El técnico multicampeón en Brasil que parte como favorito para reemplazar al Bocha Batista en Venezuela

Venezuela buscará revancha y llegar por primera vez a un Mundial en 2030. Para conseguirlo, Tite asoma como postulante a dirigir a la Vinotinto (@SeleVinotinto)

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) está interesada en contratar como entrenador para su selección a Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite. La posibilidad de que el ex seleccionador de Brasil asuma el mando de la Vinotinto representa un cambio de rumbo en la estrategia deportiva del país, que busca dejar atrás la frustración tras la salida de Fernando Batista y encarar el ciclo hacia el Mundial 2030 con renovadas aspiraciones.

La reciente renuncia del Bocha Batista como entrenador de la selección nacional, luego de no conseguir la clasificación al repechaje para el Mundial de 2026, dejó a la Vinotinto en una etapa de transición. La FVF se encuentra evaluando diversas alternativas para definir quién liderará el nuevo proyecto, con el objetivo de consolidar un estilo de juego y aprovechar el potencial de una generación de futbolistas que reclama protagonismo internacional.

Entre los nombres que baraja la dirigencia venezolana figuran tanto técnicos de proyección local como opciones de alcance internacional. César Farías, con una trayectoria consolidada en clubes y selecciones, destaca por su perfil competitivo y su experiencia en contextos de alta presión. Su conocimiento del fútbol sudamericano y su capacidad para gestionar planteles complejos lo posicionan como un candidato sólido para afrontar las próximas eliminatorias.

Fernando Batista se desvinculó de la federación venezolana tras no poder clasificarse al repechaje para el Mundial 2026 (REUTERS/Ivan Alvarado)

Por otro lado, Oswaldo Vizcarrondo representa una apuesta por la juventud y la renovación. Su trabajo en las categorías menores ha sido valorado por la dirigencia, que ve en él la posibilidad de impulsar un proyecto enfocado en el desarrollo de nuevas generaciones y en la construcción de una identidad futbolística a largo plazo.

No obstante, la verdadera novedad surgió con la filtración del interés por Tite, quien dirigió al Flamengo en 2024 y cuenta con un historial de éxitos en competiciones de máximo nivel. Según el portal brasileño Globo, la Federación Venezolana de Fútbol, quiere contratar al entrenador brasileño.

La incorporación de un técnico con la trayectoria de Tite supondría un salto cualitativo para el fútbol venezolano. Su experiencia en mundiales, su capacidad para liderar grupos de élite y su reconocimiento internacional lo convierten en un aspirante de peso para encabezar el proceso hacia 2030. Esta apuesta por un perfil de prestigio internacional contrasta con las alternativas nacionales, pero refleja la intención de la FVF de situar al equipo en un nuevo nivel competitivo.

Tite dirigió al Flamengo hasta septiembre del año pasado (REUTERS/Sergio Moraes)

El futuro inmediato de Tite aún no está definido. Tras dejar el Flamengo en septiembre de 2024, el entrenador de 64 años, originario de Rio Grande do Sul, permaneció alejado de los banquillos, dedicando tiempo a su familia y priorizando su salud física y mental. En los próximos días, se someterá a una cirugía de rodilla, lo que le impedirá asumir nuevos compromisos profesionales de forma inmediata. Recientemente, Tite fue contactado por Fortaleza, pero expresó que no tiene intención de trabajar hasta fin de año, según fuentes cercanas al entorno del técnico.

Tite estuvo a cargo de la selección de su país entre 2016 y 2022. Logró la Copa América de 2019 disputada de local, pero también en casa perdió en la final de 2021 ante Argentina. En tanto que en los Mundiales fue eliminado en los cuartos de final en Rusia 2018 y Qatar 2022. A nivel clubes, su paso más destacado fue en Corinthians con el que logró en 2012 la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

La Federación Venezolana de Fútbol no considera la operación de Tite como un obstáculo y decidió no apresurarse en la elección del próximo seleccionador. La expectativa en torno a la decisión final crece, ya que el nombramiento marcará un punto de inflexión en la historia de la Vinotinto. Tanto si la elección recae en un estratega nacional como Rafael Dudamel, César Farías o Oswaldo Vizcarrondo, como si se opta por un referente internacional del calibre de Tite, el futuro del banquillo venezolano se convirtió en uno de los temas más discutidos en el fútbol de la región.