex de más de 1.100 metros cuadrados, con capacidad para ocho huéspedes. Distribuida en tres plantas, integra amplias salas de estar, una cocina equipada, cuatro dormitorios con camas king size, cuatro baños completos, dos tocadores auxiliares y una terraza exterior coronada por una piscina infinita, rodeada de jardines con plantas nativas de la selva tropical. El alojamiento también es apto para mascotas, un detalle incluido expresamente en el contrato del delantero.

Quienes se hospedan en este penthouse cuentan con servicio de mayordomo las 24 horas, acceso a comidas incluidas y una zona exclusiva dentro del spa del hotel. El espacio ofrece privacidad, vistas panorámicas sobre la ciudad y una experiencia habitacional propia de una mansión suspendida. Recientemente Depay ha compartido en sus redes sociales imágenes de su estancia, mostrando la piscina privada, el jardín y la compañía de su perro.

Depay está en uno de los mejores hoteles del mundo

El gerente general del hotel, Edouard Grosmangin, explicó a GQ Brasil: “La Suite Penthouse es un reflejo más completo de los pilares que hacen que la identidad de nuestro hotel sea tan distintiva, desde un servicio orientado a las relaciones hasta un diseño que celebra a la perfección el carácter y la herencia de nuestra ciudad”. El penthouse se suma a la oferta de un hotel con 181 habitaciones y suites además de seis restaurantes, reconocidos por su gastronomía basada en ingredientes de pequeños productores y aportes de más de 50 artistas brasileños entre mobiliario y decoración.

Depay mostró en sus redes sociales su Penthouse

El Rosewood San Pablo destaca no solo por su historia, sino también por su apuesta artística: sus pasillos exponen obras de artistas como Sergio Rodrigues y Regina Silveira. La carta del restaurante Taraz, bajo la dirección de la chef Rachel Codreanschi, y la coctelería firmada por Gabriel Bressane en el bar Rabo di Galo completan la oferta para huéspedes y visitantes, con recetas que rinden homenaje a ingredientes autóctonos.

El acuerdo entre Corinthians y Depay va más allá del alojamiento. De acuerdo con Lance, el club se comprometió a proporcionar una residencia amueblada en una urbanización privada cuando el jugador decida mudarse, así como seguridad exclusiva, dos vehículos blindados con chofer, veinticuatro vuelos ejecutivos anuales entre Brasil y Europa, un chef personal, seguro médico premium y un palco en el estadio Neo Química Arena. El paquete también abarca el uso de un jet privado para traslados intercontinentales y pasajes en clase ejecutiva para su equipo asesor y jurídico.

En lo deportivo, durante su primer año en Corinthians, el delantero disputó 52 partidos, marcó 15 goles y brindó 14 asistencias, además de conquistar el Campeonato Paulista 2025.

El Penthouse cuenta con tres pisos

