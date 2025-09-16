Messi y Suárez compararon al goleador de su equipo en Uruguay con Palermo y causaron una revolución: la reacción del Titán

Los goles de Martín Parodi, el delantero que Lionel Messi comparó con Martín Palermo

Lionel Messi y Luis Suárez hicieron arder las redes sociales por su interacción sobre el delantero Martín Parodi, quien marcó dos de los cuatro goles del equipo de los futbolistas del Inter Miami, llamado Deportivo LSM. El crack argentino lo comparó con Martín Palermo, quien terminó subiéndose a las publicaciones que se hicieron virales.

Parodi, de 23 años, tuvo un ascenso meteórico en apenas tres fechas de la Divisional D. El joven delantero originario de Libertad, San José, fue la figura en el 4-0 ante Estudiantes del Plata en el clásico de la Ciudad de la Costa. El atacante, que mide 1,84 metros y transitó por diversas ligas menores en Italia y Suiza, fue el autor de dos tantos, sumando así tres goles en igual cantidad de partidos.

Su desempeño no pasó desapercibido para los fundadores del club: desde Miami, Messi comentó en la publicación del club tras el tercer gol con un escueto “¿Palermo?”, a lo que Suárez respondió: “@leomessi claaaaro: Martín Palermo”, acompañando el mensaje con emojis alusivos a la celebración. La interacción se viralizó de inmediato, generando una ola de comentarios entre los hinchas de Boca Juniors y seguidores del fútbol sudamericano.

Las reacciones de Lionel Messi, Luis Suárez y Martínez Palermo sobre Martín Parodi (@martinpalermo.ok)

La repercusión alcanzó un nuevo nivel cuando el propio Palermo, desde Brasil, donde dirige al Fortaleza, se sumó a la conversación y felicitó públicamente a Parodi a través de su cuenta de Instagram. El delantero uruguayo, visiblemente emocionado, respondió con una frase que sintetiza su momento: “Si estoy soñando, no me despierten...”.

El recorrido de Martín Parodi Benzano hasta este presente estuvo marcado por la perseverancia y la búsqueda de oportunidades. Formado en las divisiones inferiores del Liverpool uruguayo, el atacante tuvo experiencias en las juveniles del Virtus Estrella de Italia y en la filial suiza del Bellinzona. Durante la pandemia, regresó a Uruguay para jugar en las Inferiores de Rampla Juniors y más tarde en Plaza Colonia y en torneos organizados por la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Aunque nunca llegó a debutar en la Primera A uruguaya, su llegada al Deportivo LSM le permitió escribir una página inédita: en su debut oficial, marcó el primer gol en la historia del club ante Academia FC.

El contexto de la Divisional D uruguaya, donde compite el Deportivo LSM, es particular. El torneo reúne a 14 equipos ubicados en un radio de 40 kilómetros respecto al centro de Montevideo. El formato es de todos contra todos a una sola rueda, lo que implica que cada club disputará 13 partidos en la fase inicial. El campeón ascenderá directamente a la Divisional C, mientras que los equipos que finalicen entre el segundo y el quinto puesto disputarán un reducido para definir un segundo ascenso. Los encuentros se distribuyen entre jueves y lunes en tres estadios principales: Parque Palermo, Deportivo LSM y Complejo Rentistas, con la opción de utilizar Las Acacias, la villa deportiva de Peñarol.

El festejo de uno de los goles de Martín Parodi (@martinnparodi)

El fenómeno mediático que rodea a Parodi se explica, en parte, por la visibilidad que otorgan Messi y Suárez, quienes siguen de cerca el desarrollo del club desde Estados Unidos. Durante la pretemporada, ambos monitorearon cada entrenamiento y partido amistoso, generando una atmósfera de expectativa en torno al equipo y sus jugadores.

A pesar de que a los 23 años, seis meses y un día, Parodi apenas comienza a consolidar su carrera, la comparación con Palermo y el respaldo de Messi y Suárez marcan un hito en su trayectoria.

Mientras tanto, los referentes del Inter Miami se preparan para el duelo de este martes en el que recibirá a Seattle Sounders (20.30 de Argentina) por la fecha 30 de la Major League Soccer (MLS). El equipo de Messi y Suárez se ubica octavo y no está en la zona de clasificación directa a los playoffs, aunque tiene tres partidos menos que sus rivales.